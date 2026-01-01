Triển khai ChronoFrame với 1 nhấp.
Thư viện ảnh tự lưu trữ với tính năng phân tích EXIF tự động, định vị địa lý ngược và bản đồ khám phá tương tác dành cho các nhiếp ảnh gia.
Chọn gói VPS cho ChronoFrame
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ChronoFrame
ChronoFrame là một thư viện ảnh mã nguồn mở hiện đại được xây dựng cho các nhiếp ảnh gia muốn có một nơi lưu trữ đẹp mắt, nhận biết siêu dữ liệu cho tác phẩm của họ mà không cần giao phó cho dịch vụ đám mây. Được xây dựng trên Nuxt 4 với đường dẫn hình ảnh nhanh, nó tự động phân tích EXIF khi tải lên, đảo ngược mã hóa địa lý các vị trí chụp, tạo trình giữ chỗ ThumbHash để tải tức thì, và hỗ trợ Ảnh động và Ảnh trực tiếp cùng với JPEG, PNG và HEIC/HEIF.
Chạy ChronoFrame trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bản gốc độ phân giải đầy đủ, tọa độ GPS và lịch sử xem — không phí đăng ký, không giới hạn số ảnh, không quét bởi bên thứ ba. Ảnh có thể được lưu trữ trên đĩa cục bộ hoặc bất kỳ bộ chứa tương thích S3 nào, và bản đồ khám phá đi kèm biến mỗi chuyến đi thành một dòng thời gian có thể duyệt được về nơi mỗi khung hình được chụp.
Các tính năng chính của ChronoFrame
Bản đồ khám phá tương tác
Mọi ảnh được gắn thẻ địa lý xuất hiện trên bản đồ MapLibre tương tác để bạn có thể duyệt thư viện của mình theo vị trí thay vì cuộn qua các dòng thời gian vô tận.
Tự động phân tích EXIF
Thời gian chụp, thân máy ảnh, ống kính, tiêu cự, khẩu độ và tọa độ GPS được trích xuất khi tải lên và được lập chỉ mục để lọc và tìm kiếm nhanh chóng.
Định vị địa lý ngược
Tọa độ GPS được chuyển đổi thành tên địa điểm dễ đọc thông qua Nominatim hoặc Mapbox để mỗi bức ảnh được gắn nhãn thành phố và quốc gia một cách tự động.
Ảnh động và Ảnh chuyển động
Hỗ trợ nguyên bản cho iPhone Live Photos và Android Motion Photos giúp giữ lại video ngắn cùng với ảnh tĩnh để những kỷ niệm được phát lại đúng như đã ghi lại.
Các hệ thống phụ trợ lưu trữ linh hoạt
Lưu trữ bản gốc trên đĩa cục bộ, bất kỳ bộ lưu trữ đối tượng tương thích S3 nào, hoặc OpenList — chuyển đổi các backend mà không thay đổi URL thư viện hoặc mất siêu dữ liệu.
Tại sao lại chạy ChronoFrame trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.