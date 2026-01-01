Giảm giá lên đến 69% cho ChronoFrame

Triển khai ChronoFrame với 1 nhấp.

Thư viện ảnh tự lưu trữ với tính năng phân tích EXIF tự động, định vị địa lý ngược và bản đồ khám phá tương tác dành cho các nhiếp ảnh gia.

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Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
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Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai ChronoFrame với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho ChronoFrame

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ChronoFrame

ChronoFrame là một thư viện ảnh mã nguồn mở hiện đại được xây dựng cho các nhiếp ảnh gia muốn có một nơi lưu trữ đẹp mắt, nhận biết siêu dữ liệu cho tác phẩm của họ mà không cần giao phó cho dịch vụ đám mây. Được xây dựng trên Nuxt 4 với đường dẫn hình ảnh nhanh, nó tự động phân tích EXIF khi tải lên, đảo ngược mã hóa địa lý các vị trí chụp, tạo trình giữ chỗ ThumbHash để tải tức thì, và hỗ trợ Ảnh động và Ảnh trực tiếp cùng với JPEG, PNG và HEIC/HEIF.

Chạy ChronoFrame trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bản gốc độ phân giải đầy đủ, tọa độ GPS và lịch sử xem — không phí đăng ký, không giới hạn số ảnh, không quét bởi bên thứ ba. Ảnh có thể được lưu trữ trên đĩa cục bộ hoặc bất kỳ bộ chứa tương thích S3 nào, và bản đồ khám phá đi kèm biến mỗi chuyến đi thành một dòng thời gian có thể duyệt được về nơi mỗi khung hình được chụp.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ChronoFrame

Bản đồ khám phá tương tác

Mọi ảnh được gắn thẻ địa lý xuất hiện trên bản đồ MapLibre tương tác để bạn có thể duyệt thư viện của mình theo vị trí thay vì cuộn qua các dòng thời gian vô tận.

Tự động phân tích EXIF

Thời gian chụp, thân máy ảnh, ống kính, tiêu cự, khẩu độ và tọa độ GPS được trích xuất khi tải lên và được lập chỉ mục để lọc và tìm kiếm nhanh chóng.

Định vị địa lý ngược

Tọa độ GPS được chuyển đổi thành tên địa điểm dễ đọc thông qua Nominatim hoặc Mapbox để mỗi bức ảnh được gắn nhãn thành phố và quốc gia một cách tự động.

Ảnh động và Ảnh chuyển động

Hỗ trợ nguyên bản cho iPhone Live Photos và Android Motion Photos giúp giữ lại video ngắn cùng với ảnh tĩnh để những kỷ niệm được phát lại đúng như đã ghi lại.

Các hệ thống phụ trợ lưu trữ linh hoạt

Lưu trữ bản gốc trên đĩa cục bộ, bất kỳ bộ lưu trữ đối tượng tương thích S3 nào, hoặc OpenList — chuyển đổi các backend mà không thay đổi URL thư viện hoặc mất siêu dữ liệu.

Tại sao lại chạy ChronoFrame trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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