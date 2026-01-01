ChronoFrame là một thư viện ảnh mã nguồn mở hiện đại được xây dựng cho các nhiếp ảnh gia muốn có một nơi lưu trữ đẹp mắt, nhận biết siêu dữ liệu cho tác phẩm của họ mà không cần giao phó cho dịch vụ đám mây. Được xây dựng trên Nuxt 4 với đường dẫn hình ảnh nhanh, nó tự động phân tích EXIF khi tải lên, đảo ngược mã hóa địa lý các vị trí chụp, tạo trình giữ chỗ ThumbHash để tải tức thì, và hỗ trợ Ảnh động và Ảnh trực tiếp cùng với JPEG, PNG và HEIC/HEIF.

Chạy ChronoFrame trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bản gốc độ phân giải đầy đủ, tọa độ GPS và lịch sử xem — không phí đăng ký, không giới hạn số ảnh, không quét bởi bên thứ ba. Ảnh có thể được lưu trữ trên đĩa cục bộ hoặc bất kỳ bộ chứa tương thích S3 nào, và bản đồ khám phá đi kèm biến mỗi chuyến đi thành một dòng thời gian có thể duyệt được về nơi mỗi khung hình được chụp.