Aptabase là một nền tảng phân tích mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, được xây dựng dành cho các nhà phát triển ứng dụng di động, máy tính để bàn và web. Không giống như các công cụ phân tích trang web theo dõi lượt xem trang, Aptabase tập trung vào tính năng theo dõi sự kiện dựa trên SDK — các nhà phát triển tích hợp ứng dụng của họ với các SDK nhẹ cho Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri và nhiều nền tảng khác để thu thập các sự kiện được đặt tên với các thuộc tính tùy chọn. Kết quả là một bảng điều khiển có tín hiệu cao hiển thị những gì người dùng thực sự làm bên trong ứng dụng của bạn, mà không cần cookie, dấu vân tay kỹ thuật số hoặc theo dõi đa trang web.

Tự host Aptabase trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu phân tích trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, giúp việc tuân thủ GDPR trở nên đơn giản và loại bỏ chi phí tính theo sự kiện mà các nhà cung cấp phân tích đám mây tính phí khi mức sử dụng tăng lên.