Giảm giá lên đến 69% cho Aptabase

Triển khai Aptabase với 1 nhấp.

Nền tảng phân tích mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư cho ứng dụng di động, máy tính để bàn và web với tích hợp SDK nhẹ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
241.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Aptabase với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Aptabase

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Aptabase

Aptabase là một nền tảng phân tích mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, được xây dựng dành cho các nhà phát triển ứng dụng di động, máy tính để bàn và web. Không giống như các công cụ phân tích trang web theo dõi lượt xem trang, Aptabase tập trung vào tính năng theo dõi sự kiện dựa trên SDK — các nhà phát triển tích hợp ứng dụng của họ với các SDK nhẹ cho Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri và nhiều nền tảng khác để thu thập các sự kiện được đặt tên với các thuộc tính tùy chọn. Kết quả là một bảng điều khiển có tín hiệu cao hiển thị những gì người dùng thực sự làm bên trong ứng dụng của bạn, mà không cần cookie, dấu vân tay kỹ thuật số hoặc theo dõi đa trang web.

Tự host Aptabase trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu phân tích trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, giúp việc tuân thủ GDPR trở nên đơn giản và loại bỏ chi phí tính theo sự kiện mà các nhà cung cấp phân tích đám mây tính phí khi mức sử dụng tăng lên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Aptabase

Theo dõi sự kiện SDK

Tích hợp ứng dụng của bạn chỉ với một lệnh gọi SDK để theo dõi các sự kiện và thuộc tính được đặt tên trên tất cả các nền tảng mà không cần thiết lập phức tạp.

Quyền riêng tư theo thiết kế

Không có cookie, không thu thập dấu vân tay và không theo dõi đa trang web — hoàn toàn tuân thủ GDPR và các quy định về quyền riêng tư ngay từ đầu.

Các SDK đa nền tảng

SDK chính thức cho Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri và nhiều nền tảng khác bao gồm mọi nền tảng phát triển ứng dụng chính.

Bảng điều khiển thời gian thực

Xem các sự kiện và hoạt động của người dùng khi chúng diễn ra với một bảng điều khiển gọn gàng, tối giản, hiển thị những gì quan trọng mà không có nhiễu loạn.

Toàn quyền sở hữu dữ liệu

Tất cả dữ liệu phân tích nằm trên VPS của bạn — không bị khóa nhà cung cấp, không tính phí theo sự kiện và không có nền tảng bên thứ ba nào nhận dữ liệu người dùng của bạn.

Tại sao lại chạy Aptabase trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Bắt đầu

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