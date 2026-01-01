Triển khai Aptabase với 1 nhấp.
Nền tảng phân tích mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư cho ứng dụng di động, máy tính để bàn và web với tích hợp SDK nhẹ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Aptabase
Aptabase là một nền tảng phân tích mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, được xây dựng dành cho các nhà phát triển ứng dụng di động, máy tính để bàn và web. Không giống như các công cụ phân tích trang web theo dõi lượt xem trang, Aptabase tập trung vào tính năng theo dõi sự kiện dựa trên SDK — các nhà phát triển tích hợp ứng dụng của họ với các SDK nhẹ cho Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri và nhiều nền tảng khác để thu thập các sự kiện được đặt tên với các thuộc tính tùy chọn. Kết quả là một bảng điều khiển có tín hiệu cao hiển thị những gì người dùng thực sự làm bên trong ứng dụng của bạn, mà không cần cookie, dấu vân tay kỹ thuật số hoặc theo dõi đa trang web.
Tự host Aptabase trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu phân tích trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, giúp việc tuân thủ GDPR trở nên đơn giản và loại bỏ chi phí tính theo sự kiện mà các nhà cung cấp phân tích đám mây tính phí khi mức sử dụng tăng lên.
Các tính năng chính của Aptabase
Theo dõi sự kiện SDK
Tích hợp ứng dụng của bạn chỉ với một lệnh gọi SDK để theo dõi các sự kiện và thuộc tính được đặt tên trên tất cả các nền tảng mà không cần thiết lập phức tạp.
Quyền riêng tư theo thiết kế
Không có cookie, không thu thập dấu vân tay và không theo dõi đa trang web — hoàn toàn tuân thủ GDPR và các quy định về quyền riêng tư ngay từ đầu.
Các SDK đa nền tảng
SDK chính thức cho Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri và nhiều nền tảng khác bao gồm mọi nền tảng phát triển ứng dụng chính.
Bảng điều khiển thời gian thực
Xem các sự kiện và hoạt động của người dùng khi chúng diễn ra với một bảng điều khiển gọn gàng, tối giản, hiển thị những gì quan trọng mà không có nhiễu loạn.
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Tất cả dữ liệu phân tích nằm trên VPS của bạn — không bị khóa nhà cung cấp, không tính phí theo sự kiện và không có nền tảng bên thứ ba nào nhận dữ liệu người dùng của bạn.
Tại sao lại chạy Aptabase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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