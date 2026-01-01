Triển khai DumbDrop với cài đặt một lần nhấp.
Trình tải lên tệp kéo và thả tối giản, tải tệp trực tiếp vào một thư mục — không cần cơ sở dữ liệu, không tài khoản, không phức tạp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DumbDrop
DumbDrop là một ứng dụng tải tệp tối giản có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng việc chia sẻ tệp với máy chủ không nên yêu cầu hệ thống tài khoản, kho lưu trữ đối tượng, hoặc gói đăng ký đám mây. Giao diện là một vùng kéo thả (drop zone) duy nhất — chỉ cần kéo tệp vào, và chúng sẽ được lưu trữ trên đĩa trong một thư mục tải lên đã cấu hình mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
Mặc dù có giao diện nhỏ gọn, DumbDrop vẫn cung cấp các tính năng bổ sung thiết thực như bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn, hỗ trợ tải lên thư mục, giới hạn kích thước có thể cấu hình, lọc theo phần mở rộng tệp và thông báo Apprise. Tự host trên một VPS giúp giữ các tệp đã tải lên ở chế độ riêng tư, loại bỏ phí chuyển dữ liệu theo gigabyte từ các dịch vụ bên thứ ba, và cung cấp cho bạn một điểm chuyển giao đáng tin cậy cho các cộng tác viên không có quyền truy cập shell hoặc SFTP.
Các tính năng chính của DumbDrop
Tải lên kéo và thả
Kéo thả một tệp, nhiều tệp hoặc toàn bộ thư mục vào trang và cấu trúc thư mục gốc sẽ được giữ nguyên trên đĩa.
Không yêu cầu cơ sở dữ liệu
Các tệp được tải lên được ghi trực tiếp vào một thư mục đã gắn kết, vì vậy, các bản sao lưu chỉ là một bản sao thư mục thông thường và không có gì để di chuyển.
Bảo vệ PIN tùy chọn
Đặt mã PIN gồm 4-10 chữ số để hạn chế tải lên trên các máy chủ dùng chung mà không cần thiết lập một hệ thống xác thực hoàn chỉnh.
Apprise thông báo
Nhận thông báo qua bất kỳ kênh nào được Apprise hỗ trợ mỗi khi có một tệp mới được tải lên, với các mẫu có thể tùy chỉnh cho tên tệp, kích thước và mức sử dụng dung lượng lưu trữ.
Liệt kê tệp và dọn dẹp
Bật trình duyệt tệp tùy chọn để tải xuống hoặc xóa các tệp đã tải lên trực tiếp từ giao diện web mà không cần truy cập SSH.
Phần mở rộng và giới hạn kích thước
Hạn chế các loại tệp được chấp nhận và giới hạn kích thước tải lên để giữ cho khu vực kéo thả phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.
Tại sao lại chạy DumbDrop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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