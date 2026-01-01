DumbDrop là một ứng dụng tải tệp tối giản có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng việc chia sẻ tệp với máy chủ không nên yêu cầu hệ thống tài khoản, kho lưu trữ đối tượng, hoặc gói đăng ký đám mây. Giao diện là một vùng kéo thả (drop zone) duy nhất — chỉ cần kéo tệp vào, và chúng sẽ được lưu trữ trên đĩa trong một thư mục tải lên đã cấu hình mà bạn hoàn toàn kiểm soát.

Mặc dù có giao diện nhỏ gọn, DumbDrop vẫn cung cấp các tính năng bổ sung thiết thực như bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn, hỗ trợ tải lên thư mục, giới hạn kích thước có thể cấu hình, lọc theo phần mở rộng tệp và thông báo Apprise. Tự host trên một VPS giúp giữ các tệp đã tải lên ở chế độ riêng tư, loại bỏ phí chuyển dữ liệu theo gigabyte từ các dịch vụ bên thứ ba, và cung cấp cho bạn một điểm chuyển giao đáng tin cậy cho các cộng tác viên không có quyền truy cập shell hoặc SFTP.