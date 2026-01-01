Giảm giá lên đến 69% cho DumbDrop

Triển khai DumbDrop với cài đặt một lần nhấp.

Trình tải lên tệp kéo và thả tối giản, tải tệp trực tiếp vào một thư mục — không cần cơ sở dữ liệu, không tài khoản, không phức tạp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai DumbDrop với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho DumbDrop

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với DumbDrop

DumbDrop là một ứng dụng tải tệp tối giản có chủ đích từ DumbWare.io, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng việc chia sẻ tệp với máy chủ không nên yêu cầu hệ thống tài khoản, kho lưu trữ đối tượng, hoặc gói đăng ký đám mây. Giao diện là một vùng kéo thả (drop zone) duy nhất — chỉ cần kéo tệp vào, và chúng sẽ được lưu trữ trên đĩa trong một thư mục tải lên đã cấu hình mà bạn hoàn toàn kiểm soát.

Mặc dù có giao diện nhỏ gọn, DumbDrop vẫn cung cấp các tính năng bổ sung thiết thực như bảo vệ bằng mã PIN tùy chọn, hỗ trợ tải lên thư mục, giới hạn kích thước có thể cấu hình, lọc theo phần mở rộng tệp và thông báo Apprise. Tự host trên một VPS giúp giữ các tệp đã tải lên ở chế độ riêng tư, loại bỏ phí chuyển dữ liệu theo gigabyte từ các dịch vụ bên thứ ba, và cung cấp cho bạn một điểm chuyển giao đáng tin cậy cho các cộng tác viên không có quyền truy cập shell hoặc SFTP.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của DumbDrop

Tải lên kéo và thả

Kéo thả một tệp, nhiều tệp hoặc toàn bộ thư mục vào trang và cấu trúc thư mục gốc sẽ được giữ nguyên trên đĩa.

Không yêu cầu cơ sở dữ liệu

Các tệp được tải lên được ghi trực tiếp vào một thư mục đã gắn kết, vì vậy, các bản sao lưu chỉ là một bản sao thư mục thông thường và không có gì để di chuyển.

Bảo vệ PIN tùy chọn

Đặt mã PIN gồm 4-10 chữ số để hạn chế tải lên trên các máy chủ dùng chung mà không cần thiết lập một hệ thống xác thực hoàn chỉnh.

Apprise thông báo

Nhận thông báo qua bất kỳ kênh nào được Apprise hỗ trợ mỗi khi có một tệp mới được tải lên, với các mẫu có thể tùy chỉnh cho tên tệp, kích thước và mức sử dụng dung lượng lưu trữ.

Liệt kê tệp và dọn dẹp

Bật trình duyệt tệp tùy chọn để tải xuống hoặc xóa các tệp đã tải lên trực tiếp từ giao diện web mà không cần truy cập SSH.

Phần mở rộng và giới hạn kích thước

Hạn chế các loại tệp được chấp nhận và giới hạn kích thước tải lên để giữ cho khu vực kéo thả phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Tại sao lại chạy DumbDrop trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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