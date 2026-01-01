Homarr là một bảng điều khiển mã nguồn mở tinh tế được thiết kế để cung cấp cho bạn một giao diện duy nhất cho tất cả các ứng dụng tự lưu trữ của bạn. Thay vì đánh dấu hàng tá URL dịch vụ, Homarr trình bày chúng dưới dạng các ô được sắp xếp với các chỉ báo trạng thái trực tiếp, tìm kiếm và các hành động nhanh — tất cả từ một trang.

Triển khai Homarr trên VPS của riêng bạn có nghĩa là bảng điều khiển của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức trên mạng cục bộ và có thể tích hợp trực tiếp với Docker để tự động phát hiện các container đang chạy và hiển thị trạng thái của chúng theo thời gian thực.