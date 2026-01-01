Triển khai Homarr với cài đặt 1 nhấp.
Bảng điều khiển máy chủ hiện đại, có thể tùy chỉnh để sắp xếp và giám sát tất cả các dịch vụ tự lưu trữ của bạn tại một nơi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Homarr
Homarr là một bảng điều khiển mã nguồn mở tinh tế được thiết kế để cung cấp cho bạn một giao diện duy nhất cho tất cả các ứng dụng tự lưu trữ của bạn. Thay vì đánh dấu hàng tá URL dịch vụ, Homarr trình bày chúng dưới dạng các ô được sắp xếp với các chỉ báo trạng thái trực tiếp, tìm kiếm và các hành động nhanh — tất cả từ một trang.
Triển khai Homarr trên VPS của riêng bạn có nghĩa là bảng điều khiển của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức trên mạng cục bộ và có thể tích hợp trực tiếp với Docker để tự động phát hiện các container đang chạy và hiển thị trạng thái của chúng theo thời gian thực.
Các tính năng chính của Homarr
Tổ chức dịch vụ
Nhóm các ứng dụng vào các bảng và danh mục tùy chỉnh để mọi dịch vụ chỉ cách một cú nhấp chuột.
Tích hợp Docker
Tự động phát hiện các container đang chạy và hiển thị trạng thái, tình trạng sức khỏe cũng như mức sử dụng tài nguyên của chúng mà không cần cấu hình thủ công.
Giám sát trạng thái
Ping các dịch vụ theo định kỳ và hiển thị chỉ báo trạng thái hoạt động/không hoạt động trực tiếp trên mỗi ô.
Bố cục tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa lưới kéo và thả cho phép bạn thay đổi kích thước, sắp xếp lại và tạo kiểu cho các ô để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.
Tìm kiếm và dấu trang
Tìm kiếm tức thì trên tất cả các dịch vụ đã cấu hình và web, với các phím tắt dành cho người dùng thành thạo.
Hỗ trợ đa người dùng
Tạo các tài khoản riêng biệt với quyền truy cập dựa trên vai trò để mỗi thành viên trong nhóm chỉ thấy những gì họ cần.
Tại sao lại chạy Homarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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