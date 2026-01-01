Triển khai CommaFeed với 1 nhấp.
Trình đọc RSS cá nhân tự host, lấy cảm hứng từ Google Reader, với các phím tắt, ứng dụng di động và bố cục ba khung gọn gàng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CommaFeed
CommaFeed là một trình đọc RSS cá nhân nhanh, nhẹ, được mô phỏng rõ ràng theo giao diện người dùng Google Reader gốc — bố cục ba ngăn, phím tắt, đánh dấu nguồn cấp dữ liệu tức thì, nhập/xuất OPML và tập trung vào tốc độ hơn là tính năng cồng kềnh. Nó được viết bằng Java/Quarkus, chạy dưới dạng một tệp nhị phân độc lập duy nhất và lưu trữ mọi thứ trong cơ sở dữ liệu H2 nhúng, vì vậy toàn bộ triển khai là một container cộng với một volume.
Tự host CommaFeed trên VPS của bạn giúp giữ các đăng ký, trạng thái đã đọc và bài viết đã gắn dấu sao trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì giao cho một trình đọc nguồn cấp dữ liệu SaaS. Các ứng dụng Android và iOS gốc kết nối trực tiếp với phiên bản của bạn thông qua API, OPML cho phép bạn di chuyển tự do giữa các trình đọc nguồn cấp dữ liệu và bộ lập lịch tích hợp làm mới nguồn cấp dữ liệu trong nền mà không cần nhân viên bên ngoài.
Các tính năng chính của CommaFeed
Google Reader UI
Bố cục ba khung với danh sách nguồn cấp dữ liệu, danh sách mục nhập và chế độ xem đọc — cùng với các phím tắt đầy đủ trên bàn phím (j/k/v/m) để điều hướng nhanh mà những người dùng RSS lâu năm có thể nhận ra ngay lập tức.
Nhập/xuất OPML
Di chuyển đăng ký của bạn vào và ra thông qua OPML tiêu chuẩn, để bạn giữ quyền sở hữu thói quen đọc của mình và có thể chuyển đổi trình đọc bất cứ lúc nào.
Ứng dụng di động gốc
Ứng dụng đồng hành miễn phí cho Android và iOS kết nối với phiên bản tự host của bạn thông qua API để đọc khi đang di chuyển mà không làm lộ dữ liệu cho bên thứ ba.
Cơ sở dữ liệu H2 nhúng
Cơ sở dữ liệu H2 một tệp không cần máy chủ cơ sở dữ liệu riêng biệt — sao lưu trình đọc của bạn bằng cách sao chép một thư mục, khôi phục bằng cách đặt lại vào vị trí cũ.
Làm mới nguồn cấp dữ liệu trong nền
Bộ lập lịch tích hợp làm mới hàng nghìn nguồn cấp dữ liệu trong nền với các khoảng thời gian thích ứng, không yêu cầu Celery hoặc các worker bên ngoài.
Tại sao lại chạy CommaFeed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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