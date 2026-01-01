CommaFeed là một trình đọc RSS cá nhân nhanh, nhẹ, được mô phỏng rõ ràng theo giao diện người dùng Google Reader gốc — bố cục ba ngăn, phím tắt, đánh dấu nguồn cấp dữ liệu tức thì, nhập/xuất OPML và tập trung vào tốc độ hơn là tính năng cồng kềnh. Nó được viết bằng Java/Quarkus, chạy dưới dạng một tệp nhị phân độc lập duy nhất và lưu trữ mọi thứ trong cơ sở dữ liệu H2 nhúng, vì vậy toàn bộ triển khai là một container cộng với một volume.

Tự host CommaFeed trên VPS của bạn giúp giữ các đăng ký, trạng thái đã đọc và bài viết đã gắn dấu sao trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì giao cho một trình đọc nguồn cấp dữ liệu SaaS. Các ứng dụng Android và iOS gốc kết nối trực tiếp với phiên bản của bạn thông qua API, OPML cho phép bạn di chuyển tự do giữa các trình đọc nguồn cấp dữ liệu và bộ lập lịch tích hợp làm mới nguồn cấp dữ liệu trong nền mà không cần nhân viên bên ngoài.