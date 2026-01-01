Triển khai Anki Sync Server Nâng cao chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ đồng bộ Anki tự lưu trữ với tài khoản đa người dùng, sao lưu tự động và bảng điều khiển web tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced là một Docker image sẵn sàng cho sản xuất, lưu trữ giao thức đồng bộ Anki chính thức trên VPS của riêng bạn, cho phép bạn đồng bộ các bộ flashcard giữa máy tính để bàn, AnkiDroid và AnkiMobile mà không phụ thuộc vào AnkiWeb. Nó được xây dựng từ mã nguồn Anki chính thức và tự động theo dõi mọi bản phát hành từ nguồn.
Tự lưu trữ giúp bạn kiểm soát mọi thẻ, lịch sử ôn tập và tệp phương tiện. Hỗ trợ đa người dùng, sao lưu theo lịch trình với tùy chọn tải lên S3, số liệu Prometheus, fail2ban, giới hạn tốc độ và bảng điều khiển trạng thái được cung cấp trong một container duy nhất — không yêu cầu cơ sở dữ liệu riêng biệt hoặc dịch vụ bên ngoài.
Các tính năng chính của Anki Sync Server Enhanced
Đồng bộ hóa đa người dùng
Lưu trữ tối đa 99 người học độc lập trên một VPS, mỗi người có thông tin đăng nhập riêng và bộ nhớ lưu trữ riêng biệt.
Sao lưu tự động
Lưu trữ hàng ngày của toàn bộ bộ sưu tập với khả năng lưu giữ có thể cấu hình và tùy chọn tải lên S3, MinIO hoặc Garage cho các bản sao lưu ngoài trang web.
Bảng điều khiển tích hợp
Giao diện web hiển thị trạng thái máy chủ, dung lượng dữ liệu của từng người dùng, thời gian đồng bộ hóa gần nhất, lịch sử sao lưu và nhật ký trực tiếp ngay lập tức.
Prometheus metrics
Cung cấp các hoạt động đồng bộ hóa, tỷ lệ thành công xác thực, khối lượng dữ liệu và thời gian hoạt động cho Grafana dashboards và alerting pipelines.
Bảo mật tăng cường
Tích hợp Fail2ban, giới hạn tốc độ yêu cầu và hỗ trợ mật khẩu băm bảo vệ điểm cuối của bạn khỏi các cuộc tấn công vét cạn.
Tại sao lại chạy Anki Sync Server Enhanced trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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