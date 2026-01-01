Anki Sync Server Enhanced là một Docker image sẵn sàng cho sản xuất, lưu trữ giao thức đồng bộ Anki chính thức trên VPS của riêng bạn, cho phép bạn đồng bộ các bộ flashcard giữa máy tính để bàn, AnkiDroid và AnkiMobile mà không phụ thuộc vào AnkiWeb. Nó được xây dựng từ mã nguồn Anki chính thức và tự động theo dõi mọi bản phát hành từ nguồn.

Tự lưu trữ giúp bạn kiểm soát mọi thẻ, lịch sử ôn tập và tệp phương tiện. Hỗ trợ đa người dùng, sao lưu theo lịch trình với tùy chọn tải lên S3, số liệu Prometheus, fail2ban, giới hạn tốc độ và bảng điều khiển trạng thái được cung cấp trong một container duy nhất — không yêu cầu cơ sở dữ liệu riêng biệt hoặc dịch vụ bên ngoài.