Defguard là một nền tảng quản lý truy cập zero-trust cấp doanh nghiệp được xây dựng dựa trên WireGuard, giải pháp duy nhất bổ sung xác thực đa yếu tố thực sự trực tiếp vào đường hầm VPN thay vì gói một cổng ứng dụng riêng biệt xung quanh nó. Thành phần cốt lõi được tích hợp trong mẫu này chạy giao diện web quản lý, nhà cung cấp danh tính OpenID Connect, đăng ký người dùng, cấu hình ACL và mặt phẳng điều khiển gRPC điều khiển các cổng từ xa và máy khách máy tính để bàn.

Tự host Defguard trên VPS của riêng bạn giúp giữ thư mục người dùng, khóa phần cứng, nhật ký kiểm tra và khóa ký OpenID hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Thêm các nút cổng Defguard ở bất kỳ đâu trên mạng của bạn để chấm dứt các đường hầm WireGuard, trong khi lõi vẫn là nguồn thông tin duy nhất về danh tính, thiết bị và chính sách truy cập.