Triển khai Defguard với cài đặt một nhấp.
Quản lý truy cập Zero Trust mã nguồn mở với xác thực đa yếu tố WireGuard nguyên bản và OpenID Connect tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Defguard
Defguard là một nền tảng quản lý truy cập zero-trust cấp doanh nghiệp được xây dựng dựa trên WireGuard, giải pháp duy nhất bổ sung xác thực đa yếu tố thực sự trực tiếp vào đường hầm VPN thay vì gói một cổng ứng dụng riêng biệt xung quanh nó. Thành phần cốt lõi được tích hợp trong mẫu này chạy giao diện web quản lý, nhà cung cấp danh tính OpenID Connect, đăng ký người dùng, cấu hình ACL và mặt phẳng điều khiển gRPC điều khiển các cổng từ xa và máy khách máy tính để bàn.
Tự host Defguard trên VPS của riêng bạn giúp giữ thư mục người dùng, khóa phần cứng, nhật ký kiểm tra và khóa ký OpenID hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Thêm các nút cổng Defguard ở bất kỳ đâu trên mạng của bạn để chấm dứt các đường hầm WireGuard, trong khi lõi vẫn là nguồn thông tin duy nhất về danh tính, thiết bị và chính sách truy cập.
Các tính năng chính của Defguard
WireGuard với MFA
Áp dụng các yếu tố xác thực thứ hai như TOTP, email hoặc khóa phần cứng trực tiếp trên mỗi kết nối WireGuard thay vì dựa vào một cổng truy cập riêng biệt.
Tích hợp OpenID Connect
Nhà cung cấp danh tính OIDC tích hợp cho phép Defguard cấp mã thông báo SSO cho các ứng dụng khác của bạn mà không cần triển khai Keycloak hoặc một IdP của bên thứ ba.
Đăng ký người dùng từ xa
Hướng dẫn người dùng mới với quy trình đăng ký có hướng dẫn, thiết lập mật khẩu, cấp phát thiết bị và tự động cấu hình ứng dụng máy tính để bàn.
ACLs và quy tắc tường lửa
Định nghĩa phân đoạn mạng và các chính sách truy cập theo người dùng được truyền đến các cổng Linux và FreeBSD/OPNsense theo thời gian thực.
Đồng bộ LDAP và AD
Đồng bộ hóa hai chiều với Active Directory và LDAP giúp người dùng, nhóm và tư cách thành viên nhóm nhất quán trên các hệ thống.
Cấp phát YubiKey
Cấp phát khóa phần cứng Yubico cho SSH, GPG và OpenPGP trực tiếp từ bảng điều khiển quản lý Defguard.
Tại sao lại chạy Defguard trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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