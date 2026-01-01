Giảm giá lên đến 69% cho Defguard

Triển khai Defguard với cài đặt một nhấp.

Quản lý truy cập Zero Trust mã nguồn mở với xác thực đa yếu tố WireGuard nguyên bản và OpenID Connect tích hợp sẵn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Defguard với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Defguard

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Defguard

Defguard là một nền tảng quản lý truy cập zero-trust cấp doanh nghiệp được xây dựng dựa trên WireGuard, giải pháp duy nhất bổ sung xác thực đa yếu tố thực sự trực tiếp vào đường hầm VPN thay vì gói một cổng ứng dụng riêng biệt xung quanh nó. Thành phần cốt lõi được tích hợp trong mẫu này chạy giao diện web quản lý, nhà cung cấp danh tính OpenID Connect, đăng ký người dùng, cấu hình ACL và mặt phẳng điều khiển gRPC điều khiển các cổng từ xa và máy khách máy tính để bàn.

Tự host Defguard trên VPS của riêng bạn giúp giữ thư mục người dùng, khóa phần cứng, nhật ký kiểm tra và khóa ký OpenID hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Thêm các nút cổng Defguard ở bất kỳ đâu trên mạng của bạn để chấm dứt các đường hầm WireGuard, trong khi lõi vẫn là nguồn thông tin duy nhất về danh tính, thiết bị và chính sách truy cập.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Defguard

WireGuard với MFA

Áp dụng các yếu tố xác thực thứ hai như TOTP, email hoặc khóa phần cứng trực tiếp trên mỗi kết nối WireGuard thay vì dựa vào một cổng truy cập riêng biệt.

Tích hợp OpenID Connect

Nhà cung cấp danh tính OIDC tích hợp cho phép Defguard cấp mã thông báo SSO cho các ứng dụng khác của bạn mà không cần triển khai Keycloak hoặc một IdP của bên thứ ba.

Đăng ký người dùng từ xa

Hướng dẫn người dùng mới với quy trình đăng ký có hướng dẫn, thiết lập mật khẩu, cấp phát thiết bị và tự động cấu hình ứng dụng máy tính để bàn.

ACLs và quy tắc tường lửa

Định nghĩa phân đoạn mạng và các chính sách truy cập theo người dùng được truyền đến các cổng Linux và FreeBSD/OPNsense theo thời gian thực.

Đồng bộ LDAP và AD

Đồng bộ hóa hai chiều với Active Directory và LDAP giúp người dùng, nhóm và tư cách thành viên nhóm nhất quán trên các hệ thống.

Cấp phát YubiKey

Cấp phát khóa phần cứng Yubico cho SSH, GPG và OpenPGP trực tiếp từ bảng điều khiển quản lý Defguard.

Tại sao lại chạy Defguard trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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