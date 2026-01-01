Cleanuparr là trình quản lý tải xuống tự lưu trữ được xây dựng đặc biệt cho hệ sinh thái Servarr. Nó kết nối với Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và Whisparr cùng với qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent và rTorrent, sau đó liên tục kiểm tra hàng đợi để loại bỏ và xóa các bản tải xuống bị kẹt, bị mắc kẹt trong siêu dữ liệu, tải xuống quá chậm, không thể nhập hoặc khớp với các mẫu phần mềm độc hại đã biết như các tệp .lnk và .zipx đáng ngờ.

Ngoài việc giữ cho hàng đợi sạch sẽ, Cleanuparr chủ động tìm kiếm các phương tiện bị thiếu và các bản nâng cấp chất lượng chưa đạt ngưỡng cắt bỏ, cắt tỉa các seed đã hoàn thành, xóa các tệp mồ côi không còn được các arr theo dõi và gửi cảnh báo về mỗi lần loại bỏ hoặc xóa. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp tự động hóa phương tiện của bạn luôn gọn gàng suốt ngày đêm mà không cần giám sát hàng đợi thủ công.