Triển khai Cleanuparr với cài đặt một nhấp.
Trình dọn dẹp hàng đợi nâng cao cho ngăn xếp Servarr, tự động loại bỏ các lượt tải xuống bị kẹt, thất bại và độc hại.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cleanuparr
Cleanuparr là trình quản lý tải xuống tự lưu trữ được xây dựng đặc biệt cho hệ sinh thái Servarr. Nó kết nối với Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và Whisparr cùng với qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent và rTorrent, sau đó liên tục kiểm tra hàng đợi để loại bỏ và xóa các bản tải xuống bị kẹt, bị mắc kẹt trong siêu dữ liệu, tải xuống quá chậm, không thể nhập hoặc khớp với các mẫu phần mềm độc hại đã biết như các tệp
.lnk và
.zipx đáng ngờ.
Ngoài việc giữ cho hàng đợi sạch sẽ, Cleanuparr chủ động tìm kiếm các phương tiện bị thiếu và các bản nâng cấp chất lượng chưa đạt ngưỡng cắt bỏ, cắt tỉa các seed đã hoàn thành, xóa các tệp mồ côi không còn được các arr theo dõi và gửi cảnh báo về mỗi lần loại bỏ hoặc xóa. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp tự động hóa phương tiện của bạn luôn gọn gàng suốt ngày đêm mà không cần giám sát hàng đợi thủ công.
Các tính năng chính của Cleanuparr
Dọn dẹp theo gạch ngang
Đánh dấu các lượt tải xuống không tốt bằng số lần cảnh cáo có thể cấu hình và tự động xóa, chặn chúng khi chúng đạt đến ngưỡng của bạn.
Chặn phần mềm độc hại
Phát hiện và loại bỏ các torrent độc hại đã biết bằng cách sử dụng các mẫu được cộng đồng duy trì và danh sách chặn tích hợp các loại tệp đáng ngờ.
Tích hợp toàn diện Servarr
Hoạt động với Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và Whisparr cùng với qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent và rTorrent tại một nơi.
Tìm kiếm thiếu và nâng cấp
Tự động kích hoạt tìm kiếm các mục bị thiếu và các nâng cấp chất lượng không đạt ngưỡng giới hạn, bao gồm theo dõi điểm số định dạng tùy chỉnh.
Dọn dẹp mồ côi và gieo hạt
Xóa các bản tải xuống không có hardlink hoặc tham chiếu arr, cắt tỉa các seed chạy dài và hỗ trợ các quy trình làm việc nhận biết cross-seed.
Thông báo thời gian thực
Gửi cảnh báo về mỗi lần vi phạm, gỡ bỏ hoặc chặn qua kênh thông báo ưa thích của bạn để không có gì bị bỏ lỡ.
Tại sao lại chạy Cleanuparr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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