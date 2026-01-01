Giảm giá lên đến 69% cho Netdata

Triển khai Netdata với 1 nhấp.

Giám sát cơ sở hạ tầng theo thời gian thực với độ chi tiết 1 giây, hơn 800 tích hợp và không yêu cầu cấu hình.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Netdata với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Netdata

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Netdata

Netdata là một nền tảng giám sát cơ sở hạ tầng mã nguồn mở, thời gian thực, thu thập hàng nghìn metrics mỗi giây từ các servers, containers, applications và cloud services của bạn. Không giống như các monitoring stacks truyền thống yêu cầu các lớp data collection, storage và visualization riêng biệt, Netdata tích hợp cả ba vào một lightweight agent duy nhất — cung cấp các live dashboards chỉ trong vài giây sau khi triển khai, không cần cấu hình thủ công cho các services phổ biến.

Với hơn 78.000 GitHub stars và 500 triệu Docker pulls, Netdata là một trong những self-hosted monitoring solutions được sử dụng rộng rãi nhất. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả các infrastructure metrics riêng tư trong network của bạn, với toàn quyền kiểm soát retention policies, alerting rules và dashboard access.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Netdata

Độ chi tiết số liệu 1 giây

Ghi lại các đợt tăng đột biến CPU, áp lực bộ nhớ và các đợt tăng độ trễ mà các khoảng thời gian thăm dò 10 hoặc 60 giây bỏ lỡ hoàn toàn.

Hơn 800 tích hợp tự động phát hiện

Tự động phát hiện và giám sát cơ sở dữ liệu, máy chủ web, hàng đợi tin nhắn và các dịch vụ đám mây đang chạy trên máy chủ — không cần tệp cấu hình.

Phát hiện bất thường được hỗ trợ bởi ML

Đào tạo một mô hình bất thường cho mỗi chỉ số và phát hiện các mẫu bất thường trước khi chúng gây ra sự cố ngừng hoạt động, mà không cần điều chỉnh ngưỡng thủ công.

Giám sát Docker container

Phát hiện tất cả các container đang chạy thông qua socket Docker và theo dõi mức sử dụng CPU, bộ nhớ, I/O mạng và dung lượng đĩa cho mỗi container.

Thư viện cảnh báo đã cấu hình sẵn

Đi kèm với hàng trăm cảnh báo đã được kiểm chứng, bao gồm hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và các chỉ số ứng dụng — hoạt động ngay lập tức sau khi triển khai.

Tại sao lại chạy Netdata trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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