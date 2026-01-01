Triển khai Netdata với 1 nhấp.
Giám sát cơ sở hạ tầng theo thời gian thực với độ chi tiết 1 giây, hơn 800 tích hợp và không yêu cầu cấu hình.
Chọn gói VPS cho Netdata
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Netdata
Netdata là một nền tảng giám sát cơ sở hạ tầng mã nguồn mở, thời gian thực, thu thập hàng nghìn metrics mỗi giây từ các servers, containers, applications và cloud services của bạn. Không giống như các monitoring stacks truyền thống yêu cầu các lớp data collection, storage và visualization riêng biệt, Netdata tích hợp cả ba vào một lightweight agent duy nhất — cung cấp các live dashboards chỉ trong vài giây sau khi triển khai, không cần cấu hình thủ công cho các services phổ biến.
Với hơn 78.000 GitHub stars và 500 triệu Docker pulls, Netdata là một trong những self-hosted monitoring solutions được sử dụng rộng rãi nhất. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả các infrastructure metrics riêng tư trong network của bạn, với toàn quyền kiểm soát retention policies, alerting rules và dashboard access.
Các tính năng chính của Netdata
Độ chi tiết số liệu 1 giây
Ghi lại các đợt tăng đột biến CPU, áp lực bộ nhớ và các đợt tăng độ trễ mà các khoảng thời gian thăm dò 10 hoặc 60 giây bỏ lỡ hoàn toàn.
Hơn 800 tích hợp tự động phát hiện
Tự động phát hiện và giám sát cơ sở dữ liệu, máy chủ web, hàng đợi tin nhắn và các dịch vụ đám mây đang chạy trên máy chủ — không cần tệp cấu hình.
Phát hiện bất thường được hỗ trợ bởi ML
Đào tạo một mô hình bất thường cho mỗi chỉ số và phát hiện các mẫu bất thường trước khi chúng gây ra sự cố ngừng hoạt động, mà không cần điều chỉnh ngưỡng thủ công.
Giám sát Docker container
Phát hiện tất cả các container đang chạy thông qua socket Docker và theo dõi mức sử dụng CPU, bộ nhớ, I/O mạng và dung lượng đĩa cho mỗi container.
Thư viện cảnh báo đã cấu hình sẵn
Đi kèm với hàng trăm cảnh báo đã được kiểm chứng, bao gồm hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và các chỉ số ứng dụng — hoạt động ngay lập tức sau khi triển khai.
Tại sao lại chạy Netdata trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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