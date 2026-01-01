Netdata là một nền tảng giám sát cơ sở hạ tầng mã nguồn mở, thời gian thực, thu thập hàng nghìn metrics mỗi giây từ các servers, containers, applications và cloud services của bạn. Không giống như các monitoring stacks truyền thống yêu cầu các lớp data collection, storage và visualization riêng biệt, Netdata tích hợp cả ba vào một lightweight agent duy nhất — cung cấp các live dashboards chỉ trong vài giây sau khi triển khai, không cần cấu hình thủ công cho các services phổ biến.

Với hơn 78.000 GitHub stars và 500 triệu Docker pulls, Netdata là một trong những self-hosted monitoring solutions được sử dụng rộng rãi nhất. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả các infrastructure metrics riêng tư trong network của bạn, với toàn quyền kiểm soát retention policies, alerting rules và dashboard access.