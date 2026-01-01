Triển khai Cheshire Cat AI chỉ với một cú nhấp chuột.
Khung tác nhân AI sẵn sàng triển khai với RAG, plugin và gọi hàm tích hợp sẵn cho bất kỳ nhà cung cấp LLM nào.
Chọn gói VPS cho Cheshire Cat AI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI là một framework mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân AI sản xuất dưới dạng một microservice. Thay vì ghép nối các thư viện riêng biệt cho bộ nhớ, công cụ và các hình thức hội thoại, Cat cung cấp một runtime ưu tiên API với một kho vector Qdrant tích hợp, một hệ thống plugin, event hook và tính năng gọi hàm — để cùng một tác nhân có thể cung cấp năng lượng cho một chatbot, một công cụ nội bộ hoặc một trợ lý hướng đến khách hàng từ một backend duy nhất.
Framework này không phụ thuộc vào mô hình và hoạt động với bất kỳ LLM và embedder nào tương thích với LangChain, bao gồm OpenAI, Anthropic, Ollama và các mô hình tự lưu trữ. Việc tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giữ lịch sử hội thoại, embeddings và mã plugin dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, với hỗ trợ đa người dùng và quyền truy cập chi tiết cho các triển khai nhóm.
Các tính năng chính của Cheshire Cat AI
RAG tích hợp
Bộ nhớ vector Qdrant tích hợp thu nạp tài liệu và tự động gợi nhớ ngữ cảnh liên quan, để các tác nhân trả lời từ dữ liệu của bạn thay vì từ kiến thức mô hình chung.
Hệ thống cắm vào
Thêm Python plugin vào admin panel để thêm công cụ, hook và biểu mẫu hội thoại mà không cần fork core — mở rộng hành vi tại runtime thay vì xây dựng lại image.
Bất kỳ nhà cung cấp LLM nào
Chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic, Ollama và các mô hình tương thích LangChain khác từ giao diện quản trị để cân bằng chi phí, độ trễ và nơi lưu trữ dữ liệu cho từng trường hợp sử dụng.
REST và WebSocket API
Nhúng tác nhân vào bất kỳ frontend nào thông qua một REST API có thể tùy chỉnh hoặc trò chuyện qua WebSocket, với các API key riêng biệt cho mỗi transport để kiểm soát quyền truy cập chi tiết.
Biểu mẫu hội thoại
Xác định các biểu mẫu được hỗ trợ bởi Pydantic hướng dẫn các cuộc hội thoại nhiều bước như đặt chỗ hoặc đơn hàng, cho phép tác nhân thu thập dữ liệu có cấu trúc trong khi vẫn giữ cho cuộc đối thoại tự nhiên.
Tại sao lại chạy Cheshire Cat AI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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