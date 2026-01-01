Cheshire Cat AI là một framework mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân AI sản xuất dưới dạng một microservice. Thay vì ghép nối các thư viện riêng biệt cho bộ nhớ, công cụ và các hình thức hội thoại, Cat cung cấp một runtime ưu tiên API với một kho vector Qdrant tích hợp, một hệ thống plugin, event hook và tính năng gọi hàm — để cùng một tác nhân có thể cung cấp năng lượng cho một chatbot, một công cụ nội bộ hoặc một trợ lý hướng đến khách hàng từ một backend duy nhất.

Framework này không phụ thuộc vào mô hình và hoạt động với bất kỳ LLM và embedder nào tương thích với LangChain, bao gồm OpenAI, Anthropic, Ollama và các mô hình tự lưu trữ. Việc tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giữ lịch sử hội thoại, embeddings và mã plugin dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, với hỗ trợ đa người dùng và quyền truy cập chi tiết cho các triển khai nhóm.