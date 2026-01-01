SQLPage là một máy chủ ứng dụng web mã nguồn mở cho phép hiển thị các trang web tương tác trực tiếp từ các truy vấn SQL. Các nhà phát triển và phân tích viết các tệp .sql chọn từ một thư viện thành phần tích hợp sẵn — biểu mẫu, bảng, biểu đồ, bản đồ, điều hướng và hàng chục yếu tố UI — và máy chủ biến các tập kết quả thành HTML hoàn chỉnh mà không cần một dòng HTML, CSS hoặc JavaScript nào. Kết nối SQLite, PostgreSQL, MySQL hoặc Microsoft SQL Server và hiển thị một cơ sở dữ liệu hiện có dưới dạng bảng điều khiển quản trị hoạt động, bảng điều khiển nội bộ hoặc nguyên mẫu chỉ trong vài phút.

Tự host SQLPage trên VPS của riêng bạn giúp giữ các truy vấn, lược đồ và thông tin đăng nhập bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một nền tảng low-code của bên thứ ba. Không có phí mỗi người dùng, không có giới hạn hàng, và các tệp .sql của bạn vẫn có thể di động và kiểm soát phiên bản như bất kỳ mã nào khác.