Triển khai SQLPage với 1 nhấp.
Xây dựng các trang web tương tác và bảng điều khiển dữ liệu chỉ bằng các truy vấn SQL — không yêu cầu mã frontend, framework hoặc JavaScript.
Chọn gói VPS cho SQLPage
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SQLPage
SQLPage là một máy chủ ứng dụng web mã nguồn mở cho phép hiển thị các trang web tương tác trực tiếp từ các truy vấn SQL. Các nhà phát triển và phân tích viết các tệp
.sql chọn từ một thư viện thành phần tích hợp sẵn — biểu mẫu, bảng, biểu đồ, bản đồ, điều hướng và hàng chục yếu tố UI — và máy chủ biến các tập kết quả thành HTML hoàn chỉnh mà không cần một dòng HTML, CSS hoặc JavaScript nào. Kết nối SQLite, PostgreSQL, MySQL hoặc Microsoft SQL Server và hiển thị một cơ sở dữ liệu hiện có dưới dạng bảng điều khiển quản trị hoạt động, bảng điều khiển nội bộ hoặc nguyên mẫu chỉ trong vài phút.
Tự host SQLPage trên VPS của riêng bạn giúp giữ các truy vấn, lược đồ và thông tin đăng nhập bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một nền tảng low-code của bên thứ ba. Không có phí mỗi người dùng, không có giới hạn hàng, và các tệp
.sql của bạn vẫn có thể di động và kiểm soát phiên bản như bất kỳ mã nào khác.
Các tính năng chính của SQLPage
Kết xuất thuần SQL
Viết các tệp SQL thông thường chọn từ một thư viện thành phần phong phú và SQLPage hiển thị các trang HTML phản hồi trực tiếp từ các tập kết quả.
Hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu
Kết nối với SQLite, PostgreSQL, MySQL hoặc Microsoft SQL Server và hiển thị bất kỳ cơ sở dữ liệu hiện có nào dưới dạng một ứng dụng web hoạt động.
Thành phần tích hợp
Biểu mẫu, bảng, biểu đồ, bản đồ, thẻ, điều hướng, tải tệp lên và hàng tá các yếu tố giao diện người dùng (UI) được trau chuốt đều có sẵn mà không cần thư viện bên ngoài hoặc các bước xây dựng.
Ngay lập tức hot reload
Chỉnh sửa tệp
.sql và thay đổi sẽ xuất hiện ở lần tải trang tiếp theo — không cần biên dịch, không cần trình đóng gói và không cần khởi động lại.
Tệp nhị phân tĩnh nhỏ gọn
Một tệp nhị phân Rust duy nhất dưới 20 MB phục vụ toàn bộ một trang web động, với mức sử dụng bộ nhớ thấp và thời gian khởi động lạnh nhanh trên các tài nguyên VPS khiêm tốn.
Xác thực tích hợp
HTTP basic auth, session management, OAuth và chức năng băm mật khẩu cho phép SQL files kiểm soát truy cập trang mà không cần external identity service.
Tại sao lại chạy SQLPage trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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