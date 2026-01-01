ChiefOnboarding là một nền tảng onboarding nhân viên miễn phí, mã nguồn mở giúp các đội ngũ HR và quản lý tự động hóa toàn bộ hành trình của nhân viên mới — từ danh sách kiểm tra trước khi onboarding đến cấp phát tài khoản và giao nhiệm vụ. Nhân viên mới có thể hoàn thành quá trình onboarding của họ thông qua cổng thông tin web hoặc trực tiếp qua bot Slack, giúp quá trình này diễn ra tự nhiên bất kể họ làm việc ở đâu.

Việc tự host ChiefOnboarding trên VPS của bạn giúp dữ liệu nhân viên nhạy cảm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí theo chỗ ngồi và không bị khóa nhà cung cấp. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và múi giờ, làm cho nó trở nên thiết thực cho các đội ngũ phân tán và quốc tế.