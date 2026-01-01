Triển khai ChiefOnboarding với cài đặt một nhấp.
Nền tảng giới thiệu nhân viên mã nguồn mở tự động hóa quy trình làm việc HR và tích hợp Slack cho nhân viên mới.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ChiefOnboarding
ChiefOnboarding là một nền tảng onboarding nhân viên miễn phí, mã nguồn mở giúp các đội ngũ HR và quản lý tự động hóa toàn bộ hành trình của nhân viên mới — từ danh sách kiểm tra trước khi onboarding đến cấp phát tài khoản và giao nhiệm vụ. Nhân viên mới có thể hoàn thành quá trình onboarding của họ thông qua cổng thông tin web hoặc trực tiếp qua bot Slack, giúp quá trình này diễn ra tự nhiên bất kể họ làm việc ở đâu.
Việc tự host ChiefOnboarding trên VPS của bạn giúp dữ liệu nhân viên nhạy cảm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí theo chỗ ngồi và không bị khóa nhà cung cấp. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và múi giờ, làm cho nó trở nên thiết thực cho các đội ngũ phân tán và quốc tế.
Các tính năng chính của ChiefOnboarding
Quy trình làm việc tự động
Kích hoạt các tác vụ, lời nhắc và cung cấp tài khoản tự động dựa trên các cột mốc giới thiệu và lịch trình có thể cấu hình.
Tích hợp bot Slack
Nhân viên mới có thể hoàn thành các tác vụ và truy cập tài nguyên trực tiếp trong Slack mà không cần chuyển sang một cổng thông tin web riêng biệt.
Trình tự trước khi lên máy bay
Bắt đầu quy trình hội nhập trước ngày làm việc đầu tiên với các danh sách kiểm tra trước khi hội nhập tự động và các thông báo chào mừng.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Phục vụ các nhóm phân tán và quốc tế với hỗ trợ tích hợp cho nhiều ngôn ngữ và lên lịch theo múi giờ.
Theo dõi nhiệm vụ và tài nguyên
Giao nhiệm vụ, chia sẻ tài liệu và theo dõi tiến độ hoàn thành trong suốt hành trình giới thiệu nhân viên mới từ một bảng điều khiển duy nhất.
Tại sao lại chạy ChiefOnboarding trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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