Checkrr là một máy quét tính toàn vẹn thư viện mã nguồn mở giúp bảo vệ các bộ sưu tập phương tiện lớn khỏi sự hỏng hóc âm thầm. Nó chạy các kiểm tra ffprobe, magic-number và mimetype trên mọi tệp video, âm thanh và phụ đề trong thư viện của bạn, sau đó băm các tệp đã xác minh vào một bbolt database để các lần quét trong tương lai bỏ qua nội dung đã biết là tốt và hoàn thành trong vài phút thay vì hàng giờ.

Khi một tệp không vượt qua kiểm tra, Checkrr kết nối với arr stack mà bạn đang chạy — Sonarr, Radarr, hoặc Lidarr — xóa bản sao bị hỏng và kích hoạt tải xuống mới thông qua dịch vụ phù hợp. Tự host Checkrr giúp bạn kiểm soát kho phương tiện của mình mà không bị giới hạn API của bên thứ ba và không có chi phí phát sinh.