Triển khai Checkrr với 1 nhấp.
Quét thư viện Plex và Jellyfin để tìm phương tiện bị hỏng và tự động thay thế các tệp bị lỗi thông qua Sonarr, Radarr và Lidarr.
Chọn gói VPS cho Checkrr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Checkrr
Checkrr là một máy quét tính toàn vẹn thư viện mã nguồn mở giúp bảo vệ các bộ sưu tập phương tiện lớn khỏi sự hỏng hóc âm thầm. Nó chạy các kiểm tra ffprobe, magic-number và mimetype trên mọi tệp video, âm thanh và phụ đề trong thư viện của bạn, sau đó băm các tệp đã xác minh vào một bbolt database để các lần quét trong tương lai bỏ qua nội dung đã biết là tốt và hoàn thành trong vài phút thay vì hàng giờ.
Khi một tệp không vượt qua kiểm tra, Checkrr kết nối với arr stack mà bạn đang chạy — Sonarr, Radarr, hoặc Lidarr — xóa bản sao bị hỏng và kích hoạt tải xuống mới thông qua dịch vụ phù hợp. Tự host Checkrr giúp bạn kiểm soát kho phương tiện của mình mà không bị giới hạn API của bên thứ ba và không có chi phí phát sinh.
Các tính năng chính của Checkrr
quét tính toàn vẹn ffprobe
Phát hiện các tệp bị cắt bớt, gắn nhãn sai và không thể phát mà Plex và Jellyfin âm thầm bỏ qua trong quá trình phát lại.
Sonarr Radarr Lidarr
Xóa các tệp bị hỏng và kích hoạt tải xuống mới thông qua ngăn xếp arr hiện có của bạn mà không cần can thiệp thủ công.
Quét lại nhanh dựa trên Hash
Lưu trữ hash tệp trong cơ sở dữ liệu bbolt để các lần quét lặp lại bỏ qua nội dung đã xác minh và hoàn thành trên các thư viện nhiều terabyte chỉ trong vài phút.
Hỗ trợ arr đa phiên bản
Kết nối đến nhiều phiên bản Sonarr và Radarr cùng lúc, với ánh xạ đường dẫn riêng cho từng phiên bản đối với các thư viện 4K, anime và tiêu chuẩn.
Thông báo tích hợp sẵn
Gửi kết quả đến Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP và Healthchecks cho các lần quét theo lịch trình không giám sát.
Tại sao lại chạy Checkrr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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