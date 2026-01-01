Triển khai bolt.diy chỉ với một nhấp.
Trợ lý lập trình AI mã nguồn mở cho phép bạn tạo lời nhắc, chạy và triển khai các ứng dụng full-stack từ trình duyệt của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với bolt.diy
bolt.diy là một nhánh mã nguồn mở của bolt.new, mang đến khả năng phát triển full-stack được hỗ trợ bởi AI cho cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nó kết hợp một trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt với một môi trường chạy tích hợp, cho phép bạn mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ tự nhiên và để một LLM tạo, thực thi và lặp lại trên các ứng dụng hoàn chỉnh — bao gồm cả frontend, backend và cấu hình.
Không giống như các công cụ mã hóa AI dựa trên đám mây, việc tự host bolt.diy có nghĩa là mã, lời nhắc và khóa API của bạn vẫn nằm trên VPS của bạn. Bạn kết nối các nhà cung cấp LLM mà bạn đã sử dụng — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, các mô hình Ollama cục bộ và hơn thế nữa — để bạn không bao giờ bị khóa vào một nhà cung cấp hoặc cấp độ đăng ký duy nhất.
Các tính năng chính của bolt.diy
Hỗ trợ LLM đa nhà cung cấp
Kết nối OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI và hơn 15 nhà cung cấp khác từ một giao diện duy nhất.
Tạo mã Full-stack
Tạo các ứng dụng hoàn chỉnh với các tệp frontend, backend và cấu hình hoạt động — không chỉ là các đoạn mã.
Thực thi trong trình duyệt
Chạy và xem trước mã được tạo trực tiếp trong trình duyệt mà không cần rời khỏi giao diện hoặc thiết lập môi trường phát triển cục bộ.
Mang theo khóa API của riêng bạn
Sử dụng thông tin đăng nhập nhà cung cấp hiện có của bạn để bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, mà không có phí tăng thêm của nền tảng hoặc cấp độ đăng ký.
Mã nguồn mở và tự lưu trữ
Tất cả các lời nhắc, mã được tạo và thông tin đăng nhập vẫn nằm trên VPS của bạn — không có dữ liệu nào được chia sẻ với nền tảng SaaS của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy bolt.diy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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