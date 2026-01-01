bolt.diy là một nhánh mã nguồn mở của bolt.new, mang đến khả năng phát triển full-stack được hỗ trợ bởi AI cho cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nó kết hợp một trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt với một môi trường chạy tích hợp, cho phép bạn mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ tự nhiên và để một LLM tạo, thực thi và lặp lại trên các ứng dụng hoàn chỉnh — bao gồm cả frontend, backend và cấu hình.

Không giống như các công cụ mã hóa AI dựa trên đám mây, việc tự host bolt.diy có nghĩa là mã, lời nhắc và khóa API của bạn vẫn nằm trên VPS của bạn. Bạn kết nối các nhà cung cấp LLM mà bạn đã sử dụng — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, các mô hình Ollama cục bộ và hơn thế nữa — để bạn không bao giờ bị khóa vào một nhà cung cấp hoặc cấp độ đăng ký duy nhất.