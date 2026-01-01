Giảm giá lên đến 69% cho Matomo

Triển khai Matomo với cài đặt một nhấp.

Nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu được hơn 1 triệu website tin dùng với toàn quyền sở hữu dữ liệu và tuân thủ GDPR.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Matomo với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Matomo

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Matomo

Matomo là nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu thế giới, được hơn 1 triệu trang web tại hơn 190 quốc gia sử dụng. Là một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho Google Analytics, Matomo cung cấp phân tích khách truy cập chi tiết, theo dõi chuyển đổi, heatmaps, ghi lại phiên truy cập và A/B testing, đồng thời giữ 100% dữ liệu của bạn trên cơ sở hạ tầng riêng. Không có bên thứ ba nào nhận dữ liệu khách truy cập của bạn, và việc theo dõi vẫn chính xác ngay cả khi các trình chặn quảng cáo chặn các cloud analytics scripts.

Tự host Matomo trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn số lượng trang web, không có phí theo từng khách truy cập, và tuân thủ đầy đủ GDPR, HIPAA, cùng các quy định về lưu trú dữ liệu khác — biến nó thành nền tảng phân tích được lựa chọn cho các tổ chức không thể gửi dữ liệu khách truy cập cho các nhà cung cấp bên ngoài.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Matomo

Toàn quyền sở hữu dữ liệu

Tất cả dữ liệu khách truy cập được giữ trên cơ sở hạ tầng của bạn — không chia sẻ với bên thứ ba, không lập hồ sơ mạng quảng cáo và không nhà cung cấp nào có quyền truy cập vào dữ liệu phân tích của bạn.

Tuân thủ GDPR

Các công cụ kiểm soát quyền riêng tư tích hợp, quản lý sự đồng ý và ẩn danh hóa dữ liệu giúp việc tuân thủ quy định trở nên dễ dàng.

Theo dõi chuyển đổi

Đo lường mục tiêu, kênh chuyển đổi và phân bổ trên toàn bộ hành trình khách truy cập của bạn để hiểu điều gì thúc đẩy chuyển đổi.

Bản đồ nhiệt và Ghi lại phiên

Xem nơi người dùng nhấp, cuộn và do dự với bản đồ nhiệt trực quan và các phiên duyệt web đã ghi lại.

Phân tích dữ liệu thương mại điện tử

Theo dõi doanh thu, hiệu suất sản phẩm, tỷ lệ bỏ giỏ hàng và giá trị trọn đời của khách hàng với các báo cáo thương mại điện tử chuyên biệt.

Không giới hạn trang web

Theo dõi bao nhiêu trang web tùy thích từ một phiên bản Matomo duy nhất mà không phải trả phí cho mỗi trang web hoặc nâng cấp gói.

Tại sao lại chạy Matomo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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