Triển khai Matomo với cài đặt một nhấp.
Nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu được hơn 1 triệu website tin dùng với toàn quyền sở hữu dữ liệu và tuân thủ GDPR.
Chọn gói VPS cho Matomo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Matomo
Matomo là nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu thế giới, được hơn 1 triệu trang web tại hơn 190 quốc gia sử dụng. Là một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho Google Analytics, Matomo cung cấp phân tích khách truy cập chi tiết, theo dõi chuyển đổi, heatmaps, ghi lại phiên truy cập và A/B testing, đồng thời giữ 100% dữ liệu của bạn trên cơ sở hạ tầng riêng. Không có bên thứ ba nào nhận dữ liệu khách truy cập của bạn, và việc theo dõi vẫn chính xác ngay cả khi các trình chặn quảng cáo chặn các cloud analytics scripts.
Tự host Matomo trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn số lượng trang web, không có phí theo từng khách truy cập, và tuân thủ đầy đủ GDPR, HIPAA, cùng các quy định về lưu trú dữ liệu khác — biến nó thành nền tảng phân tích được lựa chọn cho các tổ chức không thể gửi dữ liệu khách truy cập cho các nhà cung cấp bên ngoài.
Các tính năng chính của Matomo
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Tất cả dữ liệu khách truy cập được giữ trên cơ sở hạ tầng của bạn — không chia sẻ với bên thứ ba, không lập hồ sơ mạng quảng cáo và không nhà cung cấp nào có quyền truy cập vào dữ liệu phân tích của bạn.
Tuân thủ GDPR
Các công cụ kiểm soát quyền riêng tư tích hợp, quản lý sự đồng ý và ẩn danh hóa dữ liệu giúp việc tuân thủ quy định trở nên dễ dàng.
Theo dõi chuyển đổi
Đo lường mục tiêu, kênh chuyển đổi và phân bổ trên toàn bộ hành trình khách truy cập của bạn để hiểu điều gì thúc đẩy chuyển đổi.
Bản đồ nhiệt và Ghi lại phiên
Xem nơi người dùng nhấp, cuộn và do dự với bản đồ nhiệt trực quan và các phiên duyệt web đã ghi lại.
Phân tích dữ liệu thương mại điện tử
Theo dõi doanh thu, hiệu suất sản phẩm, tỷ lệ bỏ giỏ hàng và giá trị trọn đời của khách hàng với các báo cáo thương mại điện tử chuyên biệt.
Không giới hạn trang web
Theo dõi bao nhiêu trang web tùy thích từ một phiên bản Matomo duy nhất mà không phải trả phí cho mỗi trang web hoặc nâng cấp gói.
Tại sao lại chạy Matomo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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