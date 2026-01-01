Matomo là nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu thế giới, được hơn 1 triệu trang web tại hơn 190 quốc gia sử dụng. Là một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho Google Analytics, Matomo cung cấp phân tích khách truy cập chi tiết, theo dõi chuyển đổi, heatmaps, ghi lại phiên truy cập và A/B testing, đồng thời giữ 100% dữ liệu của bạn trên cơ sở hạ tầng riêng. Không có bên thứ ba nào nhận dữ liệu khách truy cập của bạn, và việc theo dõi vẫn chính xác ngay cả khi các trình chặn quảng cáo chặn các cloud analytics scripts.

Tự host Matomo trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn số lượng trang web, không có phí theo từng khách truy cập, và tuân thủ đầy đủ GDPR, HIPAA, cùng các quy định về lưu trú dữ liệu khác — biến nó thành nền tảng phân tích được lựa chọn cho các tổ chức không thể gửi dữ liệu khách truy cập cho các nhà cung cấp bên ngoài.