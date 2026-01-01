Pterodactyl là bảng điều khiển quản lý máy chủ trò chơi mã nguồn mở hàng đầu, được các nhà cung cấp hosting và cộng đồng game thủ trên toàn thế giới tin dùng. Mỗi máy chủ trò chơi chạy trong vùng chứa Docker riêng, ngăn ngừa xung đột tài nguyên và giữ cho một máy chủ bị xâm nhập không ảnh hưởng đến các máy chủ khác trên cùng một máy. Giao diện hiện đại dựa trên React cung cấp cho chủ sở hữu máy chủ quyền truy cập console theo thời gian thực, quản lý tệp, lên lịch sao lưu và giám sát tài nguyên.

Tự hosting Pterodactyl loại bỏ phí mỗi máy chủ do các nền tảng hosting được quản lý tính phí và cung cấp cho quản trị viên toàn quyền kiểm soát đối với thương hiệu, tích hợp xác thực và các gói cài đặt tùy chỉnh (custom eggs) cho các trò chơi không được hỗ trợ. Bản triển khai này bao gồm Panel với MariaDB và Redis — Wings phải được cài đặt riêng trên các node nơi máy chủ trò chơi sẽ chạy.