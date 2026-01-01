Triển khai Pterodactyl chỉ với một nhấp cài đặt.
Bảng điều khiển quản lý máy chủ trò chơi mã nguồn mở với Docker cô lập, giao diện điều khiển thời gian thực và hỗ trợ hàng trăm trò chơi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pterodactyl
Pterodactyl là bảng điều khiển quản lý máy chủ trò chơi mã nguồn mở hàng đầu, được các nhà cung cấp hosting và cộng đồng game thủ trên toàn thế giới tin dùng. Mỗi máy chủ trò chơi chạy trong vùng chứa Docker riêng, ngăn ngừa xung đột tài nguyên và giữ cho một máy chủ bị xâm nhập không ảnh hưởng đến các máy chủ khác trên cùng một máy. Giao diện hiện đại dựa trên React cung cấp cho chủ sở hữu máy chủ quyền truy cập console theo thời gian thực, quản lý tệp, lên lịch sao lưu và giám sát tài nguyên.
Tự hosting Pterodactyl loại bỏ phí mỗi máy chủ do các nền tảng hosting được quản lý tính phí và cung cấp cho quản trị viên toàn quyền kiểm soát đối với thương hiệu, tích hợp xác thực và các gói cài đặt tùy chỉnh (custom eggs) cho các trò chơi không được hỗ trợ. Bản triển khai này bao gồm Panel với MariaDB và Redis — Wings phải được cài đặt riêng trên các node nơi máy chủ trò chơi sẽ chạy.
Các tính năng chính của Pterodactyl
Cách ly Docker
Mỗi máy chủ trò chơi chạy trong vùng chứa riêng của nó, ngăn chặn xung đột tài nguyên và giữ cho hệ thống máy chủ an toàn ngay cả khi một máy chủ bị xâm nhập.
Real-Time Console
Web console được hỗ trợ bởi WebSocket cung cấp cho người chơi và quản trị viên quyền truy cập trực tiếp vào đầu ra máy chủ và các lệnh trực tiếp từ trình duyệt.
Sao lưu tự động
Lên lịch sao lưu tích hợp sẵn lưu trữ các bản chụp nhanh máy chủ vào bộ nhớ tương thích S3, bảo vệ dữ liệu thế giới trò chơi mà không cần can thiệp thủ công.
Mở rộng quy mô đa nút
Quản lý máy chủ trò chơi trải rộng trên nhiều máy vật lý từ một Bảng điều khiển duy nhất, mở rộng dung lượng bằng cách thêm các Wings nodes khi nhu cầu tăng lên.
Trứng cộng đồng
Hàng trăm mẫu do cộng đồng đóng góp bao gồm Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike và nhiều trò chơi khác — triển khai bất kỳ trò chơi nào được hỗ trợ chỉ trong vài giây.
Tại sao lại chạy Pterodactyl trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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