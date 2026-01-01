Snac2 là một phiên bản ActivityPub tối giản được viết bằng C di động, không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu — tất cả dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa. Được thiết kế cho cá nhân và các phiên bản nhỏ, nó liên kết với Mastodon, Pleroma, Pixelfed và Fediverse rộng lớn hơn trong khi chạy thoải mái trên các phiên bản VPS nhỏ hoặc máy tính bảng đơn.

Tự host Snac2 mang lại cho bạn một danh tính cá nhân trên Fediverse mà không cần dựa vào các phiên bản của bên thứ ba có thể ngừng hoạt động, hủy liên kết hoặc thay đổi chính sách. Kiến trúc một tệp nhị phân, việc không có cơ sở dữ liệu và API tương thích Mastodon biến Snac2 thành một trong những cách nhẹ nhất và dễ bảo trì nhất để tham gia vào mạng xã hội phi tập trung.