Triển khai Snac2 với cài đặt một chạm.
Máy chủ ActivityPub tối giản dành cho một người dùng, được viết bằng C di động để tham gia Fediverse với mức sử dụng tài nguyên không đáng kể.
Chọn gói VPS cho Snac2
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Snac2
Snac2 là một phiên bản ActivityPub tối giản được viết bằng C di động, không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu — tất cả dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa. Được thiết kế cho cá nhân và các phiên bản nhỏ, nó liên kết với Mastodon, Pleroma, Pixelfed và Fediverse rộng lớn hơn trong khi chạy thoải mái trên các phiên bản VPS nhỏ hoặc máy tính bảng đơn.
Tự host Snac2 mang lại cho bạn một danh tính cá nhân trên Fediverse mà không cần dựa vào các phiên bản của bên thứ ba có thể ngừng hoạt động, hủy liên kết hoặc thay đổi chính sách. Kiến trúc một tệp nhị phân, việc không có cơ sở dữ liệu và API tương thích Mastodon biến Snac2 thành một trong những cách nhẹ nhất và dễ bảo trì nhất để tham gia vào mạng xã hội phi tập trung.
Các tính năng chính của Snac2
Không cần cơ sở dữ liệu
Tất cả bài đăng, người theo dõi và cấu hình tồn tại dưới dạng các tệp tin thuần túy trên đĩa — không cần cài đặt, tinh chỉnh hoặc sao lưu MySQL hay PostgreSQL riêng biệt.
Khả năng tương thích API Mastodon
Sử dụng các ứng dụng Mastodon di động và máy tính để bàn hiện có để đăng bài, duyệt dòng thời gian và quản lý thông báo mà không cần học các công cụ mới.
ActivityPub federation
Theo dõi và tương tác với người dùng trên Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma và bất kỳ máy chủ nào khác tương thích với ActivityPub trong Fediverse.
Yêu cầu tài nguyên thấp
Được viết bằng C di động dưới dạng một tệp nhị phân tĩnh thân thiện duy nhất, Snac2 chạy với vài megabyte RAM và không hoạt động với mức sử dụng CPU gần như bằng không.
Hỗ trợ đa người dùng
Lưu trữ nhiều hơn một tài khoản trên cùng một phiên bản từ dòng lệnh, hữu ích cho các gia đình hoặc các cộng đồng nhỏ chia sẻ một VPS.
Thiết kế chú trọng quyền riêng tư
Không theo dõi, không phân tích, không có script của bên thứ ba — dòng thời gian của bạn vẫn nằm trên VPS của bạn và danh sách người theo dõi của bạn không bao giờ rời khỏi ổ đĩa của bạn.
Tại sao lại chạy Snac2 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.