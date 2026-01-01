Giảm giá lên đến 69% cho Snac2

Triển khai Snac2 với cài đặt một chạm.

Máy chủ ActivityPub tối giản dành cho một người dùng, được viết bằng C di động để tham gia Fediverse với mức sử dụng tài nguyên không đáng kể.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Snac2 với cài đặt một chạm.

Chọn gói VPS cho Snac2

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Snac2

Snac2 là một phiên bản ActivityPub tối giản được viết bằng C di động, không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu — tất cả dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa. Được thiết kế cho cá nhân và các phiên bản nhỏ, nó liên kết với Mastodon, Pleroma, Pixelfed và Fediverse rộng lớn hơn trong khi chạy thoải mái trên các phiên bản VPS nhỏ hoặc máy tính bảng đơn.

Tự host Snac2 mang lại cho bạn một danh tính cá nhân trên Fediverse mà không cần dựa vào các phiên bản của bên thứ ba có thể ngừng hoạt động, hủy liên kết hoặc thay đổi chính sách. Kiến trúc một tệp nhị phân, việc không có cơ sở dữ liệu và API tương thích Mastodon biến Snac2 thành một trong những cách nhẹ nhất và dễ bảo trì nhất để tham gia vào mạng xã hội phi tập trung.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Snac2

Không cần cơ sở dữ liệu

Tất cả bài đăng, người theo dõi và cấu hình tồn tại dưới dạng các tệp tin thuần túy trên đĩa — không cần cài đặt, tinh chỉnh hoặc sao lưu MySQL hay PostgreSQL riêng biệt.

Khả năng tương thích API Mastodon

Sử dụng các ứng dụng Mastodon di động và máy tính để bàn hiện có để đăng bài, duyệt dòng thời gian và quản lý thông báo mà không cần học các công cụ mới.

ActivityPub federation

Theo dõi và tương tác với người dùng trên Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma và bất kỳ máy chủ nào khác tương thích với ActivityPub trong Fediverse.

Yêu cầu tài nguyên thấp

Được viết bằng C di động dưới dạng một tệp nhị phân tĩnh thân thiện duy nhất, Snac2 chạy với vài megabyte RAM và không hoạt động với mức sử dụng CPU gần như bằng không.

Hỗ trợ đa người dùng

Lưu trữ nhiều hơn một tài khoản trên cùng một phiên bản từ dòng lệnh, hữu ích cho các gia đình hoặc các cộng đồng nhỏ chia sẻ một VPS.

Thiết kế chú trọng quyền riêng tư

Không theo dõi, không phân tích, không có script của bên thứ ba — dòng thời gian của bạn vẫn nằm trên VPS của bạn và danh sách người theo dõi của bạn không bao giờ rời khỏi ổ đĩa của bạn.

Tại sao lại chạy Snac2 trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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