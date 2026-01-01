AureusERP là một nền tảng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện đại, mã nguồn mở được xây dựng trên Laravel 11 và FilamentPHP 3. Nó tích hợp tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng dưới một giao diện duy nhất, gắn kết — loại bỏ sự cần thiết của các bảng tính rời rạc và các công cụ riêng biệt.

Tự host AureusERP trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu doanh nghiệp của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có phí theo người dùng hoặc sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Với hơn 10.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực hàng ngày, nó cung cấp một giải pháp thay thế mã nguồn mở đáng tin cậy cho các bộ ERP trả phí như Odoo hoặc SAP Business One.