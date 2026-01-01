Triển khai AureusERP với cài đặt một nhấp.
Nền tảng ERP mã nguồn mở dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng và CRM trong một hệ thống hợp nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AureusERP
AureusERP là một nền tảng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện đại, mã nguồn mở được xây dựng trên Laravel 11 và FilamentPHP 3. Nó tích hợp tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng dưới một giao diện duy nhất, gắn kết — loại bỏ sự cần thiết của các bảng tính rời rạc và các công cụ riêng biệt.
Tự host AureusERP trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu doanh nghiệp của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có phí theo người dùng hoặc sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Với hơn 10.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực hàng ngày, nó cung cấp một giải pháp thay thế mã nguồn mở đáng tin cậy cho các bộ ERP trả phí như Odoo hoặc SAP Business One.
Các tính năng chính của AureusERP
Mô-đun Tài chính Tích hợp
Quản lý các khoản phải trả và phải thu, sổ nhật ký, hóa đơn và báo cáo tài chính từ một bảng điều khiển thống nhất duy nhất.
Nhân sự và Tiền lương
Theo dõi nhân viên, hợp đồng, chấm công và yêu cầu nghỉ phép mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ HR riêng biệt.
Quản lý hàng tồn kho
Theo dõi mức tồn kho, kho hàng, đơn đặt hàng và luân chuyển sản phẩm theo thời gian thực để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và tồn kho quá mức.
CRM và Quy trình bán hàng
Quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và tài khoản khách hàng thông qua chế độ xem dạng đường ống được kết nối trực tiếp với việc lập hóa đơn và thực hiện đơn hàng.
Giao diện quản trị FilamentPHP
Giao diện quản trị sạch sẽ, nhanh chóng được xây dựng trên FilamentPHP 3 mang lại cho mọi mô-đun một giao diện và cảm giác nhất quán mà không cần cấu hình bổ sung.
Tại sao lại chạy AureusERP trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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