Giảm giá lên đến 69% cho AureusERP

Triển khai AureusERP với cài đặt một nhấp.

Nền tảng ERP mã nguồn mở dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng và CRM trong một hệ thống hợp nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
241.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai AureusERP với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho AureusERP

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với AureusERP

AureusERP là một nền tảng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện đại, mã nguồn mở được xây dựng trên Laravel 11 và FilamentPHP 3. Nó tích hợp tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng dưới một giao diện duy nhất, gắn kết — loại bỏ sự cần thiết của các bảng tính rời rạc và các công cụ riêng biệt.

Tự host AureusERP trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu doanh nghiệp của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có phí theo người dùng hoặc sự phụ thuộc vào nhà cung cấp. Với hơn 10.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực hàng ngày, nó cung cấp một giải pháp thay thế mã nguồn mở đáng tin cậy cho các bộ ERP trả phí như Odoo hoặc SAP Business One.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của AureusERP

Mô-đun Tài chính Tích hợp

Quản lý các khoản phải trả và phải thu, sổ nhật ký, hóa đơn và báo cáo tài chính từ một bảng điều khiển thống nhất duy nhất.

Nhân sự và Tiền lương

Theo dõi nhân viên, hợp đồng, chấm công và yêu cầu nghỉ phép mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ HR riêng biệt.

Quản lý hàng tồn kho

Theo dõi mức tồn kho, kho hàng, đơn đặt hàng và luân chuyển sản phẩm theo thời gian thực để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và tồn kho quá mức.

CRM và Quy trình bán hàng

Quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và tài khoản khách hàng thông qua chế độ xem dạng đường ống được kết nối trực tiếp với việc lập hóa đơn và thực hiện đơn hàng.

Giao diện quản trị FilamentPHP

Giao diện quản trị sạch sẽ, nhanh chóng được xây dựng trên FilamentPHP 3 mang lại cho mọi mô-đun một giao diện và cảm giác nhất quán mà không cần cấu hình bổ sung.

Tại sao lại chạy AureusERP trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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