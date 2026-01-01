Triển khai FOSSBilling với 1 nhấp.
Nền tảng quản lý thanh toán và khách hàng mã nguồn mở dành cho các nhà cung cấp web hosting, đại lý và freelancer.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FOSSBilling
FOSSBilling là một hệ thống quản lý khách hàng và thanh toán mã nguồn mở, miễn phí, được thiết kế cho các công ty web hosting, đại lý và freelancer, những người cần một giải pháp tự host chuyên nghiệp thay thế cho các gói đăng ký billing software đắt đỏ. Nó cung cấp một client portal hoàn chỉnh nơi khách hàng có thể quản lý dịch vụ của họ, gửi yêu cầu hỗ trợ, thanh toán hóa đơn và xem lịch sử đơn hàng — tất cả từ một giao diện có thương hiệu duy nhất.
Tự host FOSSBilling giúp bạn giữ tất cả dữ liệu khách hàng, hồ sơ thanh toán và lịch sử thanh toán dưới sự kiểm soát trực tiếp của mình mà không phải trả phí cho mỗi giao dịch hoặc bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Nền tảng này hỗ trợ nhiều payment gateways, thanh toán định kỳ tự động và một extension system dạng mô-đun cho phép bạn tùy chỉnh nó chính xác theo quy trình làm việc của doanh nghiệp mình.
Các tính năng chính của FOSSBilling
Thanh toán định kỳ tự động
Thiết lập các sản phẩm đăng ký tự động lập hóa đơn cho khách hàng theo chu kỳ thanh toán đã định của bạn, giảm thiểu công việc thủ công và đảm bảo thu nhập ổn định.
Phiếu hỗ trợ tích hợp
Hệ thống hỗ trợ tích hợp cho phép khách hàng mở và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trong cổng thông tin của họ, giúp tập trung mọi thông tin liên lạc về thanh toán và hỗ trợ tại một nơi.
Nhiều cổng thanh toán
Kết nối PayPal, Stripe và hàng chục bộ xử lý thanh toán khác để khách hàng có thể thanh toán hóa đơn theo cách phù hợp nhất với họ.
Cổng tự phục vụ khách hàng
Khách hàng có thể quản lý dịch vụ của mình, tải hóa đơn, cập nhật thông tin liên hệ và theo dõi tình trạng tài khoản mà không cần liên hệ với bạn.
Đơn hàng và quản lý sản phẩm
Xác định các sản phẩm có thể cấu hình và các bậc giá, xử lý nâng cấp và hạ cấp, cũng như tự động hóa các hook cấp phép thông qua hệ thống mô-đun mở rộng.
Tự động hóa cron tích hợp
Hình ảnh Docker chính thức tự động chạy cron của FOSSBilling mỗi năm phút, nhờ đó hóa đơn được tạo và các gói đăng ký được gia hạn mà không cần lên lịch thủ công nào.
Tại sao lại chạy FOSSBilling trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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