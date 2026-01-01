Giảm giá lên đến 69% cho FOSSBilling

Triển khai FOSSBilling với 1 nhấp.

Nền tảng quản lý thanh toán và khách hàng mã nguồn mở dành cho các nhà cung cấp web hosting, đại lý và freelancer.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai FOSSBilling với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho FOSSBilling

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với FOSSBilling

FOSSBilling là một hệ thống quản lý khách hàng và thanh toán mã nguồn mở, miễn phí, được thiết kế cho các công ty web hosting, đại lý và freelancer, những người cần một giải pháp tự host chuyên nghiệp thay thế cho các gói đăng ký billing software đắt đỏ. Nó cung cấp một client portal hoàn chỉnh nơi khách hàng có thể quản lý dịch vụ của họ, gửi yêu cầu hỗ trợ, thanh toán hóa đơn và xem lịch sử đơn hàng — tất cả từ một giao diện có thương hiệu duy nhất.

Tự host FOSSBilling giúp bạn giữ tất cả dữ liệu khách hàng, hồ sơ thanh toán và lịch sử thanh toán dưới sự kiểm soát trực tiếp của mình mà không phải trả phí cho mỗi giao dịch hoặc bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Nền tảng này hỗ trợ nhiều payment gateways, thanh toán định kỳ tự động và một extension system dạng mô-đun cho phép bạn tùy chỉnh nó chính xác theo quy trình làm việc của doanh nghiệp mình.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của FOSSBilling

Thanh toán định kỳ tự động

Thiết lập các sản phẩm đăng ký tự động lập hóa đơn cho khách hàng theo chu kỳ thanh toán đã định của bạn, giảm thiểu công việc thủ công và đảm bảo thu nhập ổn định.

Phiếu hỗ trợ tích hợp

Hệ thống hỗ trợ tích hợp cho phép khách hàng mở và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trong cổng thông tin của họ, giúp tập trung mọi thông tin liên lạc về thanh toán và hỗ trợ tại một nơi.

Nhiều cổng thanh toán

Kết nối PayPal, Stripe và hàng chục bộ xử lý thanh toán khác để khách hàng có thể thanh toán hóa đơn theo cách phù hợp nhất với họ.

Cổng tự phục vụ khách hàng

Khách hàng có thể quản lý dịch vụ của mình, tải hóa đơn, cập nhật thông tin liên hệ và theo dõi tình trạng tài khoản mà không cần liên hệ với bạn.

Đơn hàng và quản lý sản phẩm

Xác định các sản phẩm có thể cấu hình và các bậc giá, xử lý nâng cấp và hạ cấp, cũng như tự động hóa các hook cấp phép thông qua hệ thống mô-đun mở rộng.

Tự động hóa cron tích hợp

Hình ảnh Docker chính thức tự động chạy cron của FOSSBilling mỗi năm phút, nhờ đó hóa đơn được tạo và các gói đăng ký được gia hạn mà không cần lên lịch thủ công nào.

Tại sao lại chạy FOSSBilling trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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