FOSSBilling là một hệ thống quản lý khách hàng và thanh toán mã nguồn mở, miễn phí, được thiết kế cho các công ty web hosting, đại lý và freelancer, những người cần một giải pháp tự host chuyên nghiệp thay thế cho các gói đăng ký billing software đắt đỏ. Nó cung cấp một client portal hoàn chỉnh nơi khách hàng có thể quản lý dịch vụ của họ, gửi yêu cầu hỗ trợ, thanh toán hóa đơn và xem lịch sử đơn hàng — tất cả từ một giao diện có thương hiệu duy nhất.

Tự host FOSSBilling giúp bạn giữ tất cả dữ liệu khách hàng, hồ sơ thanh toán và lịch sử thanh toán dưới sự kiểm soát trực tiếp của mình mà không phải trả phí cho mỗi giao dịch hoặc bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Nền tảng này hỗ trợ nhiều payment gateways, thanh toán định kỳ tự động và một extension system dạng mô-đun cho phép bạn tùy chỉnh nó chính xác theo quy trình làm việc của doanh nghiệp mình.