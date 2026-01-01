Giảm giá lên đến 69% cho Bagisto

Triển khai Bagisto với cài đặt một chạm.

Nền tảng thương mại điện tử Laravel mã nguồn mở để xây dựng các website bán hàng với hỗ trợ đa tiền tệ, đa ngôn ngữ và cổng thanh toán.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Bagisto với cài đặt một chạm.

Chọn gói VPS cho Bagisto

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bagisto

Bagisto là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở được xây dựng trên framework Laravel PHP, cung cấp cho các nhà bán lẻ một nền tảng hoàn chỉnh để vận hành cửa hàng trực tuyến mà không phải trả phí đăng ký hoặc chia sẻ doanh thu. Nó đi kèm với một giao diện cửa hàng dành cho khách hàng, một bảng điều khiển quản trị toàn diện, quản lý danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng, kiểm soát kho hàng và quy trình thanh toán xử lý các yêu cầu đa tiền tệ và đa ngôn ngữ có sẵn.

Tự host Bagisto trên VPS của bạn có nghĩa là các bản ghi giao dịch, dữ liệu khách hàng và danh mục sản phẩm của cửa hàng bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát — điều cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động theo yêu cầu về lưu trú dữ liệu hoặc những người muốn tránh phí giao dịch và các hạn chế nền tảng của các nhà cung cấp SaaS.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bagisto

Hỗ trợ đa tiền tệ

Chấp nhận thanh toán bằng mọi loại tiền tệ và hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, với khả năng quản lý tỷ giá hối đoái có thể cấu hình.

Gian hàng đa ngôn ngữ

Phục vụ khách hàng toàn cầu bằng ngôn ngữ ưa thích của họ với tính năng bản địa hóa tích hợp sẵn cho các trang sản phẩm, quy trình thanh toán và email giao dịch.

Danh mục sản phẩm linh hoạt

Quản lý các sản phẩm đơn giản, có thể cấu hình, nhóm và có thể tải xuống với các biến thể, thuộc tính tùy chỉnh và các quy tắc định giá động.

Tích hợp cổng thanh toán

Kết nối Stripe, PayPal và các cổng thanh toán phổ biến khác được tích hợp sẵn, với hệ thống plugin để thêm các phương thức thanh toán tùy chỉnh.

REST và GraphQL APIs

Khả năng tích hợp API đầy đủ cho phép bạn xây dựng các cửa hàng không đầu, ứng dụng di động hoặc tích hợp dữ liệu đơn hàng và sản phẩm với các hệ thống ERP và dịch vụ thực hiện đơn hàng.

Tại sao lại chạy Bagisto trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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