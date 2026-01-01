Triển khai Bagisto với cài đặt một chạm.
Nền tảng thương mại điện tử Laravel mã nguồn mở để xây dựng các website bán hàng với hỗ trợ đa tiền tệ, đa ngôn ngữ và cổng thanh toán.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bagisto
Bagisto là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở được xây dựng trên framework Laravel PHP, cung cấp cho các nhà bán lẻ một nền tảng hoàn chỉnh để vận hành cửa hàng trực tuyến mà không phải trả phí đăng ký hoặc chia sẻ doanh thu. Nó đi kèm với một giao diện cửa hàng dành cho khách hàng, một bảng điều khiển quản trị toàn diện, quản lý danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng, kiểm soát kho hàng và quy trình thanh toán xử lý các yêu cầu đa tiền tệ và đa ngôn ngữ có sẵn.
Tự host Bagisto trên VPS của bạn có nghĩa là các bản ghi giao dịch, dữ liệu khách hàng và danh mục sản phẩm của cửa hàng bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát — điều cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động theo yêu cầu về lưu trú dữ liệu hoặc những người muốn tránh phí giao dịch và các hạn chế nền tảng của các nhà cung cấp SaaS.
Các tính năng chính của Bagisto
Hỗ trợ đa tiền tệ
Chấp nhận thanh toán bằng mọi loại tiền tệ và hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, với khả năng quản lý tỷ giá hối đoái có thể cấu hình.
Gian hàng đa ngôn ngữ
Phục vụ khách hàng toàn cầu bằng ngôn ngữ ưa thích của họ với tính năng bản địa hóa tích hợp sẵn cho các trang sản phẩm, quy trình thanh toán và email giao dịch.
Danh mục sản phẩm linh hoạt
Quản lý các sản phẩm đơn giản, có thể cấu hình, nhóm và có thể tải xuống với các biến thể, thuộc tính tùy chỉnh và các quy tắc định giá động.
Tích hợp cổng thanh toán
Kết nối Stripe, PayPal và các cổng thanh toán phổ biến khác được tích hợp sẵn, với hệ thống plugin để thêm các phương thức thanh toán tùy chỉnh.
REST và GraphQL APIs
Khả năng tích hợp API đầy đủ cho phép bạn xây dựng các cửa hàng không đầu, ứng dụng di động hoặc tích hợp dữ liệu đơn hàng và sản phẩm với các hệ thống ERP và dịch vụ thực hiện đơn hàng.
Tại sao lại chạy Bagisto trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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