Bagisto là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở được xây dựng trên framework Laravel PHP, cung cấp cho các nhà bán lẻ một nền tảng hoàn chỉnh để vận hành cửa hàng trực tuyến mà không phải trả phí đăng ký hoặc chia sẻ doanh thu. Nó đi kèm với một giao diện cửa hàng dành cho khách hàng, một bảng điều khiển quản trị toàn diện, quản lý danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng, kiểm soát kho hàng và quy trình thanh toán xử lý các yêu cầu đa tiền tệ và đa ngôn ngữ có sẵn.

Tự host Bagisto trên VPS của bạn có nghĩa là các bản ghi giao dịch, dữ liệu khách hàng và danh mục sản phẩm của cửa hàng bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát — điều cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động theo yêu cầu về lưu trú dữ liệu hoặc những người muốn tránh phí giao dịch và các hạn chế nền tảng của các nhà cung cấp SaaS.