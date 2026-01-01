Giảm giá lên đến 69% cho EverShop

Triển khai EverShop với 1 nhấp.

Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở hiện đại được xây dựng bằng Node.js, React và GraphQL, dành cho các website bán hàng nhanh chóng, có thể tùy chỉnh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai EverShop với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho EverShop

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với EverShop

EverShop là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, hiện đại, được xây dựng trên Node.js, React và GraphQL. Không giống như các nền tảng thương mại điện tử dựa trên PHP truyền thống, EverShop được thiết kế xoay quanh giao diện cửa hàng React được kết xuất phía máy chủ, một hệ thống mở rộng dựa trên đồ thị và khả năng lưu trữ bền vững PostgreSQL — mang đến cho các nhà phát triển một bộ công cụ quen thuộc và cho người mua sắm trải nghiệm nhanh chóng, giống như ứng dụng.

Tự host EverShop trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu người bán, hồ sơ khách hàng và lịch sử đơn hàng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí mỗi giao dịch hoặc hoa hồng nền tảng. Danh mục sản phẩm, giao diện, tích hợp thanh toán và quy tắc vận chuyển đều có thể cấu hình thông qua giao diện quản trị, trong khi các nhà phát triển có thể mở rộng nền tảng bằng các module TypeScript hạng nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của EverShop

JS stack hiện đại

Được xây dựng trên Node.js, React và GraphQL để các nhà phát triển mở rộng giao diện cửa hàng và quản trị bằng cùng bộ công cụ mà họ đã sử dụng hàng ngày.

Kết xuất phía máy chủ

Cửa hàng React SSR cung cấp khả năng hiển thị ban đầu nhanh chóng và HTML thân thiện với SEO ngay lập tức, với quá trình hydrat hóa phía máy khách để điều hướng giống ứng dụng.

Danh mục và hàng tồn kho

Quản lý sản phẩm, biến thể, thuộc tính, danh mục và kho hàng từ một giao diện quản trị duy nhất với tính năng chỉnh sửa hàng loạt và nhập CSV.

Giỏ hàng và Thanh toán

Thanh toán một trang tùy chỉnh, hỗ trợ đơn hàng của khách, mã giảm giá, quy tắc vận chuyển và nhiều khu vực thuế.

Hệ thống tiện ích mở rộng

Hệ thống API module TypeScript hạng nhất và hook giúp dễ dàng thêm các nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh, giao diện hoặc logic nghiệp vụ mà không cần phân nhánh lõi.

PostgreSQL backend

Tất cả dữ liệu danh mục, khách hàng và đơn hàng được lưu trữ trong PostgreSQL — dễ dàng sao lưu, nhân bản và truy vấn trực tiếp cho các báo cáo hoặc di chuyển dữ liệu.

Tại sao lại chạy EverShop trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

AureusERP

AureusERP

Nền tảng ERP mã nguồn mở bao gồm tài chính, nhân sự, quản lý kho, bán hàng và CRM

Chọn
Bagisto

Bagisto

Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở được xây dựng trên Laravel dành cho các website bán hàng

Chọn
FOSSBilling

FOSSBilling

Nền tảng quản lý thanh toán và khách hàng mã nguồn mở dành cho các doanh nghiệp web

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.