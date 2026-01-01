EverShop là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, hiện đại, được xây dựng trên Node.js, React và GraphQL. Không giống như các nền tảng thương mại điện tử dựa trên PHP truyền thống, EverShop được thiết kế xoay quanh giao diện cửa hàng React được kết xuất phía máy chủ, một hệ thống mở rộng dựa trên đồ thị và khả năng lưu trữ bền vững PostgreSQL — mang đến cho các nhà phát triển một bộ công cụ quen thuộc và cho người mua sắm trải nghiệm nhanh chóng, giống như ứng dụng.

Tự host EverShop trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu người bán, hồ sơ khách hàng và lịch sử đơn hàng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí mỗi giao dịch hoặc hoa hồng nền tảng. Danh mục sản phẩm, giao diện, tích hợp thanh toán và quy tắc vận chuyển đều có thể cấu hình thông qua giao diện quản trị, trong khi các nhà phát triển có thể mở rộng nền tảng bằng các module TypeScript hạng nhất.