Triển khai EverShop với 1 nhấp.
Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở hiện đại được xây dựng bằng Node.js, React và GraphQL, dành cho các website bán hàng nhanh chóng, có thể tùy chỉnh.
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Những gì bạn có thể xây dựng với EverShop
EverShop là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, hiện đại, được xây dựng trên Node.js, React và GraphQL. Không giống như các nền tảng thương mại điện tử dựa trên PHP truyền thống, EverShop được thiết kế xoay quanh giao diện cửa hàng React được kết xuất phía máy chủ, một hệ thống mở rộng dựa trên đồ thị và khả năng lưu trữ bền vững PostgreSQL — mang đến cho các nhà phát triển một bộ công cụ quen thuộc và cho người mua sắm trải nghiệm nhanh chóng, giống như ứng dụng.
Tự host EverShop trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu người bán, hồ sơ khách hàng và lịch sử đơn hàng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí mỗi giao dịch hoặc hoa hồng nền tảng. Danh mục sản phẩm, giao diện, tích hợp thanh toán và quy tắc vận chuyển đều có thể cấu hình thông qua giao diện quản trị, trong khi các nhà phát triển có thể mở rộng nền tảng bằng các module TypeScript hạng nhất.
Các tính năng chính của EverShop
JS stack hiện đại
Được xây dựng trên Node.js, React và GraphQL để các nhà phát triển mở rộng giao diện cửa hàng và quản trị bằng cùng bộ công cụ mà họ đã sử dụng hàng ngày.
Kết xuất phía máy chủ
Cửa hàng React SSR cung cấp khả năng hiển thị ban đầu nhanh chóng và HTML thân thiện với SEO ngay lập tức, với quá trình hydrat hóa phía máy khách để điều hướng giống ứng dụng.
Danh mục và hàng tồn kho
Quản lý sản phẩm, biến thể, thuộc tính, danh mục và kho hàng từ một giao diện quản trị duy nhất với tính năng chỉnh sửa hàng loạt và nhập CSV.
Giỏ hàng và Thanh toán
Thanh toán một trang tùy chỉnh, hỗ trợ đơn hàng của khách, mã giảm giá, quy tắc vận chuyển và nhiều khu vực thuế.
Hệ thống tiện ích mở rộng
Hệ thống API module TypeScript hạng nhất và hook giúp dễ dàng thêm các nhà cung cấp thanh toán tùy chỉnh, giao diện hoặc logic nghiệp vụ mà không cần phân nhánh lõi.
PostgreSQL backend
Tất cả dữ liệu danh mục, khách hàng và đơn hàng được lưu trữ trong PostgreSQL — dễ dàng sao lưu, nhân bản và truy vấn trực tiếp cho các báo cáo hoặc di chuyển dữ liệu.
Tại sao lại chạy EverShop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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