Lowcoder là một open-source low-code platform cho phép các developers và operations teams xây dựng các internal tools, admin panels và customer portals với một visual drag-and-drop builder. Với hơn 50 components, native connectors cho databases và REST APIs, cùng với hỗ trợ JavaScript đầy đủ cho business logic, các teams có thể triển khai các working applications trong vài giờ thay vì vài tuần — mà không cần xây dựng lại một frontend từ đầu.

Tự hosting Lowcoder trên VPS của riêng bạn giúp giữ application logic, data source credentials và internal user data bên trong infrastructure của bạn. Không có per-seat fees, không có usage caps và không có third-party access vào các workflows mà doanh nghiệp của bạn phụ thuộc hàng ngày.