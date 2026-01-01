Triển khai Lowcoder với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng mã nguồn mở low-code để xây dựng các ứng dụng nội bộ, bảng điều khiển và bảng quản trị với tính năng kéo và thả và trình kết nối dữ liệu thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Lowcoder
Lowcoder là một open-source low-code platform cho phép các developers và operations teams xây dựng các internal tools, admin panels và customer portals với một visual drag-and-drop builder. Với hơn 50 components, native connectors cho databases và REST APIs, cùng với hỗ trợ JavaScript đầy đủ cho business logic, các teams có thể triển khai các working applications trong vài giờ thay vì vài tuần — mà không cần xây dựng lại một frontend từ đầu.
Tự hosting Lowcoder trên VPS của riêng bạn giúp giữ application logic, data source credentials và internal user data bên trong infrastructure của bạn. Không có per-seat fees, không có usage caps và không có third-party access vào các workflows mà doanh nghiệp của bạn phụ thuộc hàng ngày.
Các tính năng chính của Lowcoder
Trình tạo kéo và thả trực quan
Tạo giao diện từ hơn 50 thành phần dựng sẵn — bảng, biểu mẫu, biểu đồ, cửa sổ bật lên và nhiều hơn nữa — và liên kết chúng trực tiếp với các truy vấn dữ liệu mà không cần viết HTML hoặc CSS.
Trình kết nối dữ liệu gốc
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL và các công cụ SaaS phổ biến mà không cần viết mã tích hợp tùy chỉnh.
Logic nghiệp vụ JavaScript
Viết JavaScript nội tuyến bên trong các truy vấn và trình xử lý sự kiện để thể hiện các chuyển đổi dữ liệu và quy trình làm việc mà các công cụ không mã thuần túy không thể nắm bắt được.
Mô-đun tái sử dụng
Đóng gói các màn hình thường dùng thành các module và nhúng chúng vào nhiều ứng dụng khác nhau, giúp các công cụ nội bộ luôn nhất quán khi danh mục phát triển.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định quyền theo ứng dụng, theo trang và theo truy vấn để mỗi thành viên trong nhóm chỉ thấy các công cụ và dữ liệu liên quan đến vai trò của họ.
Nhúng App và API
Nhúng ứng dụng Lowcoder vào các trang web hiện có và điều khiển chúng thông qua REST API, tích hợp quy trình làm việc low-code vào bề mặt sản phẩm rộng lớn hơn của bạn.
Tại sao lại chạy Lowcoder trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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