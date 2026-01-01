Triển khai Open Monograph Press với cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng mã nguồn mở để quản lý quy trình biên tập sách học thuật, chuyên khảo và các tập san đã biên soạn.
Chọn gói VPS cho Open Monograph Press
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) là một nền tảng xuất bản mã nguồn mở, miễn phí được phát triển bởi Public Knowledge Project dành cho các nhà xuất bản đại học, các hội khoa học và các nhà xuất bản học thuật độc lập. Nó quản lý toàn bộ quy trình biên tập sách — từ việc nộp bản thảo và đánh giá nội bộ cho đến biên tập, sản xuất và xuất bản danh mục trực tuyến — trong một công cụ tích hợp duy nhất.
Tự host OMP trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho bản thảo, danh tính người đánh giá, hợp đồng và phân tích độc giả nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn thay vì trên một dịch vụ xuất bản của bên thứ ba. Mẫu này tích hợp cơ sở dữ liệu MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy và định tuyến lưu lượng truy cập thông qua proxy ngược Traefik được cài đặt sẵn để nhà xuất bản của bạn có thể truy cập được qua HTTPS ngay sau khi triển khai hoàn tất.
Các tính năng chính của Open Monograph Press
Quy trình biên tập
Di chuyển mọi bài nộp qua các giai đoạn nộp bài, xem xét nội bộ, xem xét bên ngoài, biên tập và sản xuất với việc phân công nhiệm vụ dựa trên vai trò.
Loạt và danh mục
Sắp xếp các đầu sách thành các bộ sách, danh mục và một danh mục công khai để độc giả có thể duyệt qua các ấn phẩm của bạn theo chủ đề, tác giả hoặc bộ sách.
Nhiều định dạng mỗi sách
Bán hoặc phân phối mỗi chuyên khảo dưới nhiều định dạng — PDF, EPUB, HTML, bìa cứng, bìa mềm — từ một mục nhập danh mục duy nhất với siêu dữ liệu phong phú.
ONIX và DOI metadata
Tạo bản ghi ONIX và đăng ký DOI để các chuyên khảo của bạn có thể được tìm thấy trong các danh mục thư viện, công cụ tìm kiếm và chỉ mục học thuật.
Báo chí đa ngôn ngữ
Vận hành một trang báo bằng nhiều ngôn ngữ với giao diện đã được bản địa hóa, các trường siêu dữ liệu và các trang dành cho độc giả từ một cài đặt duy nhất.
Mã nguồn mở và tự lưu trữ
Được xây dựng và duy trì bởi Dự án Kiến thức Công cộng, OMP là mã nguồn mở hoàn toàn, không có phí cho mỗi đầu sách hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Tại sao lại chạy Open Monograph Press trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.