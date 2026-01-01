Giảm giá lên đến 69% cho Open Monograph Press

Triển khai Open Monograph Press với cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng mã nguồn mở để quản lý quy trình biên tập sách học thuật, chuyên khảo và các tập san đã biên soạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Open Monograph Press với cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Open Monograph Press

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Open Monograph Press

Open Monograph Press (OMP) là một nền tảng xuất bản mã nguồn mở, miễn phí được phát triển bởi Public Knowledge Project dành cho các nhà xuất bản đại học, các hội khoa học và các nhà xuất bản học thuật độc lập. Nó quản lý toàn bộ quy trình biên tập sách — từ việc nộp bản thảo và đánh giá nội bộ cho đến biên tập, sản xuất và xuất bản danh mục trực tuyến — trong một công cụ tích hợp duy nhất.

Tự host OMP trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho bản thảo, danh tính người đánh giá, hợp đồng và phân tích độc giả nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn thay vì trên một dịch vụ xuất bản của bên thứ ba. Mẫu này tích hợp cơ sở dữ liệu MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy và định tuyến lưu lượng truy cập thông qua proxy ngược Traefik được cài đặt sẵn để nhà xuất bản của bạn có thể truy cập được qua HTTPS ngay sau khi triển khai hoàn tất.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Open Monograph Press

Quy trình biên tập

Di chuyển mọi bài nộp qua các giai đoạn nộp bài, xem xét nội bộ, xem xét bên ngoài, biên tập và sản xuất với việc phân công nhiệm vụ dựa trên vai trò.

Loạt và danh mục

Sắp xếp các đầu sách thành các bộ sách, danh mục và một danh mục công khai để độc giả có thể duyệt qua các ấn phẩm của bạn theo chủ đề, tác giả hoặc bộ sách.

Nhiều định dạng mỗi sách

Bán hoặc phân phối mỗi chuyên khảo dưới nhiều định dạng — PDF, EPUB, HTML, bìa cứng, bìa mềm — từ một mục nhập danh mục duy nhất với siêu dữ liệu phong phú.

ONIX và DOI metadata

Tạo bản ghi ONIX và đăng ký DOI để các chuyên khảo của bạn có thể được tìm thấy trong các danh mục thư viện, công cụ tìm kiếm và chỉ mục học thuật.

Báo chí đa ngôn ngữ

Vận hành một trang báo bằng nhiều ngôn ngữ với giao diện đã được bản địa hóa, các trường siêu dữ liệu và các trang dành cho độc giả từ một cài đặt duy nhất.

Mã nguồn mở và tự lưu trữ

Được xây dựng và duy trì bởi Dự án Kiến thức Công cộng, OMP là mã nguồn mở hoàn toàn, không có phí cho mỗi đầu sách hoặc bị khóa nhà cung cấp.

Tại sao lại chạy Open Monograph Press trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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