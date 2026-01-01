Open Monograph Press (OMP) là một nền tảng xuất bản mã nguồn mở, miễn phí được phát triển bởi Public Knowledge Project dành cho các nhà xuất bản đại học, các hội khoa học và các nhà xuất bản học thuật độc lập. Nó quản lý toàn bộ quy trình biên tập sách — từ việc nộp bản thảo và đánh giá nội bộ cho đến biên tập, sản xuất và xuất bản danh mục trực tuyến — trong một công cụ tích hợp duy nhất.

Tự host OMP trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho bản thảo, danh tính người đánh giá, hợp đồng và phân tích độc giả nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn thay vì trên một dịch vụ xuất bản của bên thứ ba. Mẫu này tích hợp cơ sở dữ liệu MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy và định tuyến lưu lượng truy cập thông qua proxy ngược Traefik được cài đặt sẵn để nhà xuất bản của bạn có thể truy cập được qua HTTPS ngay sau khi triển khai hoàn tất.