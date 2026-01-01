WeKnora là một khung kiến thức mã nguồn mở được hỗ trợ bởi LLM từ Tencent, giúp chuyển đổi các tài liệu phân tán thành các tài sản kiến thức có thể truy vấn và có khả năng suy luận. Nó kết hợp tính năng trả lời câu hỏi dựa trên RAG, một tác nhân ReAct để suy luận đa bước và Chế độ Wiki giúp chắt lọc các tài liệu thô thành một cơ sở kiến thức markdown tự duy trì với biểu đồ tri thức tương tác.

Việc tự host WeKnora trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, embeddings và lịch sử trò chuyện hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Kết nối với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào trong số hơn hai mươi nhà cung cấp — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude hoặc các mô hình Ollama cục bộ — và chọn từ nhiều backend vector mà không gửi dữ liệu nhạy cảm đến các dịch vụ của bên thứ ba.