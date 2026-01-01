Triển khai WeKnora với cài đặt một cú nhấp chuột.
Nền tảng kiến thức LLM mã nguồn mở biến tài liệu thành một RAG có thể truy vấn, tác nhân suy luận và wiki tự duy trì.
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Những gì bạn có thể xây dựng với WeKnora
WeKnora là một khung kiến thức mã nguồn mở được hỗ trợ bởi LLM từ Tencent, giúp chuyển đổi các tài liệu phân tán thành các tài sản kiến thức có thể truy vấn và có khả năng suy luận. Nó kết hợp tính năng trả lời câu hỏi dựa trên RAG, một tác nhân ReAct để suy luận đa bước và Chế độ Wiki giúp chắt lọc các tài liệu thô thành một cơ sở kiến thức markdown tự duy trì với biểu đồ tri thức tương tác.
Việc tự host WeKnora trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, embeddings và lịch sử trò chuyện hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Kết nối với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào trong số hơn hai mươi nhà cung cấp — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude hoặc các mô hình Ollama cục bộ — và chọn từ nhiều backend vector mà không gửi dữ liệu nhạy cảm đến các dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của WeKnora
Chế độ Wiki
Các tác nhân chắt lọc tài liệu thô thành một cơ sở tri thức markdown tự duy trì với một biểu đồ tri thức tương tác để duyệt các mối quan hệ giữa các khái niệm.
ReAct agent
Một tác nhân suy luận đa bước tự động điều phối truy xuất, công cụ MCP và tìm kiếm web để xử lý các truy vấn phức tạp mà RAG một lần không thể trả lời.
Phân tích cú pháp tài liệu chuyên sâu
Trích xuất nhận biết bố cục xử lý hơn mười định dạng bao gồm PDF, Word, Excel, PowerPoint và hình ảnh được quét, đồng thời giữ nguyên bảng, hình ảnh và cấu trúc.
Hỗ trợ đa-LLM
Kết nối hơn hai mươi nhà cung cấp LLM bao gồm OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude và các mô hình Ollama cục bộ mà không bị khóa vào một nhà cung cấp duy nhất hoặc phải lập chỉ mục lại.
Truy xuất Knowledge graph
Việc tích hợp tùy chọn GraphRAG và Neo4j cho phép suy luận giữa các tài liệu và truy vấn mối quan hệ, vượt xa khả năng hỗ trợ của tìm kiếm vector phẳng.
Tự động đồng bộ tích hợp
Kéo tài liệu trực tiếp từ Feishu, Notion và Yuque để giữ cho cơ sở kiến thức của bạn đồng bộ với các hệ thống mà nhóm của bạn đang sử dụng.
Tại sao lại chạy WeKnora trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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