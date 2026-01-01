Dify là nền tảng phát triển ứng dụng LLM mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, cung cấp giao diện trực quan để xây dựng quy trình làm việc AI, đường ống RAG, tác nhân AI và ứng dụng chatbot. Với sự hỗ trợ cho hơn 100 nhà cung cấp LLM bao gồm OpenAI, Anthropic, Google Gemini và các mô hình cục bộ thông qua Ollama, Dify cho phép các nhóm tạo mẫu và triển khai các ứng dụng AI cấp độ sản xuất mà không cần viết mã điều phối phức tạp.

Tự lưu trữ Dify trên VPS của riêng bạn đảm bảo rằng tất cả tài liệu, nhúng, cuộc hội thoại và khóa API vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Bản triển khai này bao gồm cơ sở dữ liệu vectơ Weaviate tích hợp để tìm kiếm ngữ nghĩa, thực thi mã trong môi trường sandbox và bảo vệ SSRF để phát triển ứng dụng AI an toàn.