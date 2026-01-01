Triển khai Dify với cài đặt một nhấp.
Nền tảng ứng dụng LLM mã nguồn mở để xây dựng quy trình làm việc AI, đường ống RAG và chatbot một cách trực quan.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Dify
Dify là nền tảng phát triển ứng dụng LLM mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, cung cấp giao diện trực quan để xây dựng quy trình làm việc AI, đường ống RAG, tác nhân AI và ứng dụng chatbot. Với sự hỗ trợ cho hơn 100 nhà cung cấp LLM bao gồm OpenAI, Anthropic, Google Gemini và các mô hình cục bộ thông qua Ollama, Dify cho phép các nhóm tạo mẫu và triển khai các ứng dụng AI cấp độ sản xuất mà không cần viết mã điều phối phức tạp.
Tự lưu trữ Dify trên VPS của riêng bạn đảm bảo rằng tất cả tài liệu, nhúng, cuộc hội thoại và khóa API vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Bản triển khai này bao gồm cơ sở dữ liệu vectơ Weaviate tích hợp để tìm kiếm ngữ nghĩa, thực thi mã trong môi trường sandbox và bảo vệ SSRF để phát triển ứng dụng AI an toàn.
Các tính năng chính của Dify
Trình chỉnh sửa quy trình làm việc trực quan
Xây dựng các quy trình AI phức tạp bằng cách kết nối các lệnh gọi LLM, tích hợp API và logic điều kiện với thao tác kéo và thả.
RAG pipeline
Nạp tài liệu, tạo nhúng và truy xuất kiến thức liên quan với cơ sở dữ liệu vector Weaviate tích hợp sẵn.
Framework tác nhân AI
Tạo các tác nhân tự trị với khả năng gọi công cụ để tìm kiếm trên web, thực thi mã và các API bên ngoài.
100+ nhà cung cấp LLM
Kết nối với OpenAI, Anthropic, Google, Mistral và các mô hình cục bộ thông qua Ollama với tính năng cân bằng tải mô hình và dự phòng.
Thực thi mã trong hộp cát
Chạy Python và JavaScript một cách an toàn trong môi trường biệt lập với tính năng bảo vệ SSRF tích hợp sẵn.
Studio Prompt engineering
Thiết kế, lập phiên bản và kiểm thử A/B các lời nhắc với bảng điều khiển quan sát để ghi nhật ký và theo dõi.
Tại sao lại chạy Dify trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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