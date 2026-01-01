Komga là một máy chủ phương tiện mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho truyện tranh, manga, BD, tạp chí và sách điện tử. Nó quét thư viện của bạn với các định dạng CBZ, CBR, EPUB, PDF và các định dạng lưu trữ khác, trích xuất siêu dữ liệu, tạo hình thu nhỏ và cung cấp mọi thứ thông qua một trình đọc web nhanh cùng với các nguồn cấp OPDS, Kobo Sync và KOReader Sync cho các ứng dụng gốc và thiết bị e-ink.

Tự lưu trữ Komga trên VPS của bạn biến bất kỳ thư mục nào chứa tệp truyện tranh và manga thành một thư viện riêng tư, thân thiện với di động mà bạn có thể đọc từ bất kỳ đâu — trên web, trên thiết bị e-ink Kobo hoặc KOReader, hoặc thông qua các ứng dụng tương thích OPDS như Panels, Chunky và KyBook. Không có phí đăng ký, không có DRM, và không có nền tảng nào quyết định những gì sẽ ở lại trong thư viện của bạn.