Triển khai Komga chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ media tự lưu trữ cho truyện tranh, manga, tạp chí và sách điện tử, hỗ trợ OPDS, Kobo Sync và KOReader Sync.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Komga
Komga là một máy chủ phương tiện mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho truyện tranh, manga, BD, tạp chí và sách điện tử. Nó quét thư viện của bạn với các định dạng CBZ, CBR, EPUB, PDF và các định dạng lưu trữ khác, trích xuất siêu dữ liệu, tạo hình thu nhỏ và cung cấp mọi thứ thông qua một trình đọc web nhanh cùng với các nguồn cấp OPDS, Kobo Sync và KOReader Sync cho các ứng dụng gốc và thiết bị e-ink.
Tự lưu trữ Komga trên VPS của bạn biến bất kỳ thư mục nào chứa tệp truyện tranh và manga thành một thư viện riêng tư, thân thiện với di động mà bạn có thể đọc từ bất kỳ đâu — trên web, trên thiết bị e-ink Kobo hoặc KOReader, hoặc thông qua các ứng dụng tương thích OPDS như Panels, Chunky và KyBook. Không có phí đăng ký, không có DRM, và không có nền tảng nào quyết định những gì sẽ ở lại trong thư viện của bạn.
Các tính năng chính của Komga
Truyện tranh và định dạng eBook
Xử lý trực tiếp các định dạng CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB và PDF, với khả năng trích xuất siêu dữ liệu từ ComicInfo.xml, EPUB OPF và các thẻ ComicRack.
Trình đọc web tích hợp sẵn
Trình đọc web nhanh, phản hồi tốt với chế độ hai trang, bố cục vừa chiều rộng và vừa chiều cao, và đồng bộ hóa tiến độ đọc trên các thiết bị.
Nguồn cấp dữ liệu OPDS
Các điểm cuối OPDS v1 và v2 giúp Komga tương thích với các trình đọc gốc như Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader và hàng chục ứng dụng khác ngay lập tức.
Kobo và KOReader đồng bộ
Hỗ trợ đồng bộ hóa Kobo gốc và KOReader đẩy nội dung mới và ghi nhớ vị trí đọc trên các thiết bị e-ink mà không cần tải tệp thủ công.
Quét thư viện tự động
Theo dõi hệ thống tệp trực tiếp cộng với quét theo lịch trình giúp thư viện đồng bộ khi bạn thêm các tệp truyện tranh và sách điện tử mới vào thư mục dữ liệu.
Đa người dùng và chia sẻ
Thư viện riêng cho từng người dùng, giới hạn độ tuổi và vai trò chia sẻ chỉ đọc cho phép các gia đình hoặc nhóm đọc sách chia sẻ một máy chủ mà không làm ảnh hưởng đến nhau.
Tại sao lại chạy Komga trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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