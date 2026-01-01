Triển khai Mastodon chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng microblogging liên kết, tự lưu trữ, kết nối với một mạng lưới toàn cầu gồm các máy chủ thuộc sở hữu độc lập.
Chọn gói VPS cho Mastodon
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mastodon
Mastodon là mạng xã hội liên kết mã nguồn mở hàng đầu — dự án lớn nhất trong fediverse ActivityPub, với hàng nghìn phiên bản được vận hành độc lập và hàng chục triệu người dùng trên toàn thế giới. Nó trông và cảm giác giống như một nền tảng microblogging quen thuộc, nhưng mỗi máy chủ đều thuộc sở hữu, được kiểm duyệt và vận hành bởi một người khác, và người dùng trên bất kỳ máy chủ nào cũng có thể theo dõi và trò chuyện với người dùng trên bất kỳ máy chủ nào khác.
Chạy phiên bản Mastodon của riêng bạn trên VPS mang lại cho bạn một ngôi nhà vĩnh viễn trong fediverse — một nơi bạn hoàn toàn kiểm soát. Bạn đặt ra các quy tắc, chọn ai có thể đăng ký, quyết định ai liên kết với ai và sở hữu dữ liệu, không có quảng cáo, không có dòng thời gian thuật toán và không có nền tảng bên thứ ba nào có thể thay đổi các điều khoản vào ngày mai.
Các tính năng chính của Mastodon
Liên kết ActivityPub
Tuân thủ tiêu chuẩn W3C ActivityPub, để phiên bản của bạn có thể tương tác với mọi máy chủ Mastodon khác, Pleroma, Misskey và toàn bộ fediverse.
Dòng thời gian
Bài đăng xuất hiện theo thứ tự chúng được gửi — không có xếp hạng thuật toán, không có quảng cáo đề xuất, không có nguồn cấp dữ liệu được sắp xếp lại cạnh tranh để thu hút tương tác.
Kiểm duyệt cấp độ máy chủ
Các quy tắc cộng đồng do chủ sở hữu định nghĩa, cảnh báo nội dung và các chặn cấp độ phiên bản cho phép bạn xây dựng một cộng đồng với giọng điệu bạn mong muốn.
Trình soạn thảo bài đăng phong phú
Tối đa 500 ký tự mỗi bài đăng (có thể cấu hình), cuộc thăm dò ý kiến, tệp đính kèm đa phương tiện, cảnh báo nội dung, văn bản thay thế và khả năng hiển thị tùy chỉnh cho mỗi bài đăng.
Open API và client
Các API REST và streaming đã phát triển mạnh mẽ hỗ trợ một hệ sinh thái rộng lớn các ứng dụng di động và máy tính để bàn, bao gồm các ứng dụng Mastodon chính thức dành cho iOS và Android.
Tại sao lại chạy Mastodon trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.