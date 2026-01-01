Mastodon là mạng xã hội liên kết mã nguồn mở hàng đầu — dự án lớn nhất trong fediverse ActivityPub, với hàng nghìn phiên bản được vận hành độc lập và hàng chục triệu người dùng trên toàn thế giới. Nó trông và cảm giác giống như một nền tảng microblogging quen thuộc, nhưng mỗi máy chủ đều thuộc sở hữu, được kiểm duyệt và vận hành bởi một người khác, và người dùng trên bất kỳ máy chủ nào cũng có thể theo dõi và trò chuyện với người dùng trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Chạy phiên bản Mastodon của riêng bạn trên VPS mang lại cho bạn một ngôi nhà vĩnh viễn trong fediverse — một nơi bạn hoàn toàn kiểm soát. Bạn đặt ra các quy tắc, chọn ai có thể đăng ký, quyết định ai liên kết với ai và sở hữu dữ liệu, không có quảng cáo, không có dòng thời gian thuật toán và không có nền tảng bên thứ ba nào có thể thay đổi các điều khoản vào ngày mai.