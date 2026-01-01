ZincSearch là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở được viết bằng Go, đóng vai trò là một giải pháp thay thế nhẹ cho Elasticsearch, được thiết kế cho các nhóm cần tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng mà không cần vận hành một cluster dựa trên JVM. Nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất, chạy mượt mà với dung lượng RAM dưới 1GB, cung cấp một API nạp dữ liệu tương thích với Elasticsearch và bao gồm một giao diện web Vue tích hợp sẵn để lập chỉ mục dữ liệu và chạy các truy vấn.

Tự host ZincSearch trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát dữ liệu log, chỉ mục tài liệu và phân tích tìm kiếm, đồng thời tránh được chi phí và gánh nặng vận hành của Elasticsearch được quản lý hoặc các nền tảng tìm kiếm được host — và thiết kế không lược đồ có nghĩa là bạn có thể bắt đầu lập chỉ mục các tài liệu JSON chỉ trong vài phút sau khi triển khai.