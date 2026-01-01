Triển khai ZincSearch với 1 nhấp.
Công cụ tìm kiếm mã nguồn mở nhẹ được xây dựng bằng Go, cung cấp tính năng tìm kiếm toàn văn bản với một phần nhỏ mức sử dụng tài nguyên của Elasticsearch.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ZincSearch
ZincSearch là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở được viết bằng Go, đóng vai trò là một giải pháp thay thế nhẹ cho Elasticsearch, được thiết kế cho các nhóm cần tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng mà không cần vận hành một cluster dựa trên JVM. Nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất, chạy mượt mà với dung lượng RAM dưới 1GB, cung cấp một API nạp dữ liệu tương thích với Elasticsearch và bao gồm một giao diện web Vue tích hợp sẵn để lập chỉ mục dữ liệu và chạy các truy vấn.
Tự host ZincSearch trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát dữ liệu log, chỉ mục tài liệu và phân tích tìm kiếm, đồng thời tránh được chi phí và gánh nặng vận hành của Elasticsearch được quản lý hoặc các nền tảng tìm kiếm được host — và thiết kế không lược đồ có nghĩa là bạn có thể bắt đầu lập chỉ mục các tài liệu JSON chỉ trong vài phút sau khi triển khai.
Các tính năng chính của ZincSearch
Dung lượng một tệp nhị phân
Chạy với dung lượng RAM dưới 1GB, không cần JVM, không cần tinh chỉnh Lucene và không cần khởi động cụm — lý tưởng cho các gói VPS nhỏ hơn.
API tương thích Elasticsearch
Hỗ trợ tích hợp sẵn cho API ingest của Elasticsearch cho phép các trình chuyển nhật ký và máy khách hiện có gửi tài liệu mà không cần thay đổi mã.
web UI tích hợp sẵn
Giao diện dựa trên Vue để quản lý các chỉ mục, chạy các truy vấn tìm kiếm và khám phá tài liệu được cung cấp sẵn.
Lập chỉ mục không schema
Lập chỉ mục tài liệu JSON trực tiếp với tính năng tự động phát hiện trường — không yêu cầu định nghĩa ánh xạ trước.
Xác thực tích hợp
Xác thực dựa trên token được bao gồm và bật theo mặc định, không cần cấu hình plugin bảo mật riêng biệt.
Tổng hợp và tiêu chí
Các truy vấn tổng hợp tiêu chuẩn hỗ trợ các bảng điều khiển, phân tích nhật ký và trải nghiệm tìm kiếm được lọc trên hàng triệu tài liệu.
Tại sao lại chạy ZincSearch trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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