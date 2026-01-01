Giảm giá lên đến 69% cho PowerDNS-Admin

Triển khai PowerDNS-Admin với một lần nhấp.

Giao diện web hiện đại để quản lý các vùng PowerDNS, bản ghi, người dùng và kiểm soát truy cập từ một bảng điều khiển duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PowerDNS-Admin với một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho PowerDNS-Admin

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin là một giao diện web mã nguồn mở cho máy chủ DNS chính thức của PowerDNS, cung cấp cho bạn giao diện người dùng thân thiện để quản lý các vùng DNS chuyển tiếp và đảo ngược, bản ghi, mẫu và khóa DNSSEC mà không cần chỉnh sửa tệp cấu hình hoặc tự tạo các lệnh gọi API. Nó hỗ trợ kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, quyền trên mỗi vùng, ghi nhật ký hoạt động và xác thực thông qua LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), và các tài khoản cục bộ tích hợp với xác thực hai yếu tố tùy chọn.

Mẫu này tích hợp PowerDNS-Admin cùng với máy chủ DNS chính thức của PowerDNS và backend MariaDB, để bạn có được một ngăn xếp DNS hosting tích hợp đầy đủ trên VPS của riêng bạn. Tự hosting đặt các nameserver, dữ liệu vùng và DNS API của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí trên mỗi vùng và không có nhà cung cấp DNS bên thứ ba nào tham gia.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PowerDNS-Admin

UI quản lý vùng

Tạo, chỉnh sửa và xóa các vùng và bản ghi DNS xuôi và ngược thông qua một bảng điều khiển web gọn gàng thay vì chỉnh sửa các tệp vùng hoặc gọi các API thô.

Máy chủ PowerDNS đi kèm

Bao gồm một máy chủ PowerDNS chính thức sẵn sàng hoạt động, với HTTP API được bật và được cấu hình sẵn với admin UI, để hệ thống có thể hoạt động ngay lập tức.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Gán quyền cho quản trị viên, người điều hành và người dùng cấp vùng với các quyền chi tiết theo từng vùng để các nhóm có thể quản lý DNS mà không cần chia sẻ một tài khoản siêu quản trị.

Xác thực doanh nghiệp

Kết nối với các hệ thống nhận dạng hiện có bằng LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), và xác thực hai yếu tố TOTP tùy chọn cho các tài khoản cục bộ.

Ghi nhật ký hoạt động và kiểm tra

Mọi thay đổi về vùng và bản ghi đều được ghi lại với người dùng chịu trách nhiệm, cung cấp cho bạn một nhật ký kiểm toán đầy đủ để tuân thủ và khắc phục sự cố.

Mẫu vùng và IDN

Các mẫu vùng có thể tái sử dụng giúp tăng tốc quá trình tích hợp tên miền mới, trong khi hỗ trợ đầy đủ IDN và Punycode bao gồm các tên miền quốc tế hóa mà không cần chuyển đổi thủ công.

Tại sao lại chạy PowerDNS-Admin trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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