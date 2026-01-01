PowerDNS-Admin là một giao diện web mã nguồn mở cho máy chủ DNS chính thức của PowerDNS, cung cấp cho bạn giao diện người dùng thân thiện để quản lý các vùng DNS chuyển tiếp và đảo ngược, bản ghi, mẫu và khóa DNSSEC mà không cần chỉnh sửa tệp cấu hình hoặc tự tạo các lệnh gọi API. Nó hỗ trợ kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, quyền trên mỗi vùng, ghi nhật ký hoạt động và xác thực thông qua LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), và các tài khoản cục bộ tích hợp với xác thực hai yếu tố tùy chọn.

Mẫu này tích hợp PowerDNS-Admin cùng với máy chủ DNS chính thức của PowerDNS và backend MariaDB, để bạn có được một ngăn xếp DNS hosting tích hợp đầy đủ trên VPS của riêng bạn. Tự hosting đặt các nameserver, dữ liệu vùng và DNS API của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí trên mỗi vùng và không có nhà cung cấp DNS bên thứ ba nào tham gia.