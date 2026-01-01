Triển khai PowerDNS-Admin với một lần nhấp.
Giao diện web hiện đại để quản lý các vùng PowerDNS, bản ghi, người dùng và kiểm soát truy cập từ một bảng điều khiển duy nhất.
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Những gì bạn có thể xây dựng với PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin là một giao diện web mã nguồn mở cho máy chủ DNS chính thức của PowerDNS, cung cấp cho bạn giao diện người dùng thân thiện để quản lý các vùng DNS chuyển tiếp và đảo ngược, bản ghi, mẫu và khóa DNSSEC mà không cần chỉnh sửa tệp cấu hình hoặc tự tạo các lệnh gọi API. Nó hỗ trợ kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, quyền trên mỗi vùng, ghi nhật ký hoạt động và xác thực thông qua LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), và các tài khoản cục bộ tích hợp với xác thực hai yếu tố tùy chọn.
Mẫu này tích hợp PowerDNS-Admin cùng với máy chủ DNS chính thức của PowerDNS và backend MariaDB, để bạn có được một ngăn xếp DNS hosting tích hợp đầy đủ trên VPS của riêng bạn. Tự hosting đặt các nameserver, dữ liệu vùng và DNS API của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí trên mỗi vùng và không có nhà cung cấp DNS bên thứ ba nào tham gia.
Các tính năng chính của PowerDNS-Admin
UI quản lý vùng
Tạo, chỉnh sửa và xóa các vùng và bản ghi DNS xuôi và ngược thông qua một bảng điều khiển web gọn gàng thay vì chỉnh sửa các tệp vùng hoặc gọi các API thô.
Máy chủ PowerDNS đi kèm
Bao gồm một máy chủ PowerDNS chính thức sẵn sàng hoạt động, với HTTP API được bật và được cấu hình sẵn với admin UI, để hệ thống có thể hoạt động ngay lập tức.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Gán quyền cho quản trị viên, người điều hành và người dùng cấp vùng với các quyền chi tiết theo từng vùng để các nhóm có thể quản lý DNS mà không cần chia sẻ một tài khoản siêu quản trị.
Xác thực doanh nghiệp
Kết nối với các hệ thống nhận dạng hiện có bằng LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), và xác thực hai yếu tố TOTP tùy chọn cho các tài khoản cục bộ.
Ghi nhật ký hoạt động và kiểm tra
Mọi thay đổi về vùng và bản ghi đều được ghi lại với người dùng chịu trách nhiệm, cung cấp cho bạn một nhật ký kiểm toán đầy đủ để tuân thủ và khắc phục sự cố.
Mẫu vùng và IDN
Các mẫu vùng có thể tái sử dụng giúp tăng tốc quá trình tích hợp tên miền mới, trong khi hỗ trợ đầy đủ IDN và Punycode bao gồm các tên miền quốc tế hóa mà không cần chuyển đổi thủ công.
Tại sao lại chạy PowerDNS-Admin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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