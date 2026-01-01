Triển khai Nghiên cứu chuyên sâu cục bộ chỉ với một cú nhấp chuột.
Trợ lý nghiên cứu AI tự lưu trữ chạy các quy trình làm việc nghiên cứu chuyên sâu lặp đi lặp lại sử dụng các nhà cung cấp LLM đám mây.
Chọn gói VPS cho Local Deep Research
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Local Deep Research
Local Deep Research là một trợ lý nghiên cứu AI mã nguồn mở với hơn 7.200 lượt gắn sao trên GitHub, chạy các quy trình nghiên cứu đa bước trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nó lập kế hoạch truy vấn, thu thập các nguồn trên web, theo dõi các khoảng trống và tạo ra các báo cáo có trích dẫn — cùng một mô hình như các sản phẩm nghiên cứu chuyên sâu thương mại, nhưng với toàn quyền kiểm soát mô hình nào và công cụ tìm kiếm nào thực hiện công việc.
Triển khai này kết nối Local Deep Research với nhà cung cấp LLM đám mây ưa thích của bạn — OpenRouter, OpenAI, Anthropic hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào — và đi kèm với SearXNG như một phần phụ trợ tìm kiếm tôn trọng quyền riêng tư, để các truy vấn nghiên cứu và các nguồn tổng hợp vẫn nằm trên VPS của bạn trong khi suy luận mô hình chạy với nhà cung cấp tiên phong mà bạn chọn.
Các tính năng chính của Local Deep Research
Nghiên cứu chuyên sâu lặp lại
Lập kế hoạch truy vấn, theo dõi các khoảng trống, và tổng hợp các nguồn thành các báo cáo có cấu trúc kèm theo trích dẫn thay vì các câu trả lời đơn lẻ.
Nhà cung cấp Cloud LLM
Hoạt động với OpenRouter, OpenAI, Anthropic và bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI — chuyển đổi nhà cung cấp và mô hình từ giao diện người dùng web mà không cần khởi động lại vùng chứa.
Backend tìm kiếm riêng tư
Đi kèm với SearXNG nên các truy vấn nghiên cứu được tổng hợp từ hàng chục công cụ tìm kiếm mà không làm lộ chúng cho các trình theo dõi thương mại.
Dữ liệu của bạn vẫn được giữ nguyên
Lịch sử nghiên cứu, báo cáo đã tạo và cấu hình nằm trên VPS của bạn — chỉ các cuộc gọi suy luận mô hình rời khỏi máy chủ, được mã hóa trong quá trình truyền đến nhà cung cấp bạn đã chọn.
Báo cáo có trích dẫn, có thể xuất
Mọi khiếu nại đều được liên kết trở lại nguồn gốc của chúng để các báo cáo có thể được xem xét, xác minh và xuất ra để sử dụng cho các mục đích tiếp theo.
Cấu hình nền web
Các nhà cung cấp mô hình, khóa API và cài đặt tìm kiếm được quản lý thông qua trang cài đặt tích hợp sẵn — không cần chỉnh sửa tệp cấu hình trên máy chủ.
Tại sao lại chạy Local Deep Research trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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