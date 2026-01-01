Local Deep Research là một trợ lý nghiên cứu AI mã nguồn mở với hơn 7.200 lượt gắn sao trên GitHub, chạy các quy trình nghiên cứu đa bước trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nó lập kế hoạch truy vấn, thu thập các nguồn trên web, theo dõi các khoảng trống và tạo ra các báo cáo có trích dẫn — cùng một mô hình như các sản phẩm nghiên cứu chuyên sâu thương mại, nhưng với toàn quyền kiểm soát mô hình nào và công cụ tìm kiếm nào thực hiện công việc.

Triển khai này kết nối Local Deep Research với nhà cung cấp LLM đám mây ưa thích của bạn — OpenRouter, OpenAI, Anthropic hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào — và đi kèm với SearXNG như một phần phụ trợ tìm kiếm tôn trọng quyền riêng tư, để các truy vấn nghiên cứu và các nguồn tổng hợp vẫn nằm trên VPS của bạn trong khi suy luận mô hình chạy với nhà cung cấp tiên phong mà bạn chọn.