Budibase là một nền tảng low-code mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng các công cụ nội bộ, bảng điều khiển và quy trình làm việc tự động thông qua một trình xây dựng kéo và thả trực quan. Nó kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API và cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn của riêng nó, biến các nguồn dữ liệu thành các ứng dụng chức năng chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần.

Tự host Budibase trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp và logic ứng dụng trong cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và tuân thủ mà các công cụ low-code được host trên đám mây không thể đáp ứng. Toàn bộ stack — dịch vụ ứng dụng, worker, CouchDB, Redis và MinIO — chạy trong một lần triển khai duy nhất mà không có bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào.