Triển khai Budibase với 1 nhấp.
Nền tảng low-code mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng kinh doanh nội bộ, bảng điều khiển quản trị và quy trình làm việc tự động mà không cần viết nhiều mã.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Budibase
Budibase là một nền tảng low-code mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng các công cụ nội bộ, bảng điều khiển và quy trình làm việc tự động thông qua một trình xây dựng kéo và thả trực quan. Nó kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API và cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn của riêng nó, biến các nguồn dữ liệu thành các ứng dụng chức năng chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần.
Tự host Budibase trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp và logic ứng dụng trong cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và tuân thủ mà các công cụ low-code được host trên đám mây không thể đáp ứng. Toàn bộ stack — dịch vụ ứng dụng, worker, CouchDB, Redis và MinIO — chạy trong một lần triển khai duy nhất mà không có bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào.
Các tính năng chính của Budibase
Trình tạo ứng dụng trực quan
Kéo và thả các thành phần — bảng, biểu mẫu, biểu đồ và nút — lên một khung vẽ để tạo các ứng dụng kinh doanh có chức năng mà không cần viết mã frontend.
Kết nối dữ liệu đa nguồn
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs và cơ sở dữ liệu CouchDB tích hợp sẵn để các ứng dụng có thể đọc và ghi từ các nguồn dữ liệu hiện có của bạn.
Tự động hóa quy trình làm việc
Thiết lập các quy trình tự động với các yếu tố kích hoạt, điều kiện và hành động để thay thế các bước thủ công trong các quy trình phê duyệt, thông báo và thao tác dữ liệu.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Gán vai trò cho người dùng ở cấp độ ứng dụng để mỗi thành viên trong nhóm chỉ thấy dữ liệu và hành động phù hợp với trách nhiệm của họ.
Logic JavaScript tùy chỉnh
Chuyển sang JavaScript khi các ràng buộc trực quan không đủ, mang lại cho các nhà phát triển khả năng kiểm soát chi tiết đối với các chuyển đổi dữ liệu và hành vi có điều kiện.
Tại sao lại chạy Budibase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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