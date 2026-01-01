CoreControl là một bảng điều khiển cơ sở hạ tầng tự lưu trữ, cung cấp cho các nhóm và cá nhân một cái nhìn thống nhất về hệ thống máy chủ của họ. Nó theo dõi chi tiết phần cứng máy chủ, giám sát thời gian hoạt động của ứng dụng với các bản ghi lịch sử về khả dụng, tạo sơ đồ mạng và hiển thị các chỉ số CPU, RAM và ổ đĩa theo thời gian thực được thu thập bởi một tác nhân đồng hành gọn nhẹ.

Không giống như các dịch vụ giám sát được lưu trữ, CoreControl chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn và lưu trữ tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL cục bộ. Các nhóm có thể tổ chức máy chủ và ứng dụng thành các nhóm, chỉ định các vai trò Chủ sở hữu, Quản trị viên hoặc Người dùng, và theo dõi tình trạng cơ sở hạ tầng mà không gửi dữ liệu đến các dịch vụ của bên thứ ba.