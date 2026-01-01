Triển khai CoreControl với 1 nhấp.
Bảng điều khiển hạ tầng tự host để quản lý máy chủ, giám sát thời gian hoạt động của ứng dụng và trực quan hóa cấu trúc mạng của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CoreControl
CoreControl là một bảng điều khiển cơ sở hạ tầng tự lưu trữ, cung cấp cho các nhóm và cá nhân một cái nhìn thống nhất về hệ thống máy chủ của họ. Nó theo dõi chi tiết phần cứng máy chủ, giám sát thời gian hoạt động của ứng dụng với các bản ghi lịch sử về khả dụng, tạo sơ đồ mạng và hiển thị các chỉ số CPU, RAM và ổ đĩa theo thời gian thực được thu thập bởi một tác nhân đồng hành gọn nhẹ.
Không giống như các dịch vụ giám sát được lưu trữ, CoreControl chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn và lưu trữ tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL cục bộ. Các nhóm có thể tổ chức máy chủ và ứng dụng thành các nhóm, chỉ định các vai trò Chủ sở hữu, Quản trị viên hoặc Người dùng, và theo dõi tình trạng cơ sở hạ tầng mà không gửi dữ liệu đến các dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của CoreControl
Danh mục phần cứng máy chủ
Thêm và sắp xếp tất cả các máy chủ của bạn với thông số kỹ thuật phần cứng, chỉ báo trạng thái và các liên kết nhanh đến bảng điều khiển quản lý từ một bảng điều khiển duy nhất.
Giám sát thời gian hoạt động ứng dụng
Theo dõi liệu các dịch vụ tự host có đang hoạt động hay không trong thời gian thực, cùng với các bản ghi lịch sử về tình trạng hoạt động và cảnh báo thông báo.
Agent metrics gọn nhẹ
Một tác nhân đồng hành dựa trên Go thu thập mức sử dụng CPU, RAM và ổ đĩa từ mỗi máy chủ và đẩy các chỉ số đến bảng điều khiển trung tâm mà không cần các phụ thuộc nặng nề.
Trực quan hóa mạng
Tạo sơ đồ luồng mạng trực quan để ghi lại và hiểu cách các máy chủ và dịch vụ của bạn kết nối với nhau trong toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn.
Vai trò và quyền truy cập của đội ngũ
Mời thành viên nhóm và gán các vai trò Chủ sở hữu, Quản trị viên hoặc Người dùng để kiểm soát ai có thể quản lý cơ sở hạ tầng và xem báo cáo giám sát.
Tại sao lại chạy CoreControl trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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