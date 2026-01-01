Triển khai Homebridge với cài đặt một nhấp.
Cầu nối HomeKit gọn nhẹ kết nối các thiết bị nhà thông minh không phải Apple với Siri và ứng dụng Apple Home thông qua các plugin.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Homebridge
Homebridge là một máy chủ Node.js nhẹ mô phỏng API HomeKit của iOS, cho phép điều khiển bằng Siri và tích hợp ứng dụng Home cho hàng nghìn thiết bị không hỗ trợ nguyên bản hệ sinh thái của Apple. Với hơn 2.000 plugin do cộng đồng phát triển, nó kết nối đèn thông minh, bộ điều nhiệt, camera và hệ thống an ninh từ các thương hiệu như Ring, Nest, TP-Link và Tuya vào một trải nghiệm HomeKit thống nhất.
Chạy Homebridge trên VPS đảm bảo khả dụng 24/7 cho các tự động hóa HomeKit của bạn bất kể điều kiện nguồn điện hoặc mạng cục bộ, với cấu hình plugin được duy trì và quyền truy cập từ xa đáng tin cậy từ mọi nơi trên thế giới.
Các tính năng chính của Homebridge
2.000+ Plugins thiết bị
Các plugin cộng đồng bao quát gần như mọi thương hiệu và giao thức nhà thông minh, cho phép bạn thêm bất kỳ thiết bị nào vào HomeKit mà không cần thay thế phần cứng.
Giao diện cấu hình Web
Homebridge Config UI X cung cấp giao diện dựa trên trình duyệt để cài đặt plugin, quản lý thiết bị và xem nhật ký mà không cần truy cập dòng lệnh.
Chế độ Bridge Mode con
Cách ly các plugin vào các child bridge riêng biệt để ngăn một plugin gặp sự cố làm sập toàn bộ hệ thống HomeKit của bạn.
Cập nhật Cắm vào tự động
Khám phá, cài đặt và cập nhật plugin trực tiếp từ giao diện web để giữ cho các tích hợp thiết bị luôn được cập nhật mà không cần phiên SSH thủ công.
Sao lưu và Khôi phục
Chức năng sao lưu tích hợp bảo vệ cấu hình plugin và dữ liệu ghép nối HomeKit của bạn khỏi bị mất ngẫu nhiên.
Tại sao lại chạy Homebridge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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