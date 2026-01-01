Open Dronelog là một công cụ phân tích nhật ký chuyến bay drone mã nguồn mở, nhập các tệp xuất từ DJI, Litchi và Airdata vào một cơ sở dữ liệu DuckDB cục bộ và hiển thị chúng thông qua một bảng điều khiển web tương tác. Không giống như các dịch vụ đám mây khóa lịch sử chuyến bay của bạn sau các gói đăng ký hoặc giới hạn tải lên, mọi chuyến bay, số sê-ri pin và mẫu dữ liệu đo từ xa đều nằm trên máy chủ của riêng bạn, và các phân tích chạy cục bộ với tính năng lấy mẫu tự động cho các bộ dữ liệu rất lớn.

Tự lưu trữ Open Dronelog trên VPS của bạn giúp giữ các đường bay có thể nhận dạng cá nhân, số sê-ri drone và lịch sử pin hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa nhật ký từ một thư mục được gắn kết, tạo báo cáo quy định A4 có thể in được cho các cơ quan chức năng và chia sẻ một phiên bản duy nhất cho toàn bộ đội drone mà không phải trả phí cho mỗi phi công.