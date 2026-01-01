Triển khai Open Dronelog với cài đặt 1 nhấp.
Trình phân tích tự lưu trữ cho nhật ký chuyến bay của drone DJI và Litchi với bản đồ 3D, biểu đồ đo từ xa và báo cáo chuyến bay có thể in được.
Chọn gói VPS cho Open Dronelog
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open Dronelog
Open Dronelog là một công cụ phân tích nhật ký chuyến bay drone mã nguồn mở, nhập các tệp xuất từ DJI, Litchi và Airdata vào một cơ sở dữ liệu DuckDB cục bộ và hiển thị chúng thông qua một bảng điều khiển web tương tác. Không giống như các dịch vụ đám mây khóa lịch sử chuyến bay của bạn sau các gói đăng ký hoặc giới hạn tải lên, mọi chuyến bay, số sê-ri pin và mẫu dữ liệu đo từ xa đều nằm trên máy chủ của riêng bạn, và các phân tích chạy cục bộ với tính năng lấy mẫu tự động cho các bộ dữ liệu rất lớn.
Tự lưu trữ Open Dronelog trên VPS của bạn giúp giữ các đường bay có thể nhận dạng cá nhân, số sê-ri drone và lịch sử pin hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa nhật ký từ một thư mục được gắn kết, tạo báo cáo quy định A4 có thể in được cho các cơ quan chức năng và chia sẻ một phiên bản duy nhất cho toàn bộ đội drone mà không phải trả phí cho mỗi phi công.
Các tính năng chính của Open Dronelog
Nhập nhật ký đa định dạng
Nhập các tệp xuất DJI .txt, Litchi CSV và Airdata với tính năng tự động phát hiện đơn vị, khử trùng lặp thông minh và các plugin phân tích cú pháp của bên thứ ba tùy chọn.
Bản đồ chuyến bay tương tác
Phát lại các chuyến bay trên bản đồ 3D với các lớp Vệ tinh, Địa hình hoặc OpenStreetMap có thể chọn, điều khiển tốc độ thay đổi và hiển thị trực quan cần điều khiển RC trực tiếp.
Biểu đồ Telemetry
Biểu đồ kéo để phóng to được đồng bộ hóa cho độ cao, tốc độ, điện áp cell pin, tư thế, tín hiệu RC, GPS và khoảng cách về nhà cho mỗi chuyến bay.
Theo dõi tình trạng pin
Số chu kỳ của từng pin, lịch sử dung lượng sạc đầy và xu hướng số phút sử dụng giúp bạn phát hiện sự xuống cấp trước khi pin bị hỏng trong chuyến bay.
Báo cáo chuyến bay in được
Tạo các báo cáo HTML A4 có thể cấu hình với các nhóm trường có thể chọn, dữ liệu thời tiết và nhóm theo từng ngày, có thể in trực tiếp ra PDF cho các cơ quan chức năng.
Lưu trữ Ưu tiên Cục bộ
Tất cả các chuyến bay nằm trong cơ sở dữ liệu DuckDB cục bộ với tính năng xuất CSV, JSON, GPX và KML cùng với sao lưu và khôi phục đầy đủ — không yêu cầu tải lên đám mây.
Tại sao lại chạy Open Dronelog trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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