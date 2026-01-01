Triển khai RomM chỉ với một nhấp.
Trình quản lý ROM tự host giúp sắp xếp các bộ sưu tập game retro với siêu dữ liệu, ảnh bìa và lối chơi dựa trên trình duyệt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RomM
RomM là một nền tảng quản lý ROM tự lưu trữ toàn diện, biến các tệp trò chơi rải rác thành một thư viện có tổ chức, có thể tìm kiếm. Nó tự động làm phong phú bộ sưu tập của bạn với ảnh bìa, ảnh chụp màn hình và mô tả từ IGDB và MobyGames, hỗ trợ hàng trăm nền tảng từ các trò chơi arcade cổ điển đến các máy chơi game hiện đại.
Tự lưu trữ RomM có nghĩa là bộ sưu tập trò chơi của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không lo ngại về điều khoản dịch vụ của cloud storage, không bị giới hạn băng thông và không có phí hàng tháng. Bạn kiểm soát ai có quyền truy cập, và thư viện của bạn phát triển không giới hạn khi bạn thêm các nền tảng mới hoặc hoàn thành các bộ sưu tập.
Các tính năng chính của RomM
Tự động Metadata
Lấy ảnh bìa, ảnh chụp màn hình và mô tả từ IGDB và MobyGames, loại bỏ hàng giờ lập danh mục thủ công cho các bộ sưu tập lớn.
Lối chơi dựa trên trình duyệt
Chơi game trực tiếp trên trình duyệt thông qua EmulatorJS và RuffleRS mà không cần cài đặt trình giả lập trên mỗi thiết bị.
Hỗ trợ đa nền tảng
Tổ chức các bộ sưu tập bao gồm NES, SNES, PlayStation, arcade và hàng trăm nền tảng khác dưới một giao diện hợp nhất.
Quyền người dùng
Kiểm soát truy cập chi tiết cho phép bạn chia sẻ thư viện của mình với gia đình hoặc bạn bè trong khi vẫn giữ các chức năng quản trị bị hạn chế.
Nhóm trò chơi đa tệp
Tự động phát hiện và nhóm các tựa game nhiều đĩa, các phiên bản theo khu vực và các bản sửa đổi để mỗi trò chơi xuất hiện dưới dạng một mục duy nhất.
Tại sao lại chạy RomM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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