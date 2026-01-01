RomM là một nền tảng quản lý ROM tự lưu trữ toàn diện, biến các tệp trò chơi rải rác thành một thư viện có tổ chức, có thể tìm kiếm. Nó tự động làm phong phú bộ sưu tập của bạn với ảnh bìa, ảnh chụp màn hình và mô tả từ IGDB và MobyGames, hỗ trợ hàng trăm nền tảng từ các trò chơi arcade cổ điển đến các máy chơi game hiện đại.

Tự lưu trữ RomM có nghĩa là bộ sưu tập trò chơi của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không lo ngại về điều khoản dịch vụ của cloud storage, không bị giới hạn băng thông và không có phí hàng tháng. Bạn kiểm soát ai có quyền truy cập, và thư viện của bạn phát triển không giới hạn khi bạn thêm các nền tảng mới hoặc hoàn thành các bộ sưu tập.