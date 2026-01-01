Giảm giá lên đến 69% cho RomM

Triển khai RomM chỉ với một nhấp.

Trình quản lý ROM tự host giúp sắp xếp các bộ sưu tập game retro với siêu dữ liệu, ảnh bìa và lối chơi dựa trên trình duyệt.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai RomM chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho RomM

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với RomM

RomM là một nền tảng quản lý ROM tự lưu trữ toàn diện, biến các tệp trò chơi rải rác thành một thư viện có tổ chức, có thể tìm kiếm. Nó tự động làm phong phú bộ sưu tập của bạn với ảnh bìa, ảnh chụp màn hình và mô tả từ IGDB và MobyGames, hỗ trợ hàng trăm nền tảng từ các trò chơi arcade cổ điển đến các máy chơi game hiện đại.

Tự lưu trữ RomM có nghĩa là bộ sưu tập trò chơi của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không lo ngại về điều khoản dịch vụ của cloud storage, không bị giới hạn băng thông và không có phí hàng tháng. Bạn kiểm soát ai có quyền truy cập, và thư viện của bạn phát triển không giới hạn khi bạn thêm các nền tảng mới hoặc hoàn thành các bộ sưu tập.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của RomM

Tự động Metadata

Lấy ảnh bìa, ảnh chụp màn hình và mô tả từ IGDB và MobyGames, loại bỏ hàng giờ lập danh mục thủ công cho các bộ sưu tập lớn.

Lối chơi dựa trên trình duyệt

Chơi game trực tiếp trên trình duyệt thông qua EmulatorJS và RuffleRS mà không cần cài đặt trình giả lập trên mỗi thiết bị.

Hỗ trợ đa nền tảng

Tổ chức các bộ sưu tập bao gồm NES, SNES, PlayStation, arcade và hàng trăm nền tảng khác dưới một giao diện hợp nhất.

Quyền người dùng

Kiểm soát truy cập chi tiết cho phép bạn chia sẻ thư viện của mình với gia đình hoặc bạn bè trong khi vẫn giữ các chức năng quản trị bị hạn chế.

Nhóm trò chơi đa tệp

Tự động phát hiện và nhóm các tựa game nhiều đĩa, các phiên bản theo khu vực và các bản sửa đổi để mỗi trò chơi xuất hiện dưới dạng một mục duy nhất.

Tại sao lại chạy RomM trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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