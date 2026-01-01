Giảm giá lên đến 69% cho JobOps

Triển khai JobOps với 1 nhấp.

Hệ thống tìm việc làm tự host, tìm kiếm trên các trang tuyển dụng, tùy chỉnh CV, đánh giá mức độ phù hợp và theo dõi mọi hồ sơ ứng tuyển từ một bảng điều khiển duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai JobOps với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho JobOps

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với JobOps

JobOps áp dụng các nguyên tắc DevOps vào việc tìm kiếm việc làm. Nó tìm kiếm trên LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna và hơn 10 trang web tuyển dụng khác từ một màn hình duy nhất, chấm điểm từng kết quả dựa trên hồ sơ của bạn, tạo CV phù hợp với từng vị trí và theo dõi mọi đơn ứng tuyển tại một nơi. Nó cố tình không tự động ứng tuyển — các nhà tuyển dụng có thể phát hiện các hồ sơ tự động, vì vậy JobOps mang lại cho bạn tốc độ mà không làm giảm chất lượng.

Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ CV, lịch sử tìm kiếm, token theo dõi Gmail và khóa nhà cung cấp AI của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn thay vì nằm trong một SaaS của bên thứ ba. Hệ thống lưu trữ tất cả dữ liệu cục bộ trong SQLite cùng với các tệp PDF đã tạo, vì vậy toàn bộ hồ sơ của mọi tìm kiếm và ứng tuyển vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của JobOps

Tìm kiếm đa bảng

Thu thập dữ liệu từ hơn 10 trang web tuyển dụng bao gồm LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe và Seek từ một giao diện tìm kiếm duy nhất.

Chấm điểm phù hợp AI

Xếp hạng mọi công việc từ 0-100 dựa trên hồ sơ của bạn để bạn chỉ tập trung vào những vị trí đáng để ứng tuyển thay vì phải sàng lọc hàng trăm công việc theo cách thủ công.

Tạo CV tùy chỉnh

Viết lại CV của bạn tự động cho từng vị trí, xuất ra PDF chuyên nghiệp trên máy tính của bạn hoặc thông qua tích hợp Reactive Resume.

Theo dõi hộp thư đến Gmail

Kết nối Gmail và tự động phát hiện lời mời phỏng vấn, lời đề nghị và từ chối để cập nhật trạng thái ứng tuyển mà không cần bảng tính.

Mang AI của riêng bạn

Tích hợp OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex hoặc bất kỳ endpoint tương thích với OpenAI nào như Ollama hoặc LM Studio.

Kiểm tra bảo lãnh Visa

Xác minh tình trạng bảo lãnh thị thực Vương quốc Anh trên các danh sách tuyển dụng và chỉ hiển thị các vị trí phù hợp với yêu cầu giấy phép lao động của bạn.

Tại sao lại chạy JobOps trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Máy chủ đồng bộ Anki tự lưu trữ với hỗ trợ đa người dùng, sao lưu và bảng điều khiển web

Chọn
Blender

Blender

Bộ công cụ mô hình hóa 3D, hoạt hình và kết xuất có thể truy cập bằng trình duyệt

Chọn
CommaFeed

CommaFeed

Trình đọc RSS tự host lấy cảm hứng từ Google Reader với các phím tắt và ứng dụng di động

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.