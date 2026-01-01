Triển khai JobOps với 1 nhấp.
Hệ thống tìm việc làm tự host, tìm kiếm trên các trang tuyển dụng, tùy chỉnh CV, đánh giá mức độ phù hợp và theo dõi mọi hồ sơ ứng tuyển từ một bảng điều khiển duy nhất.
Chọn gói VPS cho JobOps
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với JobOps
JobOps áp dụng các nguyên tắc DevOps vào việc tìm kiếm việc làm. Nó tìm kiếm trên LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna và hơn 10 trang web tuyển dụng khác từ một màn hình duy nhất, chấm điểm từng kết quả dựa trên hồ sơ của bạn, tạo CV phù hợp với từng vị trí và theo dõi mọi đơn ứng tuyển tại một nơi. Nó cố tình không tự động ứng tuyển — các nhà tuyển dụng có thể phát hiện các hồ sơ tự động, vì vậy JobOps mang lại cho bạn tốc độ mà không làm giảm chất lượng.
Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ CV, lịch sử tìm kiếm, token theo dõi Gmail và khóa nhà cung cấp AI của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn thay vì nằm trong một SaaS của bên thứ ba. Hệ thống lưu trữ tất cả dữ liệu cục bộ trong SQLite cùng với các tệp PDF đã tạo, vì vậy toàn bộ hồ sơ của mọi tìm kiếm và ứng tuyển vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.
Các tính năng chính của JobOps
Tìm kiếm đa bảng
Thu thập dữ liệu từ hơn 10 trang web tuyển dụng bao gồm LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe và Seek từ một giao diện tìm kiếm duy nhất.
Chấm điểm phù hợp AI
Xếp hạng mọi công việc từ 0-100 dựa trên hồ sơ của bạn để bạn chỉ tập trung vào những vị trí đáng để ứng tuyển thay vì phải sàng lọc hàng trăm công việc theo cách thủ công.
Tạo CV tùy chỉnh
Viết lại CV của bạn tự động cho từng vị trí, xuất ra PDF chuyên nghiệp trên máy tính của bạn hoặc thông qua tích hợp Reactive Resume.
Theo dõi hộp thư đến Gmail
Kết nối Gmail và tự động phát hiện lời mời phỏng vấn, lời đề nghị và từ chối để cập nhật trạng thái ứng tuyển mà không cần bảng tính.
Mang AI của riêng bạn
Tích hợp OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex hoặc bất kỳ endpoint tương thích với OpenAI nào như Ollama hoặc LM Studio.
Kiểm tra bảo lãnh Visa
Xác minh tình trạng bảo lãnh thị thực Vương quốc Anh trên các danh sách tuyển dụng và chỉ hiển thị các vị trí phù hợp với yêu cầu giấy phép lao động của bạn.
Tại sao lại chạy JobOps trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.