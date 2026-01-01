JobOps áp dụng các nguyên tắc DevOps vào việc tìm kiếm việc làm. Nó tìm kiếm trên LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna và hơn 10 trang web tuyển dụng khác từ một màn hình duy nhất, chấm điểm từng kết quả dựa trên hồ sơ của bạn, tạo CV phù hợp với từng vị trí và theo dõi mọi đơn ứng tuyển tại một nơi. Nó cố tình không tự động ứng tuyển — các nhà tuyển dụng có thể phát hiện các hồ sơ tự động, vì vậy JobOps mang lại cho bạn tốc độ mà không làm giảm chất lượng.

Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ CV, lịch sử tìm kiếm, token theo dõi Gmail và khóa nhà cung cấp AI của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn thay vì nằm trong một SaaS của bên thứ ba. Hệ thống lưu trữ tất cả dữ liệu cục bộ trong SQLite cùng với các tệp PDF đã tạo, vì vậy toàn bộ hồ sơ của mọi tìm kiếm và ứng tuyển vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu.