Triển khai Jitsi Meet chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng hội nghị truyền hình tự lưu trữ với tính năng chia sẻ màn hình, mã hóa đầu cuối và không tính phí theo từng người tham gia — một giải pháp thay thế Zoom.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Jitsi Meet
Jitsi Meet là một nền tảng hội nghị truyền hình miễn phí, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn trên trình duyệt bằng WebRTC, không yêu cầu plugin, ứng dụng hoặc tài khoản cho người tham gia. Được xây dựng bởi đội ngũ đứng sau dịch vụ công cộng phổ biến meet.jit.si và được 8x8 sử dụng trong nền tảng đám mây thương mại của họ, Jitsi Meet hỗ trợ HD video, screen sharing, end-to-end encryption, recording, live streaming lên YouTube, giơ tay, polls, breakout rooms và live captions ngay lập tức.
Tự host Jitsi Meet trên VPS của riêng bạn mang lại cho các tổ chức và cộng đồng số phút họp không giới hạn cho số lượng người tham gia không giới hạn, với mọi luồng audio và video được định tuyến bởi cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì đi qua một SaaS của bên thứ ba có thể thay đổi giá, giới hạn băng thông hoặc phân tích meeting metadata.
Các tính năng chính của Jitsi Meet
Cuộc gọi video chỉ trên trình duyệt
Người tham gia có thể tham gia từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần cài đặt phần mềm, plugin hoặc tạo tài khoản — chỉ cần chia sẻ URL và các cuộc họp sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Chia sẻ màn hình và ghi hình
Chia sẻ ứng dụng, tab trình duyệt hoặc toàn bộ màn hình trong các cuộc gọi, với tùy chọn ghi âm cuộc họp và phát trực tiếp lên YouTube hoặc các điểm cuối RTMP khác.
Mã hóa đầu cuối
E2EE tùy chọn cho các cuộc gọi 1-1 và các cuộc họp nhóm nhỏ giúp giữ cho luồng âm thanh và video được mã hóa từ người gửi đến người nhận ngay cả từ chính máy chủ.
Phòng họp nhóm và thăm dò ý kiến
Chia các cuộc họp lớn thành các nhóm nhỏ hơn để thảo luận, chạy các cuộc thăm dò trực tiếp, giơ tay và sử dụng các biểu tượng cảm xúc để tạo động lực hội nghị tương tác.
Phụ đề trực tiếp và quay số tham gia
Tích hợp tùy chọn với Jigasi cho tính năng quay số SIP và phụ đề trực tiếp giúp các cuộc họp dễ tiếp cận với người gọi điện thoại và những người tham gia cần bản ghi.
Không tính phí theo số lượng người dùng
Tổ chức các cuộc họp không giới hạn với số lượng người tham gia không giới hạn trên VPS của riêng bạn — không có phí cho mỗi người tham gia, không giới hạn thời gian cuộc họp, không có lời nhắc nâng cấp.
Tại sao lại chạy Jitsi Meet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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