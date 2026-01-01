Jitsi Meet là một nền tảng hội nghị truyền hình miễn phí, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn trên trình duyệt bằng WebRTC, không yêu cầu plugin, ứng dụng hoặc tài khoản cho người tham gia. Được xây dựng bởi đội ngũ đứng sau dịch vụ công cộng phổ biến meet.jit.si và được 8x8 sử dụng trong nền tảng đám mây thương mại của họ, Jitsi Meet hỗ trợ HD video, screen sharing, end-to-end encryption, recording, live streaming lên YouTube, giơ tay, polls, breakout rooms và live captions ngay lập tức.

Tự host Jitsi Meet trên VPS của riêng bạn mang lại cho các tổ chức và cộng đồng số phút họp không giới hạn cho số lượng người tham gia không giới hạn, với mọi luồng audio và video được định tuyến bởi cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì đi qua một SaaS của bên thứ ba có thể thay đổi giá, giới hạn băng thông hoặc phân tích meeting metadata.