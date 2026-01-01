Giảm giá lên đến 69% cho Jitsi Meet

Triển khai Jitsi Meet chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng hội nghị truyền hình tự lưu trữ với tính năng chia sẻ màn hình, mã hóa đầu cuối và không tính phí theo từng người tham gia — một giải pháp thay thế Zoom.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Jitsi Meet chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Jitsi Meet

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Jitsi Meet

Jitsi Meet là một nền tảng hội nghị truyền hình miễn phí, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn trên trình duyệt bằng WebRTC, không yêu cầu plugin, ứng dụng hoặc tài khoản cho người tham gia. Được xây dựng bởi đội ngũ đứng sau dịch vụ công cộng phổ biến meet.jit.si và được 8x8 sử dụng trong nền tảng đám mây thương mại của họ, Jitsi Meet hỗ trợ HD video, screen sharing, end-to-end encryption, recording, live streaming lên YouTube, giơ tay, polls, breakout rooms và live captions ngay lập tức.

Tự host Jitsi Meet trên VPS của riêng bạn mang lại cho các tổ chức và cộng đồng số phút họp không giới hạn cho số lượng người tham gia không giới hạn, với mọi luồng audio và video được định tuyến bởi cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì đi qua một SaaS của bên thứ ba có thể thay đổi giá, giới hạn băng thông hoặc phân tích meeting metadata.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Jitsi Meet

Cuộc gọi video chỉ trên trình duyệt

Người tham gia có thể tham gia từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần cài đặt phần mềm, plugin hoặc tạo tài khoản — chỉ cần chia sẻ URL và các cuộc họp sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Chia sẻ màn hình và ghi hình

Chia sẻ ứng dụng, tab trình duyệt hoặc toàn bộ màn hình trong các cuộc gọi, với tùy chọn ghi âm cuộc họp và phát trực tiếp lên YouTube hoặc các điểm cuối RTMP khác.

Mã hóa đầu cuối

E2EE tùy chọn cho các cuộc gọi 1-1 và các cuộc họp nhóm nhỏ giúp giữ cho luồng âm thanh và video được mã hóa từ người gửi đến người nhận ngay cả từ chính máy chủ.

Phòng họp nhóm và thăm dò ý kiến

Chia các cuộc họp lớn thành các nhóm nhỏ hơn để thảo luận, chạy các cuộc thăm dò trực tiếp, giơ tay và sử dụng các biểu tượng cảm xúc để tạo động lực hội nghị tương tác.

Phụ đề trực tiếp và quay số tham gia

Tích hợp tùy chọn với Jigasi cho tính năng quay số SIP và phụ đề trực tiếp giúp các cuộc họp dễ tiếp cận với người gọi điện thoại và những người tham gia cần bản ghi.

Không tính phí theo số lượng người dùng

Tổ chức các cuộc họp không giới hạn với số lượng người tham gia không giới hạn trên VPS của riêng bạn — không có phí cho mỗi người tham gia, không giới hạn thời gian cuộc họp, không có lời nhắc nâng cấp.

Tại sao lại chạy Jitsi Meet trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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