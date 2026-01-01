OpenObserve (O2) là một nền tảng quan sát cloud-native được xây dựng bằng Rust, hợp nhất quản lý log, giám sát metrics, truy vết phân tán và giám sát người dùng thực trong một triển khai nhẹ duy nhất. Bằng cách sử dụng lưu trữ cột Parquet với hỗ trợ S3 gốc, nó mang lại chi phí lưu trữ thấp hơn tới 140 lần so với Elasticsearch trong khi vẫn cung cấp hiệu suất truy vấn tương đương hoặc tốt hơn.

Không giống như các stack quan sát đa thành phần yêu cầu các công cụ riêng biệt cho log, metrics và trace, OpenObserve được phân phối dưới dạng một binary duy nhất với cơ sở dữ liệu nhúng. Tự host trên một VPS mang lại cho các đội ngũ kỹ thuật và vận hành quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu telemetry của họ — không có cấp phép theo chỗ ngồi, không có phí thoát dữ liệu và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào các metrics hạ tầng nhạy cảm, log lỗi hoặc dữ liệu phiên người dùng.