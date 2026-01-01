Triển khai OpenObserve với 1 nhấp.
Nền tảng quan sát hợp nhất cho nhật ký, số liệu, dấu vết và bảng điều khiển — một giải pháp thay thế tự lưu trữ hiệu quả về chi phí cho Datadog và Splunk.
Chọn gói VPS cho OpenObserve
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenObserve
OpenObserve (O2) là một nền tảng quan sát cloud-native được xây dựng bằng Rust, hợp nhất quản lý log, giám sát metrics, truy vết phân tán và giám sát người dùng thực trong một triển khai nhẹ duy nhất. Bằng cách sử dụng lưu trữ cột Parquet với hỗ trợ S3 gốc, nó mang lại chi phí lưu trữ thấp hơn tới 140 lần so với Elasticsearch trong khi vẫn cung cấp hiệu suất truy vấn tương đương hoặc tốt hơn.
Không giống như các stack quan sát đa thành phần yêu cầu các công cụ riêng biệt cho log, metrics và trace, OpenObserve được phân phối dưới dạng một binary duy nhất với cơ sở dữ liệu nhúng. Tự host trên một VPS mang lại cho các đội ngũ kỹ thuật và vận hành quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu telemetry của họ — không có cấp phép theo chỗ ngồi, không có phí thoát dữ liệu và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào các metrics hạ tầng nhạy cảm, log lỗi hoặc dữ liệu phiên người dùng.
Các tính năng chính của OpenObserve
Observability thống nhất
Nhật ký, chỉ số, dấu vết phân tán và giám sát người dùng thực tất cả trong một nền tảng — không cần kết nối các công cụ riêng biệt hoặc duy trì nhiều tích hợp.
Lưu trữ Parquet
Định dạng Parquet dạng cột với bộ nhớ gốc S3 giảm chi phí lưu trữ dữ liệu lên đến 140 lần so với Elasticsearch, giúp khả năng quan sát quy mô petabyte trở nên khả thi về mặt kinh tế.
OpenTelemetry gốc
Thu thập dữ liệu thông qua tiêu chuẩn OpenTelemetry, mà không cần các tác nhân riêng của nhà cung cấp hoặc SDK độc quyền cho logs, metrics hoặc traces.
Truy vấn SQL và PromQL
Truy vấn nhật ký và dấu vết bằng SQL và các chỉ số bằng PromQL — các ngôn ngữ quen thuộc giúp loại bỏ nhu cầu học một cú pháp truy vấn độc quyền.
Bảng điều khiển tích hợp
Các mẫu bảng điều khiển được xây dựng sẵn và trình tạo bảng điều khiển trực quan cung cấp khả năng hiển thị tức thì về cơ sở hạ tầng, hiệu suất ứng dụng và tỷ lệ lỗi.
Tại sao lại chạy OpenObserve trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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