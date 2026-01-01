Triển khai LinkStack với 1 nhấp.
Nền tảng link-in-bio tự host để xây dựng các trang đích có thương hiệu với liên kết không giới hạn và toàn quyền kiểm soát thiết kế.
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Những gì bạn có thể xây dựng với LinkStack
LinkStack là một nền tảng link-in-bio mã nguồn mở cho phép người sáng tạo, doanh nghiệp và tổ chức tập trung tất cả các liên kết quan trọng của họ trên một trang đích tùy chỉnh duy nhất. Được xây dựng trên PHP và Laravel, nó cung cấp các liên kết không giới hạn, chủ đề tùy chỉnh, biểu tượng mạng xã hội, phân tích lượt nhấp và hỗ trợ đa người dùng ngay lập tức — những tính năng mà các lựa chọn thay thế thương mại như Linktree thường khóa sau các gói trả phí.
Tự host LinkStack trên VPS của riêng bạn giúp giữ phân tích khách truy cập, dữ liệu lượt nhấp và cấu hình trang hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí đăng ký theo trang, không có quảng cáo được chèn vào các gói miễn phí và không có rủi ro liên kết bio của bạn bị nền tảng bên thứ ba đình chỉ. Kết nối một tên miền tùy chỉnh thông qua Traefik và trang sẽ trở thành một phần có thương hiệu đầy đủ trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của LinkStack
Không giới hạn liên kết
Thêm bao nhiêu liên kết, phần và trang tùy thích mà không bị giới hạn hàng tháng, giới hạn mục hoặc phí mỗi liên kết từ nhà cung cấp SaaS.
Chủ đề tùy chỉnh
Chọn từ các giao diện có sẵn hoặc tùy chỉnh hoàn toàn các trang với CSS tùy chỉnh, hình nền, hình dạng nút và hiệu ứng động để phù hợp với thương hiệu của bạn.
Phân tích tích hợp
Theo dõi lượt xem trang và số lượt nhấp vào từng liên kết trong bảng quản trị mà không cần chèn pixel theo dõi của bên thứ ba vào trình duyệt của khách truy cập của bạn.
Hỗ trợ đa người dùng
Lưu trữ các trang cho toàn bộ đội ngũ hoặc các đại lý với các tài khoản người dùng riêng biệt, quyền truy cập dựa trên vai trò và quản trị tập trung trên một phiên bản duy nhất.
Biểu tượng mạng xã hội và tùy chỉnh
Thêm biểu tượng cho các mạng xã hội lớn và các biểu tượng tùy chỉnh đã tải lên để các liên kết duy trì tính nhất quán về mặt hình ảnh và dễ nhận biết ngay lập tức.
Cập nhật với một nhấp chuột
Áp dụng các bản phát hành mới trực tiếp từ bảng quản trị với trình cập nhật tích hợp sẵn, giúp phiên bản của bạn luôn được cập nhật mà không cần xây dựng lại container.
Tại sao lại chạy LinkStack trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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