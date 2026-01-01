Triển khai Monica với 1 nhấp.
Trình quản lý quan hệ cá nhân mã nguồn mở để theo dõi danh bạ, cuộc trò chuyện và các sự kiện trong đời một cách riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Monica
Monica là một hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân mã nguồn mở được xây dựng bằng Laravel, giúp bạn ghi nhớ mọi điều quan trọng về những người trong cuộc sống. Ghi lại danh bạ, cuộc trò chuyện, sinh nhật, ý tưởng quà tặng, các khoản nợ và các sự kiện trong đời trong một giao diện riêng tư duy nhất có sẵn bằng 27 ngôn ngữ. Không giống như các mạng xã hội và trình quản lý danh bạ đám mây, Monica được thiết kế để tự host, vì vậy dữ liệu cá nhân nhất của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng.
Bởi vì Monica lưu trữ các chi tiết mối quan hệ mà bạn sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho một nền tảng thương mại — lịch sử sức khỏe gia đình, các cuộc trò chuyện riêng tư, sở thích cá nhân — việc chạy nó trên VPS của riêng bạn đảm bảo chủ quyền dữ liệu hoàn toàn, không có quảng cáo, không theo dõi hành vi và không có bên thứ ba nào truy cập thông tin.
Các tính năng chính của Monica
Nhật ký Liên hệ
Ghi lại mọi cuộc trò chuyện, hoạt động và tương tác với một liên hệ cùng với ghi chú và lời nhắc để không có gì quan trọng bị lãng quên.
Lời nhắc sinh nhật và sự kiện
Thiết lập nhắc nhở email cho sinh nhật, ngày kỷ niệm và sự kiện tùy chỉnh để bạn không bao giờ bỏ lỡ một ngày quan trọng trong một mối quan hệ.
Theo dõi Quà tặng và Nợ
Ghi lại ý tưởng quà tặng và những món quà đã tặng cho từng người liên hệ, đồng thời theo dõi các khoản nợ và cho vay không chính thức để giữ cho các mối quan hệ không bị mơ hồ về tài chính.
Sơ đồ hóa mối quan hệ
Xác định mối quan hệ giữa các liên hệ và xây dựng cây gia phả để hiểu và ghi lại các mối liên hệ giữa những người bạn biết.
Toàn quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trên VPS của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba, không phân tích hồ sơ quảng cáo và toàn quyền kiểm soát các bản sao lưu và xuất dữ liệu.
Tại sao lại chạy Monica trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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