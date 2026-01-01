Giảm giá lên đến 69% cho Monica

Triển khai Monica với 1 nhấp.

Trình quản lý quan hệ cá nhân mã nguồn mở để theo dõi danh bạ, cuộc trò chuyện và các sự kiện trong đời một cách riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Monica với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Monica

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Monica

Monica là một hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân mã nguồn mở được xây dựng bằng Laravel, giúp bạn ghi nhớ mọi điều quan trọng về những người trong cuộc sống. Ghi lại danh bạ, cuộc trò chuyện, sinh nhật, ý tưởng quà tặng, các khoản nợ và các sự kiện trong đời trong một giao diện riêng tư duy nhất có sẵn bằng 27 ngôn ngữ. Không giống như các mạng xã hội và trình quản lý danh bạ đám mây, Monica được thiết kế để tự host, vì vậy dữ liệu cá nhân nhất của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng.

Bởi vì Monica lưu trữ các chi tiết mối quan hệ mà bạn sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho một nền tảng thương mại — lịch sử sức khỏe gia đình, các cuộc trò chuyện riêng tư, sở thích cá nhân — việc chạy nó trên VPS của riêng bạn đảm bảo chủ quyền dữ liệu hoàn toàn, không có quảng cáo, không theo dõi hành vi và không có bên thứ ba nào truy cập thông tin.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Monica

Nhật ký Liên hệ

Ghi lại mọi cuộc trò chuyện, hoạt động và tương tác với một liên hệ cùng với ghi chú và lời nhắc để không có gì quan trọng bị lãng quên.

Lời nhắc sinh nhật và sự kiện

Thiết lập nhắc nhở email cho sinh nhật, ngày kỷ niệm và sự kiện tùy chỉnh để bạn không bao giờ bỏ lỡ một ngày quan trọng trong một mối quan hệ.

Theo dõi Quà tặng và Nợ

Ghi lại ý tưởng quà tặng và những món quà đã tặng cho từng người liên hệ, đồng thời theo dõi các khoản nợ và cho vay không chính thức để giữ cho các mối quan hệ không bị mơ hồ về tài chính.

Sơ đồ hóa mối quan hệ

Xác định mối quan hệ giữa các liên hệ và xây dựng cây gia phả để hiểu và ghi lại các mối liên hệ giữa những người bạn biết.

Toàn quyền riêng tư

Tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trên VPS của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba, không phân tích hồ sơ quảng cáo và toàn quyền kiểm soát các bản sao lưu và xuất dữ liệu.

Tại sao lại chạy Monica trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
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Bắt đầu

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