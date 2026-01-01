Monica là một hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân mã nguồn mở được xây dựng bằng Laravel, giúp bạn ghi nhớ mọi điều quan trọng về những người trong cuộc sống. Ghi lại danh bạ, cuộc trò chuyện, sinh nhật, ý tưởng quà tặng, các khoản nợ và các sự kiện trong đời trong một giao diện riêng tư duy nhất có sẵn bằng 27 ngôn ngữ. Không giống như các mạng xã hội và trình quản lý danh bạ đám mây, Monica được thiết kế để tự host, vì vậy dữ liệu cá nhân nhất của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng.

Bởi vì Monica lưu trữ các chi tiết mối quan hệ mà bạn sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho một nền tảng thương mại — lịch sử sức khỏe gia đình, các cuộc trò chuyện riêng tư, sở thích cá nhân — việc chạy nó trên VPS của riêng bạn đảm bảo chủ quyền dữ liệu hoàn toàn, không có quảng cáo, không theo dõi hành vi và không có bên thứ ba nào truy cập thông tin.