Triển khai Black Candy với cài đặt một nhấp.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự host với trình phát web gọn gàng và ứng dụng di động chính thức cho bộ sưu tập nhạc cá nhân của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Black Candy
Black Candy là một máy chủ phát nhạc mã nguồn mở, tự lưu trữ, biến bộ sưu tập âm thanh cá nhân của bạn thành một dịch vụ phát trực tuyến riêng tư mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc ứng dụng di động chính thức của nó. Nó quét thư viện của bạn, đọc siêu dữ liệu và ảnh bìa album, đồng thời trình bày mọi thứ thông qua một trình phát web sạch sẽ, phản hồi nhanh với danh sách phát, chức năng tìm kiếm và tài khoản đa người dùng.
Không giống như các nền tảng phát trực tuyến thương mại, Black Candy giữ mọi bản nhạc, danh sách phát và thói quen nghe trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Không có phí đăng ký, không có danh mục thay đổi mà không báo trước và không có nén các tệp chất lượng cao của bạn — chỉ có âm nhạc của riêng bạn, được phát trực tuyến với độ trung thực cao từ VPS của bạn đến mọi thiết bị bạn sử dụng.
Các tính năng chính của Black Candy
Truyền phát Âm nhạc Cá nhân
Phát bộ sưu tập của riêng bạn từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc ứng dụng di động chính thức, với đầy đủ ảnh bìa album, siêu dữ liệu và tìm kiếm.
Tài khoản đa người dùng
Cung cấp cho mỗi người nghe thông tin đăng nhập riêng, danh sách phát và lịch sử nghe trong khi chia sẻ một thư viện duy nhất trên một máy chủ.
Transcoding tức thời
Tự động chuyển đổi âm thanh sang bitrate có thể phát trực tuyến để quá trình phát lại luôn mượt mà trên các kết nối chậm hoặc di động mà không làm thay đổi bản gốc.
Danh sách phát và Tìm kiếm
Xây dựng danh sách phát thủ công hoặc thông minh và tìm kiếm bất kỳ nghệ sĩ, album hoặc bài hát nào ngay lập tức với tính năng tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng.
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Âm nhạc, danh sách phát và dữ liệu nghe của bạn luôn nằm trên VPS của bạn — không đăng ký, không theo dõi và không có danh mục nào biến mất.
Tại sao lại chạy Black Candy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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