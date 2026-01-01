Black Candy là một máy chủ phát nhạc mã nguồn mở, tự lưu trữ, biến bộ sưu tập âm thanh cá nhân của bạn thành một dịch vụ phát trực tuyến riêng tư mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc ứng dụng di động chính thức của nó. Nó quét thư viện của bạn, đọc siêu dữ liệu và ảnh bìa album, đồng thời trình bày mọi thứ thông qua một trình phát web sạch sẽ, phản hồi nhanh với danh sách phát, chức năng tìm kiếm và tài khoản đa người dùng.

Không giống như các nền tảng phát trực tuyến thương mại, Black Candy giữ mọi bản nhạc, danh sách phát và thói quen nghe trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Không có phí đăng ký, không có danh mục thay đổi mà không báo trước và không có nén các tệp chất lượng cao của bạn — chỉ có âm nhạc của riêng bạn, được phát trực tuyến với độ trung thực cao từ VPS của bạn đến mọi thiết bị bạn sử dụng.