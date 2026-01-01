Giảm giá lên đến 69% cho Black Candy

Triển khai Black Candy với cài đặt một nhấp.

Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự host với trình phát web gọn gàng và ứng dụng di động chính thức cho bộ sưu tập nhạc cá nhân của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Black Candy với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Black Candy

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Black Candy

Black Candy là một máy chủ phát nhạc mã nguồn mở, tự lưu trữ, biến bộ sưu tập âm thanh cá nhân của bạn thành một dịch vụ phát trực tuyến riêng tư mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc ứng dụng di động chính thức của nó. Nó quét thư viện của bạn, đọc siêu dữ liệu và ảnh bìa album, đồng thời trình bày mọi thứ thông qua một trình phát web sạch sẽ, phản hồi nhanh với danh sách phát, chức năng tìm kiếm và tài khoản đa người dùng.

Không giống như các nền tảng phát trực tuyến thương mại, Black Candy giữ mọi bản nhạc, danh sách phát và thói quen nghe trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Không có phí đăng ký, không có danh mục thay đổi mà không báo trước và không có nén các tệp chất lượng cao của bạn — chỉ có âm nhạc của riêng bạn, được phát trực tuyến với độ trung thực cao từ VPS của bạn đến mọi thiết bị bạn sử dụng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Black Candy

Truyền phát Âm nhạc Cá nhân

Phát bộ sưu tập của riêng bạn từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc ứng dụng di động chính thức, với đầy đủ ảnh bìa album, siêu dữ liệu và tìm kiếm.

Tài khoản đa người dùng

Cung cấp cho mỗi người nghe thông tin đăng nhập riêng, danh sách phát và lịch sử nghe trong khi chia sẻ một thư viện duy nhất trên một máy chủ.

Transcoding tức thời

Tự động chuyển đổi âm thanh sang bitrate có thể phát trực tuyến để quá trình phát lại luôn mượt mà trên các kết nối chậm hoặc di động mà không làm thay đổi bản gốc.

Danh sách phát và Tìm kiếm

Xây dựng danh sách phát thủ công hoặc thông minh và tìm kiếm bất kỳ nghệ sĩ, album hoặc bài hát nào ngay lập tức với tính năng tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng.

Toàn quyền sở hữu dữ liệu

Âm nhạc, danh sách phát và dữ liệu nghe của bạn luôn nằm trên VPS của bạn — không đăng ký, không theo dõi và không có danh mục nào biến mất.

Tại sao lại chạy Black Candy trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
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Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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