Triển khai RSS Bridge với cài đặt một nhấp.
Cầu nối tự host biến các trang web không có RSS thành các nguồn cấp dữ liệu sạch, có thể đăng ký cho bất kỳ trình đọc nào.
Chọn gói VPS cho RSS Bridge
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RSS Bridge
RSS Bridge là một dịch vụ PHP mã nguồn mở tạo ra các nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom cho các trang web không còn xuất bản chúng — mạng xã hội, nền tảng video, cổng tin tức, chủ đề diễn đàn và vô số trang đã âm thầm ngừng cung cấp nguồn cấp dữ liệu trong thập kỷ qua. Nó cung cấp hàng trăm cầu nối được cộng đồng duy trì và hiển thị mỗi cầu nối dưới dạng một URL nguồn cấp dữ liệu ổn định mà bạn có thể đăng ký từ bất kỳ trình đọc nào.
Tự lưu trữ RSS Bridge trên VPS của riêng bạn giúp danh sách đọc của bạn riêng tư, tránh được các giới hạn tốc độ và thời gian ngừng hoạt động của các phiên bản công cộng đi kèm với các triển khai cộng đồng dùng chung, đồng thời cho phép bạn đưa vào danh sách trắng chính xác những cầu nối mà phiên bản của bạn hiển thị. Kết hợp với một trình đọc tự lưu trữ như FreshRSS hoặc CommaFeed, nó giúp bạn kiểm soát lại cách bạn tiêu thụ web mở.
Các tính năng chính của RSS Bridge
Hàng trăm cây cầu
Tạo nguồn cấp dữ liệu từ các kênh YouTube, dòng thời gian Mastodon, các subreddit Reddit, trang Bandcamp, bản phát hành GitHub, các trang tin tức và nhiều nguồn khác có sẵn.
Nhiều định dạng nguồn cấp dữ liệu
Cung cấp từng nguồn dưới dạng Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML hoặc văn bản thuần túy để bất kỳ người đọc, trình thu thập dữ liệu hoặc người tiêu dùng webhook nào cũng có thể sử dụng.
Bridge whitelist
Hạn chế phiên bản của bạn với một tập hợp các cầu nối được tuyển chọn thông qua
whitelist.txt để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên và tránh để lộ các trình cạo dữ liệu ít được sử dụng.
Tìm nạp chuẩn trình duyệt
Tích hợp curl-impersonate để các yêu cầu trông giống như một trình duyệt Chrome thực sự, vượt qua các trang web chặn các client HTTP tiêu chuẩn.
Cầu tùy chỉnh
Đặt các tệp
Bridge.php của riêng bạn vào thư mục cấu hình để thu thập dữ liệu từ bất kỳ trang web nào bạn cần mà không cần phân nhánh dự án.
Không cần tài khoản
Giao diện người dùng web không trạng thái, không có người dùng, không có cơ sở dữ liệu và không cần đăng ký — URL nguồn cấp dữ liệu là trạng thái duy nhất được duy trì.
Tại sao lại chạy RSS Bridge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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