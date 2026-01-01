RSS Bridge là một dịch vụ PHP mã nguồn mở tạo ra các nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom cho các trang web không còn xuất bản chúng — mạng xã hội, nền tảng video, cổng tin tức, chủ đề diễn đàn và vô số trang đã âm thầm ngừng cung cấp nguồn cấp dữ liệu trong thập kỷ qua. Nó cung cấp hàng trăm cầu nối được cộng đồng duy trì và hiển thị mỗi cầu nối dưới dạng một URL nguồn cấp dữ liệu ổn định mà bạn có thể đăng ký từ bất kỳ trình đọc nào.

Tự lưu trữ RSS Bridge trên VPS của riêng bạn giúp danh sách đọc của bạn riêng tư, tránh được các giới hạn tốc độ và thời gian ngừng hoạt động của các phiên bản công cộng đi kèm với các triển khai cộng đồng dùng chung, đồng thời cho phép bạn đưa vào danh sách trắng chính xác những cầu nối mà phiên bản của bạn hiển thị. Kết hợp với một trình đọc tự lưu trữ như FreshRSS hoặc CommaFeed, nó giúp bạn kiểm soát lại cách bạn tiêu thụ web mở.