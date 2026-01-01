ThinkDashboard là một dashboard dấu trang tối giản, tự host, được xây dựng bằng Go và JavaScript thuần túy dành cho những người muốn có một trang khởi động trình duyệt nhanh mà không bị cồng kềnh như các homelab dashboard thông thường.

Các dấu trang được nhóm thành các danh mục, được sắp xếp trên nhiều trang và hiển thị thông qua một giao diện ưu tiên văn bản, gọn gàng, tải ngay lập tức trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

Mỗi dấu trang có thể được gán một phím tắt, vì vậy việc mở một địa điểm thường xuyên nhanh như nhấn một phím — không cần chuột, không có menu tìm kiếm thả xuống, không có tiện ích mở rộng của bên thứ ba. Tất cả dữ liệu nằm trong các tệp JSON trên một volume cố định, điều này giúp việc sao lưu trở nên đơn giản và giữ toàn bộ bộ sưu tập dấu trang của bạn trên VPS của riêng bạn thay vì một dịch vụ lưu trữ dấu trang.