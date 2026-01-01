Triển khai ThinkDashboard với cài đặt 1 nhấp.
Bảng điều khiển dấu trang tự host gọn nhẹ với phím tắt và giao diện tối giản dạng văn bản.
Chọn gói VPS cho ThinkDashboard
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ThinkDashboard
ThinkDashboard là một dashboard dấu trang tối giản, tự host, được xây dựng bằng Go và JavaScript thuần túy dành cho những người muốn có một trang khởi động trình duyệt nhanh mà không bị cồng kềnh như các homelab dashboard thông thường.
Các dấu trang được nhóm thành các danh mục, được sắp xếp trên nhiều trang và hiển thị thông qua một giao diện ưu tiên văn bản, gọn gàng, tải ngay lập tức trên máy tính để bàn và thiết bị di động.
Mỗi dấu trang có thể được gán một phím tắt, vì vậy việc mở một địa điểm thường xuyên nhanh như nhấn một phím — không cần chuột, không có menu tìm kiếm thả xuống, không có tiện ích mở rộng của bên thứ ba. Tất cả dữ liệu nằm trong các tệp JSON trên một volume cố định, điều này giúp việc sao lưu trở nên đơn giản và giữ toàn bộ bộ sưu tập dấu trang của bạn trên VPS của riêng bạn thay vì một dịch vụ lưu trữ dấu trang.
Các tính năng chính của ThinkDashboard
Phím tắt
Gán phím tắt cho bất kỳ dấu trang nào và mở ngay lập tức từ bảng điều khiển mà không cần chạm vào chuột.
UI văn bản tối giản
Giao diện văn bản đơn giản giúp tập trung vào các liên kết của bạn thay vì các tiện ích, bảng thời tiết hoặc ô dịch vụ.
Dấu trang đã phân loại
Sắp xếp các liên kết vào các danh mục tùy chỉnh trải rộng trên nhiều trang bảng điều khiển để phân tách rõ ràng các ngữ cảnh.
Tùy chỉnh chủ đề
Chuyển đổi giữa các chủ đề tối và sáng hoặc xây dựng các biến thể màu tùy chỉnh không giới hạn trực tiếp từ trang cấu hình.
Lưu trữ tệp JSON
Tất cả dấu trang, trang và cài đặt được lưu trữ dưới dạng tệp JSON thuần túy trên một ổ đĩa cố định để dễ dàng sao lưu và kiểm soát phiên bản.
Thiết kế đáp ứng
Bố cục thích ứng với điện thoại và máy tính bảng để trang bắt đầu của bạn cũng nhanh chóng sử dụng khi không ở trên máy tính để bàn.
Tại sao lại chạy ThinkDashboard trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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