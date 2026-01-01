Weblate là một nền tảng quản lý dịch thuật mã nguồn mở mạnh mẽ, tích hợp trực tiếp với Git, GitHub, GitLab và Bitbucket để giữ cho các bản dịch được đồng bộ hóa với codebase của bạn. Người dịch làm việc thông qua một giao diện web trực quan trong khi các thay đổi được tự động commit trở lại các kho lưu trữ của bạn, loại bỏ việc trao đổi tệp thủ công và xung đột hợp nhất.

Với sự hỗ trợ cho hơn 50 định dạng tệp, bộ nhớ dịch tích hợp, đề xuất dịch máy và kiểm tra chất lượng, Weblate hợp lý hóa mọi bước của quy trình bản địa hóa. Tự host trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ giới hạn giá theo người dùng và giữ bí mật các chuỗi nguồn độc quyền.