Triển khai Weblate với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý dịch thuật dựa trên web với tích hợp kiểm soát phiên bản chặt chẽ cho quy trình làm việc bản địa hóa liền mạch.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Weblate
Weblate là một nền tảng quản lý dịch thuật mã nguồn mở mạnh mẽ, tích hợp trực tiếp với Git, GitHub, GitLab và Bitbucket để giữ cho các bản dịch được đồng bộ hóa với codebase của bạn. Người dịch làm việc thông qua một giao diện web trực quan trong khi các thay đổi được tự động commit trở lại các kho lưu trữ của bạn, loại bỏ việc trao đổi tệp thủ công và xung đột hợp nhất.
Với sự hỗ trợ cho hơn 50 định dạng tệp, bộ nhớ dịch tích hợp, đề xuất dịch máy và kiểm tra chất lượng, Weblate hợp lý hóa mọi bước của quy trình bản địa hóa. Tự host trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ giới hạn giá theo người dùng và giữ bí mật các chuỗi nguồn độc quyền.
Các tính năng chính của Weblate
Tích hợp kiểm soát phiên bản
Tự động đồng bộ các bản dịch với kho lưu trữ Git, GitHub, GitLab và Bitbucket mà không cần trao đổi tệp thủ công.
Hơn 50 định dạng file
Hỗ trợ PO, XLIFF, JSON, Android resources, iOS strings, Java properties và hàng chục định dạng dịch khác.
Bộ nhớ dịch
Tái sử dụng các chuỗi đã dịch trước đó trên các dự án để duy trì tính nhất quán và tăng tốc công việc bản địa hóa.
Dịch máy
Nhận các đề xuất dịch tự động từ DeepL, Google Dịch và LibreTranslate để tăng tốc quy trình làm việc.
Kiểm tra chất lượng
Tự động phát hiện lỗi giữ chỗ, các vấn đề định dạng và sự không nhất quán trước khi bản dịch được đưa vào hoạt động.
Đánh giá quy trình làm việc
Cấu hình quy trình phê duyệt với quyền dựa trên vai trò để đảm bảo chất lượng bản dịch trong toàn bộ đội ngũ của bạn.
Tại sao lại chạy Weblate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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