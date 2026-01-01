Triển khai Apache IoTDB với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian IoT công nghiệp cung cấp khả năng nhập dữ liệu thông lượng cao, truy vấn dưới một giây và nén cực cao tại biên.
Chọn gói VPS cho Apache IoTDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache IoTDB
Apache IoTDB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng cho Internet Vạn Vật (IoT), được thiết kế từ đầu cho các khối lượng công việc IoT công nghiệp nơi hàng tỷ điểm dữ liệu đến mỗi ngày từ hàng triệu cảm biến. Định dạng TsFile cột nhẹ của nó đạt tỷ lệ nén mà các cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường không thể đạt được, trong khi các truy vấn phân tích dưới một giây và một lược đồ thiết bị dựa trên cây mô hình hóa cách thiết bị công nghiệp thực tế được cấu trúc.
Tự lưu trữ Apache IoTDB trên VPS của bạn mang lại cho các dự án sản xuất, năng lượng, giao thông vận tải và thành phố thông minh một phần phụ trợ đo từ xa riêng tư tích hợp nguyên bản với Grafana, Spark, Flink, Kafka và MQTT — mà không phải trả phí theo từng chỉ số và không gửi dữ liệu cảm biến đến các đám mây của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Apache IoTDB
TsFile columnar storage
Định dạng lưu trữ dạng cột được xây dựng chuyên biệt, tối ưu hóa cho dữ liệu chuỗi thời gian, mang lại tỷ lệ nén lên đến 20:1 so với các cơ sở dữ liệu truyền thống.
Tiếp nhận thông lượng cao
Xử lý hàng triệu lượt ghi mỗi giây từ các thiết bị IoT công suất thấp, sử dụng Log-Structured Merge tree được thiết kế cho các khối lượng công việc nặng về ghi.
Lược đồ thiết bị dựa trên cây
Mô hình đường dẫn phân cấp phản ánh cách các nhà máy và đội xe tổ chức cảm biến, với các ký tự đại diện mờ cho các truy vấn tổng hợp trên nhiều thiết bị.
Hỗ trợ giao thức gốc
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 và tiếp nhận MQTT cho phép bất kỳ thiết bị, bảng điều khiển hoặc công cụ phân tích nào kết nối mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh.
Grafana và Spark sẵn sàng
Các trình kết nối chính thức cho Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka và Hadoop biến IoTDB thành một backend chuỗi thời gian có thể tích hợp dễ dàng cho các pipeline hiện có.
Tại sao lại chạy Apache IoTDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.