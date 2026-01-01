Giảm giá lên đến 69% cho Apache IoTDB

Triển khai Apache IoTDB với một nhấp cài đặt.

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian IoT công nghiệp cung cấp khả năng nhập dữ liệu thông lượng cao, truy vấn dưới một giây và nén cực cao tại biên.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache IoTDB với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Apache IoTDB

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache IoTDB

Apache IoTDB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng cho Internet Vạn Vật (IoT), được thiết kế từ đầu cho các khối lượng công việc IoT công nghiệp nơi hàng tỷ điểm dữ liệu đến mỗi ngày từ hàng triệu cảm biến. Định dạng TsFile cột nhẹ của nó đạt tỷ lệ nén mà các cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường không thể đạt được, trong khi các truy vấn phân tích dưới một giây và một lược đồ thiết bị dựa trên cây mô hình hóa cách thiết bị công nghiệp thực tế được cấu trúc.

Tự lưu trữ Apache IoTDB trên VPS của bạn mang lại cho các dự án sản xuất, năng lượng, giao thông vận tải và thành phố thông minh một phần phụ trợ đo từ xa riêng tư tích hợp nguyên bản với Grafana, Spark, Flink, Kafka và MQTT — mà không phải trả phí theo từng chỉ số và không gửi dữ liệu cảm biến đến các đám mây của bên thứ ba.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache IoTDB

TsFile columnar storage

Định dạng lưu trữ dạng cột được xây dựng chuyên biệt, tối ưu hóa cho dữ liệu chuỗi thời gian, mang lại tỷ lệ nén lên đến 20:1 so với các cơ sở dữ liệu truyền thống.

Tiếp nhận thông lượng cao

Xử lý hàng triệu lượt ghi mỗi giây từ các thiết bị IoT công suất thấp, sử dụng Log-Structured Merge tree được thiết kế cho các khối lượng công việc nặng về ghi.

Lược đồ thiết bị dựa trên cây

Mô hình đường dẫn phân cấp phản ánh cách các nhà máy và đội xe tổ chức cảm biến, với các ký tự đại diện mờ cho các truy vấn tổng hợp trên nhiều thiết bị.

Hỗ trợ giao thức gốc

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 và tiếp nhận MQTT cho phép bất kỳ thiết bị, bảng điều khiển hoặc công cụ phân tích nào kết nối mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh.

Grafana và Spark sẵn sàng

Các trình kết nối chính thức cho Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka và Hadoop biến IoTDB thành một backend chuỗi thời gian có thể tích hợp dễ dàng cho các pipeline hiện có.

Tại sao lại chạy Apache IoTDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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