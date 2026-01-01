Apache IoTDB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng cho Internet Vạn Vật (IoT), được thiết kế từ đầu cho các khối lượng công việc IoT công nghiệp nơi hàng tỷ điểm dữ liệu đến mỗi ngày từ hàng triệu cảm biến. Định dạng TsFile cột nhẹ của nó đạt tỷ lệ nén mà các cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường không thể đạt được, trong khi các truy vấn phân tích dưới một giây và một lược đồ thiết bị dựa trên cây mô hình hóa cách thiết bị công nghiệp thực tế được cấu trúc.

Tự lưu trữ Apache IoTDB trên VPS của bạn mang lại cho các dự án sản xuất, năng lượng, giao thông vận tải và thành phố thông minh một phần phụ trợ đo từ xa riêng tư tích hợp nguyên bản với Grafana, Spark, Flink, Kafka và MQTT — mà không phải trả phí theo từng chỉ số và không gửi dữ liệu cảm biến đến các đám mây của bên thứ ba.