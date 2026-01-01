Listmonk là một nền tảng bản tin và danh sách gửi thư mã nguồn mở, nhanh chóng, được xây dựng bằng Go để đạt hiệu quả tối đa. Nó xử lý hàng triệu người đăng ký với mức sử dụng tài nguyên tối thiểu, hỗ trợ phân khúc nâng cao, cá nhân hóa và phân tích chiến dịch, đồng thời hoạt động với bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào. Giao diện quản trị (UI) sạch sẽ giúp việc quản lý danh sách và gửi chiến dịch trở nên đơn giản mà không bị cồng kềnh như các công cụ tiếp thị doanh nghiệp.

Tự lưu trữ Listmonk giúp loại bỏ phí SaaS theo email hoặc theo người đăng ký, giữ dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn và cho phép bạn cấu hình tốc độ gửi cũng như nhà cung cấp SMTP chính xác theo yêu cầu quy trình làm việc của bạn — không có giới hạn nền tảng hay sự phụ thuộc vào nhà cung cấp.