Triển khai Listmonk với 1 nhấp.
Trình quản lý bản tin và danh sách gửi thư tự lưu trữ hiệu suất cao dành cho hàng triệu người đăng ký.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Listmonk
Listmonk là một nền tảng bản tin và danh sách gửi thư mã nguồn mở, nhanh chóng, được xây dựng bằng Go để đạt hiệu quả tối đa. Nó xử lý hàng triệu người đăng ký với mức sử dụng tài nguyên tối thiểu, hỗ trợ phân khúc nâng cao, cá nhân hóa và phân tích chiến dịch, đồng thời hoạt động với bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào. Giao diện quản trị (UI) sạch sẽ giúp việc quản lý danh sách và gửi chiến dịch trở nên đơn giản mà không bị cồng kềnh như các công cụ tiếp thị doanh nghiệp.
Tự lưu trữ Listmonk giúp loại bỏ phí SaaS theo email hoặc theo người đăng ký, giữ dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn và cho phép bạn cấu hình tốc độ gửi cũng như nhà cung cấp SMTP chính xác theo yêu cầu quy trình làm việc của bạn — không có giới hạn nền tảng hay sự phụ thuộc vào nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Listmonk
Phân khúc người đăng ký
Tạo các chiến dịch nhắm mục tiêu bằng cách phân đoạn người đăng ký với các thuộc tính tùy chỉnh và danh sách dựa trên truy vấn động.
Phân tích chiến dịch
Theo dõi tỷ lệ mở, lượt nhấp, tỷ lệ thoát và lượt hủy đăng ký với báo cáo chi tiết theo từng chiến dịch.
Nhiều nhà cung cấp SMTP
Kết nối bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào với tính năng dự phòng và giới hạn tốc độ theo từng nhà cung cấp để tối đa hóa khả năng gửi email.
Hệ thống Mẫu
Xây dựng các mẫu email HTML và văn bản thuần túy có thể tái sử dụng với tính năng thay thế biến cho các chiến dịch cá nhân hóa.
REST API
Quản lý người đăng ký, danh sách và chiến dịch theo chương trình thông qua một REST API toàn diện.
Quyền riêng tư & Công cụ GDPR
Các công cụ tích hợp sẵn để quản lý hủy đăng ký, xử lý email bị trả lại và xuất dữ liệu nhằm tuân thủ quy định.
Tại sao lại chạy Listmonk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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