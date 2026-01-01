Giảm giá lên đến 69% cho Listmonk

Triển khai Listmonk với 1 nhấp.

Trình quản lý bản tin và danh sách gửi thư tự lưu trữ hiệu suất cao dành cho hàng triệu người đăng ký.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Listmonk với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Listmonk

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Listmonk

Listmonk là một nền tảng bản tin và danh sách gửi thư mã nguồn mở, nhanh chóng, được xây dựng bằng Go để đạt hiệu quả tối đa. Nó xử lý hàng triệu người đăng ký với mức sử dụng tài nguyên tối thiểu, hỗ trợ phân khúc nâng cao, cá nhân hóa và phân tích chiến dịch, đồng thời hoạt động với bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào. Giao diện quản trị (UI) sạch sẽ giúp việc quản lý danh sách và gửi chiến dịch trở nên đơn giản mà không bị cồng kềnh như các công cụ tiếp thị doanh nghiệp.

Tự lưu trữ Listmonk giúp loại bỏ phí SaaS theo email hoặc theo người đăng ký, giữ dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn và cho phép bạn cấu hình tốc độ gửi cũng như nhà cung cấp SMTP chính xác theo yêu cầu quy trình làm việc của bạn — không có giới hạn nền tảng hay sự phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Listmonk

Phân khúc người đăng ký

Tạo các chiến dịch nhắm mục tiêu bằng cách phân đoạn người đăng ký với các thuộc tính tùy chỉnh và danh sách dựa trên truy vấn động.

Phân tích chiến dịch

Theo dõi tỷ lệ mở, lượt nhấp, tỷ lệ thoát và lượt hủy đăng ký với báo cáo chi tiết theo từng chiến dịch.

Nhiều nhà cung cấp SMTP

Kết nối bất kỳ nhà cung cấp SMTP nào với tính năng dự phòng và giới hạn tốc độ theo từng nhà cung cấp để tối đa hóa khả năng gửi email.

Hệ thống Mẫu

Xây dựng các mẫu email HTML và văn bản thuần túy có thể tái sử dụng với tính năng thay thế biến cho các chiến dịch cá nhân hóa.

REST API

Quản lý người đăng ký, danh sách và chiến dịch theo chương trình thông qua một REST API toàn diện.

Quyền riêng tư & Công cụ GDPR

Các công cụ tích hợp sẵn để quản lý hủy đăng ký, xử lý email bị trả lại và xuất dữ liệu nhằm tuân thủ quy định.

Tại sao lại chạy Listmonk trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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