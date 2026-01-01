Triển khai Stirling PDF với 1 nhấp.
Bộ công cụ PDF tự host với hơn 50 thao tác — gộp, tách, chuyển đổi, OCR, nén, biên tập và ký tài liệu mà không cần tải lên các dịch vụ của bên thứ ba.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Stirling PDF
Stirling PDF là một nền tảng thao tác PDF tự host, xử lý hơn 50 thao tác tài liệu hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Hợp nhất, tách, xoay, nén, chuyển đổi giữa các định dạng Office và PDF, áp dụng OCR, chỉnh sửa nội dung nhạy cảm, thêm hình mờ, áp dụng chữ ký số và xuất sang PDF/A — tất cả đều thông qua một giao diện web sạch sẽ có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Không giới hạn kích thước tệp. Không hạn ngạch sử dụng. Không tài liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
Đối với các nhóm pháp lý, phòng tài chính và bất kỳ tổ chức nào xử lý tài liệu bảo mật, việc tự host Stirling PDF là cách đơn giản nhất để có được khả năng xử lý PDF cấp doanh nghiệp trong khi vẫn đảm bảo các tệp nhạy cảm không bao giờ đi qua dịch vụ đám mây của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Stirling PDF
50+ thao tác PDF
Gộp, tách, xoay, nén, sắp xếp lại trang, trích xuất hình ảnh và hàng chục thao tác khác — tất cả trong một công cụ mà không cần chuyển đổi giữa các dịch vụ.
OCR và chuyển đổi
Chuyển đổi tài liệu đã quét thành các tệp PDF có thể tìm kiếm bằng Tesseract OCR, và chuyển đổi giữa các định dạng PDF, Word, Excel hoặc PowerPoint.
Biên tập và quyền riêng tư
Xóa vĩnh viễn văn bản, hình ảnh và siêu dữ liệu nhạy cảm khỏi tài liệu trước khi chia sẻ — mà không có rủi ro nội dung gốc bị khôi phục.
Chữ ký số
Áp dụng chữ ký số có giá trị pháp lý cho các tệp PDF mà không cần dựa vào dịch vụ ký kết của bên thứ ba hoặc phí đăng ký theo từng tài liệu.
Xử lý hàng loạt
Xử lý nhiều tệp đồng thời với các thao tác hàng loạt và tự động hóa quy trình làm việc tài liệu thông qua REST API tích hợp sẵn.
Lưu trữ PDF/A
Chuyển đổi tài liệu sang định dạng PDF/A để tuân thủ lưu trữ dài hạn được yêu cầu trong các bối cảnh pháp lý, tài chính và chính phủ.
Tại sao lại chạy Stirling PDF trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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