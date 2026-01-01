Stirling PDF là một nền tảng thao tác PDF tự host, xử lý hơn 50 thao tác tài liệu hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Hợp nhất, tách, xoay, nén, chuyển đổi giữa các định dạng Office và PDF, áp dụng OCR, chỉnh sửa nội dung nhạy cảm, thêm hình mờ, áp dụng chữ ký số và xuất sang PDF/A — tất cả đều thông qua một giao diện web sạch sẽ có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào. Không giới hạn kích thước tệp. Không hạn ngạch sử dụng. Không tài liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.

Đối với các nhóm pháp lý, phòng tài chính và bất kỳ tổ chức nào xử lý tài liệu bảo mật, việc tự host Stirling PDF là cách đơn giản nhất để có được khả năng xử lý PDF cấp doanh nghiệp trong khi vẫn đảm bảo các tệp nhạy cảm không bao giờ đi qua dịch vụ đám mây của bên thứ ba.