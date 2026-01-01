eLabFTW là một sổ tay phòng thí nghiệm điện tử (ELN) miễn phí và mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nó thay thế sổ tay giấy và các bảng tính phân tán bằng một không gian làm việc có cấu trúc, có thể tìm kiếm, nơi các nhà khoa học ghi lại các thí nghiệm, quản lý mẫu và hóa chất, lưu trữ quy trình và cộng tác trên các tài nguyên dùng chung giữa các nhóm.

Tự lưu trữ eLabFTW trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu nghiên cứu nhạy cảm, tài sản trí tuệ và kết quả chưa công bố hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tổ chức — không có đám mây của bên thứ ba, không tính phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro bị khóa nhà cung cấp. Tính năng xuất PDF/ZIP đầy đủ, đóng dấu thời gian và lưu trữ tương thích S3 khiến nó phù hợp với các môi trường được quản lý yêu cầu nhật ký kiểm tra và lưu trữ dài hạn.