Triển khai eLabFTW với một cú nhấp chuột.
Sổ tay phòng thí nghiệm điện tử mã nguồn mở dành cho các nhóm nghiên cứu để theo dõi thí nghiệm, mẫu vật và quy trình.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với eLabFTW
eLabFTW là một sổ tay phòng thí nghiệm điện tử (ELN) miễn phí và mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nó thay thế sổ tay giấy và các bảng tính phân tán bằng một không gian làm việc có cấu trúc, có thể tìm kiếm, nơi các nhà khoa học ghi lại các thí nghiệm, quản lý mẫu và hóa chất, lưu trữ quy trình và cộng tác trên các tài nguyên dùng chung giữa các nhóm.
Tự lưu trữ eLabFTW trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu nghiên cứu nhạy cảm, tài sản trí tuệ và kết quả chưa công bố hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tổ chức — không có đám mây của bên thứ ba, không tính phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro bị khóa nhà cung cấp. Tính năng xuất PDF/ZIP đầy đủ, đóng dấu thời gian và lưu trữ tương thích S3 khiến nó phù hợp với các môi trường được quản lý yêu cầu nhật ký kiểm tra và lưu trữ dài hạn.
Các tính năng chính của eLabFTW
Sổ tay thí nghiệm
Trình chỉnh sửa văn bản đa dạng thức và Markdown với LaTeX, tô sáng mã, tệp đính kèm và lịch sử phiên bản cho mỗi mục nhập thử nghiệm.
Cơ sở dữ liệu mẫu
Theo dõi thuốc thử, thiết bị, kháng thể và dòng tế bào với các loại vật phẩm tùy chỉnh, siêu dữ liệu và vị trí tồn kho trong toàn bộ phòng thí nghiệm.
Cộng tác nhóm
Chia sẻ các thử nghiệm và tài nguyên giữa các nhóm với quyền kiểm soát truy cập chi tiết theo từng mục và từng người dùng, cùng với một thư viện mẫu dùng chung.
Giao thức tái sử dụng
Xây dựng một thư viện giao thức có phiên bản mà bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể sao chép vào một thử nghiệm mới, giữ cho các phương pháp nhất quán và có thể tái tạo.
Dấu thời gian tin cậy
Đóng dấu thời gian mật mã các bản ghi thử nghiệm thông qua các cơ quan RFC 3161 để chứng minh thời điểm dữ liệu được ghi lại cho các nhu cầu về IP và kiểm toán.
Xuất PDF và ZIP
Tạo báo cáo PDF đã ký hoặc các tệp lưu trữ ZIP đầy đủ về các thí nghiệm và tài nguyên để lưu trữ, xem xét theo quy định hoặc xuất bản.
Tại sao lại chạy eLabFTW trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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