Text Generation Web UI là một giao diện mã nguồn mở dựa trên Gradio để tải, chạy và tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ. Nó hỗ trợ nhiều định dạng mô hình hơn hầu hết các giao diện LLM tự lưu trữ khác — bao gồm GGUF qua llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 và Transformers — biến nó thành công cụ chính cho những người dùng làm việc với các tệp mô hình đa dạng từ HuggingFace và cần kiểm soát hoàn toàn các tham số inference.

Triển khai này sử dụng bản dựng được tối ưu hóa cho CPU, chạy các mô hình GGUF được lượng tử hóa thông qua backend llama.cpp — thực tế trên bất kỳ VPS nào không có GPU chuyên dụng. Đặt bất kỳ tệp mô hình GGUF nào vào thư mục models và nó sẽ xuất hiện trong tab Models sẵn sàng để tải. Tự lưu trữ giữ các cuộc hội thoại, system prompts và bất kỳ tài liệu nào bạn chia sẻ với mô hình trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.