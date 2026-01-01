Giảm giá lên đến 69% cho Text Generation Web UI

Cài đặt Text Generation Web UI chỉ với một cú nhấp chuột.

Giao diện web giàu tính năng để chạy các LLM cục bộ với sự hỗ trợ GGUF, GPTQ và AWQ trên CPU hoặc GPU.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
307.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Cài đặt Text Generation Web UI chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Text Generation Web UI

Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Text Generation Web UI

Text Generation Web UI là một giao diện mã nguồn mở dựa trên Gradio để tải, chạy và tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ. Nó hỗ trợ nhiều định dạng mô hình hơn hầu hết các giao diện LLM tự lưu trữ khác — bao gồm GGUF qua llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 và Transformers — biến nó thành công cụ chính cho những người dùng làm việc với các tệp mô hình đa dạng từ HuggingFace và cần kiểm soát hoàn toàn các tham số inference.

Triển khai này sử dụng bản dựng được tối ưu hóa cho CPU, chạy các mô hình GGUF được lượng tử hóa thông qua backend llama.cpp — thực tế trên bất kỳ VPS nào không có GPU chuyên dụng. Đặt bất kỳ tệp mô hình GGUF nào vào thư mục models và nó sẽ xuất hiện trong tab Models sẵn sàng để tải. Tự lưu trữ giữ các cuộc hội thoại, system prompts và bất kỳ tài liệu nào bạn chia sẻ với mô hình trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Text Generation Web UI

Hỗ trợ mô hình đa định dạng

Tải các mô hình GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 và Transformers từ cùng một giao diện mà không cần cấu hình lại các backends hoặc xây dựng lại container.

Trò chuyện, hướng dẫn và sổ tay

Ba chế độ tương tác riêng biệt bao gồm các cuộc hội thoại đa lượt, các tác vụ phản hồi lời nhắc có cấu trúc và tạo văn bản tự do trong một công cụ.

Hệ thống nhân vật và chân dung

Xác định các thẻ nhân vật AI chi tiết với cốt truyện, đoạn hội thoại mẫu và hình đại diện để định hình hành vi của mô hình qua các phiên.

API tương thích OpenAI

Bật API REST tùy chọn trên cổng 5000 để kết nối các ứng dụng bên ngoài sử dụng các thư viện client OpenAI tiêu chuẩn mà không cần thay đổi mã.

Hệ sinh thái tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng cộng đồng bổ sung các khả năng như bộ nhớ dài hạn, đầu vào/đầu ra giọng nói, tích hợp Stable Diffusion và các công cụ tùy chỉnh.

Suy luận CPU không GPU

Chạy các mô hình GGUF được lượng tử hóa trên CPU thông qua llama.cpp — một mô hình tham số 3-7B là khả thi trên một VPS tiêu chuẩn với 8 GB RAM.

Tại sao lại chạy Text Generation Web UI trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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