Cài đặt Text Generation Web UI chỉ với một cú nhấp chuột.
Giao diện web giàu tính năng để chạy các LLM cục bộ với sự hỗ trợ GGUF, GPTQ và AWQ trên CPU hoặc GPU.
Chọn gói VPS cho Text Generation Web UI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Text Generation Web UI
Text Generation Web UI là một giao diện mã nguồn mở dựa trên Gradio để tải, chạy và tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ. Nó hỗ trợ nhiều định dạng mô hình hơn hầu hết các giao diện LLM tự lưu trữ khác — bao gồm GGUF qua llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 và Transformers — biến nó thành công cụ chính cho những người dùng làm việc với các tệp mô hình đa dạng từ HuggingFace và cần kiểm soát hoàn toàn các tham số inference.
Triển khai này sử dụng bản dựng được tối ưu hóa cho CPU, chạy các mô hình GGUF được lượng tử hóa thông qua backend llama.cpp — thực tế trên bất kỳ VPS nào không có GPU chuyên dụng. Đặt bất kỳ tệp mô hình GGUF nào vào thư mục models và nó sẽ xuất hiện trong tab Models sẵn sàng để tải. Tự lưu trữ giữ các cuộc hội thoại, system prompts và bất kỳ tài liệu nào bạn chia sẻ với mô hình trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Text Generation Web UI
Hỗ trợ mô hình đa định dạng
Tải các mô hình GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 và Transformers từ cùng một giao diện mà không cần cấu hình lại các backends hoặc xây dựng lại container.
Trò chuyện, hướng dẫn và sổ tay
Ba chế độ tương tác riêng biệt bao gồm các cuộc hội thoại đa lượt, các tác vụ phản hồi lời nhắc có cấu trúc và tạo văn bản tự do trong một công cụ.
Hệ thống nhân vật và chân dung
Xác định các thẻ nhân vật AI chi tiết với cốt truyện, đoạn hội thoại mẫu và hình đại diện để định hình hành vi của mô hình qua các phiên.
API tương thích OpenAI
Bật API REST tùy chọn trên cổng 5000 để kết nối các ứng dụng bên ngoài sử dụng các thư viện client OpenAI tiêu chuẩn mà không cần thay đổi mã.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng
Tiện ích mở rộng cộng đồng bổ sung các khả năng như bộ nhớ dài hạn, đầu vào/đầu ra giọng nói, tích hợp Stable Diffusion và các công cụ tùy chỉnh.
Suy luận CPU không GPU
Chạy các mô hình GGUF được lượng tử hóa trên CPU thông qua llama.cpp — một mô hình tham số 3-7B là khả thi trên một VPS tiêu chuẩn với 8 GB RAM.
Tại sao lại chạy Text Generation Web UI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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