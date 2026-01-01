Trip là một công cụ theo dõi bản đồ tối giản tự host và lập kế hoạch chuyến đi cho phép bạn thu thập các POI trên bản đồ tương tác và biến chúng thành các hành trình nhiều ngày có cấu trúc. Được xây dựng dựa trên giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng, nó tập trung vào hai hoạt động mà du khách thực sự lặp lại: đánh dấu những địa điểm đáng ghé thăm và sắp xếp chúng thành các chuyến đi với ngày tháng, ghi chú và tệp đính kèm.

Chạy Trip trên VPS của riêng bạn giữ mọi POI, hành trình và liên kết bạn đồng hành trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có telemetry, không quảng cáo và không có đám mây của bên thứ ba — các điểm đến và kế hoạch du lịch của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn, trong khi tích hợp OIDC cho phép bạn kết nối Trip với thiết lập single sign-on hiện có khi bạn muốn.