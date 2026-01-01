Triển khai Trip với 1 nhấp.
Trình theo dõi bản đồ và công cụ lập kế hoạch chuyến đi tối giản, tự lưu trữ để tổ chức các điểm tham quan và lịch trình nhiều ngày.
Chọn gói VPS cho Trip
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Trip
Trip là một công cụ theo dõi bản đồ tối giản tự host và lập kế hoạch chuyến đi cho phép bạn thu thập các POI trên bản đồ tương tác và biến chúng thành các hành trình nhiều ngày có cấu trúc. Được xây dựng dựa trên giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng, nó tập trung vào hai hoạt động mà du khách thực sự lặp lại: đánh dấu những địa điểm đáng ghé thăm và sắp xếp chúng thành các chuyến đi với ngày tháng, ghi chú và tệp đính kèm.
Chạy Trip trên VPS của riêng bạn giữ mọi POI, hành trình và liên kết bạn đồng hành trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có telemetry, không quảng cáo và không có đám mây của bên thứ ba — các điểm đến và kế hoạch du lịch của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn, trong khi tích hợp OIDC cho phép bạn kết nối Trip với thiết lập single sign-on hiện có khi bạn muốn.
Các tính năng chính của Trip
Bản đồ POI tương tác
Thả, phân loại và lọc các điểm ưa thích trên các ô bản đồ có thể tùy chỉnh được xây dựng trên Leaflet để khám phá nhanh chóng, thân thiện với thiết bị di động.
Lịch trình nhiều ngày
Nhóm các POI vào các kế hoạch chuyến đi từng ngày kèm theo ghi chú, chi phí và tệp đính kèm để toàn bộ kế hoạch nằm gọn ở một nơi.
Hợp tác du lịch
Chia sẻ chuyến đi với bạn đồng hành để mọi người đều thấy cùng một lịch trình và cập nhật mà không cần phải quản lý các cuộc trò chuyện hay bảng tính.
Đăng nhập một lần OIDC
Đăng nhập OpenID Connect tùy chọn cho phép bạn sử dụng lại nhà cung cấp danh tính hiện có của mình thay vì quản lý một tài khoản Trip riêng biệt.
Quyền riêng tư theo mặc định
Không có đo từ xa, theo dõi hoặc quảng cáo — mọi địa điểm, ảnh và chuyến đi đều nằm trên VPS của bạn dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn.
SQLite gọn nhẹ
Một vùng chứa duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite với một ổ lưu trữ duy nhất, giúp việc sao lưu và di chuyển trở nên đơn giản chỉ bằng cách sao chép tệp.
Tại sao lại chạy Trip trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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